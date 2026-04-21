Újít a brit Tesco, ezt észre fogják venni a vásárlók

QR-kódokra cseréli a brit Tesco egyes saját márkás húskészítményein a hagyományos vonalkódokat. A vállalat szerint a váltás pragmatikus előnyöket is magában rejt. A Tesco közlése szerint az újítás lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy könnyebben hozzáférjenek a részletesebb termékinformációkhoz, miközben a kereskedők számára javítja a nyomon követhetőséget, szigorítja a készletellenőrzést, és csökkenti a felesleges élelmiszer-pazarlást.
2026.04.21, 17:54
Frissítve: 2026.04.21, 18:28

Az új QR-kódokat több Tesco saját márkás húsipari terméken vezeti be a vezető brit élelmiszer-kereskedő. A vásárlók okostelefonjaikkal beolvashatják a kódokat, és hozzáférhetnek például a tápértékre vagy a termék eredetére és nyomon követhetőségére vonatkozó információkhoz. A Tesco szerint a technológia a jövőben akár receptötletek, nyereményjátékok és más, az adott termékekhez kapcsolódó digitális tartalmak elérését is lehetővé teheti – számol be az Origo.

Fotó: Unsplash

A Tesco szerint még az élelmiszer-pazarlás csökkentését is segíti a QR-kódok alkalmazása

A lap szerint a bevezetés egy szélesebb iparági átalakulás része, amelyet a globális vonalkódszabványokat meghatározó GS1 irányít, és amely 2027-ig a QR-kódok szélesebb körű kiskereskedelmi elterjedését szorgalmazza. A Tesco szerint ez fontos előrelépés az ágazat számára, mivel pontosabb megoldást kínál a termékvisszahívások kezelésére és a pazarlás csökkentésére.

A hagyományos vonalkódokkal szemben a QR-kódok jóval több adat tárolására képesek, beleértve a konkrét gyártási tételekre vonatkozó információkat is. 

Ez azt jelenti, hogy egy esetleges visszahívás során a kiskereskedők pontosabban azonosíthatják és különíthetik el az érintett termékeket, ahelyett, hogy egy teljes termékkategóriát vonnának ki a forgalomból.

Az iráni háború miatt érthető módon óvatos Tesco hozzátette, hogy a jövőben akár az is lehetővé válhat, hogy a rendszer a pénztárnál automatikusan megakadályozza az esetlegesen közben kivont tételek értékesítését, valamint közvetlenül értesítse azokat a vásárlókat, akik ilyen termékeket vásároltak.

Peter Draper, a Tesco fejlesztési és változásmenedzsment-igazgatója szerint „a vásárlók számára ez egy apró és szinte észrevehetetlen változás a pénztárnál, az ágazat számára azonban jelentős előrelépés. Hosszabb távon izgalmas lehetőségeket nyit meg, például személyre szabott digitális eszközök bevezetését, amelyek segítenek a vásárlóknak az élelmiszerek kezelésében és az otthoni pazarlás csökkentésében.”

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

