Önvezetés nélküli, olcsósított Tesla érkezhet: sejtelmes videón Muskék új modellje

Meglepő hír érkezett a legnagyobb amerikai elektromosautó-gyártó háza tájáról. Több prémiummodell gyártása leáll, helyükre pedig egy olcsó variáns érkezik.
Nagy Krisztián
2026.04.09, 19:47
Frissítve: 2026.04.09, 19:53

A Tesla több modellje is eltűnik az amerikai gyártó kínálatából, amit a cég vezetése azzal indokolt, hogy több forrást fordítanának az önvezető járművek és robotok fejlesztésére, ám az ügyben nem várt fordulat történt.

Váratlan fordulat az autóiparban: mégis jön a jóárasított Tesla
Belsős források arról beszélnek, hogy hamarosan egy gazdaságos, széles körben elérhető variáns érkezhet.

Az új Tesla modellről

Iparági források szerint az elmúlt hetekben az amerikai vállalat több beszállítóval is egyeztetett egy új, kompakt modell gyártási folyamatairól, valamint műszaki specifikációiról. Az új projekt nem a meglévő platformok egyikére épül majd, hanem egy teljesen új konstrukció lesz. 

A kiszivárgott információk szerint az autó megközelítőleg 4,28 méter hosszú lesz, ami jóval rövidebb a Model Y-nál. Az összeszerelés valószínűsíthetően Sanghajban folyik majd, de a Tesla európai és amerikai kapacitásainak bővítését is tervezi.  

Az új modell várhatóan rendelkezni fog önvezető képességekkel, de kínál majd hagyományos vezetési lehetőséget is. Ez azért valószínű, mert a piacon még hosszú évekig nem várható az önvezető járművek széles körben történő elterjedése, mivel alacsony rá a kereslet, illetve a teljes önvezetés lehetőségét a jogszabályi környezet a legtöbb országban nem teszi lehetővé. 

Az új, kisméretű SUV a rendelkezésre álló információk szerint jóval olcsóbb lesz a belépő szintű Model 3-nál, amelynek ára megközelítőleg 15,5 millió forint.  

A költségek leszorítása érdekében az új Tesla várhatóan:

  • kisebb méretű akkumulátorral, és
  • egy elektromos motorral érkezik majd, továbbá a mérnökök
  • a jármű tömegét jelentősen csökkentik majd.

 

A projekt előzménye

Elon Musk 2024-ben leállította a régóta várt, olcsó és elérhető Tesla fejlesztését, hogy a vállalat az önvezető autóinak és robotjainak tökéletesítésére fókuszálhasson. A lépést az indokolta, hogy a Tesla hagyományos modelljeinek értékesítése csökkenni kezdett, ezért a vállalat vezetése inkább az önvezető technológiákra, valamint a robottaxi-hálózatokra alapozná a cég a jövőjét

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
