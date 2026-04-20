Szorult helyzetben a randiappok királya: kétségbeesetten újra akarják építeni a Tindert, de lehet, már túl késő – „nem voltunk elég gyorsak”
A világ legnagyobb online társkereső vállalata, a Match Group nehéz egyensúlyozásba kezdett: egyszerre kell megállítania a Tinder évek óta tartó felhasználói visszaesését, miközben alkalmazkodnia kell ahhoz is, hogy a fiatalabb generáció egészen másképp használ társkereső alkalmazásokat, mint néhány éve. A cég új vezérigazgatója, Spencer Rascoff szerint a fordulat kulcsa egyértelműen a nők visszahódítása lehet, mert a Tinder jelenlegi férfitúlsúlya már üzletileg is súlyos problémává vált.
Repedezik a Tinder sikersztorija
A Match Group helyzete azért különösen érzékeny, mert a Tinder továbbra is a vállalat legfontosabb bevételi forrása: a csoport árbevételének mintegy 54 százaléka ebből az alkalmazásból származik. Ez azt jelenti, hogy a platform teljesítménye közvetlenül meghatározza az egész vállalat pénzügyi mozgásterét és tőzsdei megítélését is.
A gond az, hogy a Tinder lendülete már évek óta csökken. A Sensor Tower adatai szerint
a havi aktív felhasználók száma a 2021-es 65,4 milliós csúcsról tavalyra 50,5 millióra esett vissza.
Ezzel párhuzamosan a Match Group részvényei 2021 óta több mint 80 százalékot veszítettek értékükből, ami jelentős befektetői nyomást helyezett a menedzsmentre.
A fiatalok hirtelen elpártoltak a Tindertől
A visszaesés mögött részben az úgynevezett „társkeresési fáradtság” áll, vagyis az, hogy sok felhasználó kiábrándult a gyors, felszínes ismerkedési modellekből. A Tinder klasszikus jobbra-balra húzós rendszere sokáig forradalminak számított, mára azonban sok felhasználó – különösen a nők és a Z generáció – inkább túlzottan játékosnak és kevésbé hatékonynak látja – írja a Financial Times.
Becslések szerint a Tinder felhasználóinak mintegy 75 százaléka férfi, ami tovább rontja az élményt és az új női felhasználók bevonzását.
Rascoff szerint a vállalat túl sokáig élt a korábbi sikerből, és nem reagált elég gyorsan a fogyasztói szokások változására. Ennek ellensúlyozására új funkciókat vezettek be: megjelentek a dupla randik, a videóhívások, valamint a közös érdeklődési körök – például zenei ízlés – alapján történő kapcsolódási lehetőségek. A cél az, hogy a Tinder kevésbé alkalmi, inkább élményalapú és biztonságosabb platformnak tűnjön.
A vállalat ehhez tekintélyes összegeket is rendel.
- A Tinder idén 60 millió dollárt (nagyjából 21,8 milliárd forintot) fordít közvetlen felhasználói fejlesztésekre, szemben a 2025-ös 15 millió dollárral (mintegy 5,4 milliárd forint).
- A marketingköltés is jelentősen nőtt: 180 millió dollárról (kb. 65 milliárd forint) 230 millió dollárra (közel 83 milliárd forint).
A stratégia most nem a fizetős előfizetők számának gyors növelésére épül, hanem arra, hogy előbb a teljes felhasználói bázist stabilizálják. Rascoff szerint ha többen térnek vissza az alkalmazásba, abból később természetesen nőhet a prémium-előfizetések száma is. A menedzsment célja, hogy a jelenlegi éves 8–9 százalékos felhasználószám-csökkenést 2027 végére nullára mérsékeljék.
Házon belül is piszkálják a Tindert
Közben házon belül is egyre erősebb a verseny. A Hinge, mely szintén a Match Grouphoz tartozik, az elmúlt években látványosan erősödött. Míg a Tinder üzemi eredménye 955,5 millió dollárról (mintegy 345 milliárd forint) 832,6 millió dollárra (közel 300 milliárd forint) csökkent 2023 és 2025 között, addig a Hinge ugyanebben az időszakban 74,3 millió dollárról (kb. 27 milliárd forint) 166,3 millió dollárra (közel 60 milliárd forint) növelte üzemi eredményét.
Ez nemcsak pénzügyi különbség, hanem piaci átrendeződés is.
A Hinge tudatosan a komoly kapcsolatot kereső felhasználókat célozza, miközben a Tinder továbbra is inkább a gyorsabb, lazább ismerkedés platformjaként él a köztudatban.
A befektetők számára ezért már nem egyértelmű, hogy hosszú távon valóban a Tinder marad-e a Match Group zászlóshajója.
Rascoff ezt nem is tagadja: szerinte a Hinge növekedési potenciálja óriási, és akár idővel túl is nőheti a Tindert. A kérdés most inkább az, hogy sikerül-e a Tindert újrapozicionálni úgy, hogy közben ne veszítse el azt a méretelőnyt, mely még mindig az egyik legerősebb fegyvere a globális társkereső piacon.