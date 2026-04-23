Több mint 700 illegálisan épített nyaralót bontanak le a horvát hatóságok

A horvát építési minisztérium megkezdte annak a több mint hétszáz illegálisan épült nyaralónak az elbontását, amelyeket a tulajdonosok a többszöri felszólítás ellenére sem tüntettek el. A költségket kiszámlázzák a tulajdonosoknak.
Hordósi Dániel
2026.04.23, 17:27

Az elmúlt 30 évben drasztikusan megszaporodott az illegálisan épített nyaralók száma a Dráván található vízerőművek akkumulációs tavai mentén. A Poslovni dnevnik című horvát lap azt írja, hogy az állami tulajdonú területeket a kormány az 1990-es években rekreációs célokra bérbe adta. A bérlők a telkeken nem építhettek volna tartós ingatlanokat. A többség azonban nem tartotta be a szerződésben foglaltakat, ezért a megyei kormányhivatal felmondta a szerződéseket, és elrendelte az illegálisan épített hétvégi házak és nyaralók elbontását. Ám a rendeletet csak kevesen tartották be, ezért a hatóságok saját kezükbe vették a feladatokat. Több mint 700, többségében közvetlenül a vízparton található épület bontása kezdődött meg. Ennek a költségeit a horvát hatóságok kiszámlázzák a szabálytalan bérlőknek.

A horvátok tömegével rendelik el az engedély nélkül épített nyaralók bontását / Fotó: AFP

Nem ez az első bontási eset

A horvát építési szabályok nagyon szigorúak, különösen, ha vízterületekről van szó. A 2002-ben elfogadott építési törvény értelmében ártéren tilos építkezni. A tengerparttól számított 70 méteres körzeten belül sem lehet új épületeket emelni. 

A legemlékezetesebb eset a Vir szigeti magyar nyaralókhoz köthető. 

A dalmát szigeten 2006-ban 48 illegálisan épített nyaralót bontatott le a horvát állam, közülük 18 magyar tulajdonban volt. 

Az eset akkor óriási visszhangot kapott, az illegális építkezés azonban nem szűnt meg. Szinte minden évben előfordul olyan, hogy a horvátok tömegével elrendelik az engedély nélkül épített objektumok bontását.

