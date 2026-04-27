Deviza
EUR/HUF363,5 -0,69% USD/HUF309,41 -1,02% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,65 -0,67% RON/HUF71,39 -0,79% CZK/HUF14,93 -0,64% EUR/HUF363,5 -0,69% USD/HUF309,41 -1,02% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,94 -0,63% PLN/HUF85,65 -0,67% RON/HUF71,39 -0,79% CZK/HUF14,93 -0,64%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 140,12 +0,2% MTELEKOM2 498 +0,24% MOL4 036 -1,59% OTP42 260 +1,54% RICHTER13 050 +0,38% OPUS303 -10,89% ANY7 520 +0,66% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 850 -0,82% BUMIX9 218,73 -0,28% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 768,31 -0,23% BUX134 140,12 +0,2% MTELEKOM2 498 +0,24% MOL4 036 -1,59% OTP42 260 +1,54% RICHTER13 050 +0,38% OPUS303 -10,89% ANY7 520 +0,66% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 850 -0,82% BUMIX9 218,73 -0,28% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 768,31 -0,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóeladások
elektromos autók
SUV
Toyota
hibrid autó

A magyarok is odáig voltak ezért a SUV-ért, most lecserélte a Toyota – végzetes hiba volt

A Toyota globális autóeladásai márciusban második hónapja estek vissza, és ennek egyik fő oka éppen a népszerű RAV4 modellváltása lett. A magyarok körében is kedvelt SUV gyártásának átállása lassította a kiszállításokat, miközben a versenytársak egyre agresszívebben támadják a piacot. A Toyota szerint a kereslet stabil, de a rosszul időzített váltás komoly kockázatot jelenthet.
VG
2026.04.27, 09:34
Frissítve: 2026.04.27, 09:54

A Toyota márciusban egymás után második hónapja könyvelt el visszaesést a globális autóeladásokban, és ebben kulcsszerepet játszott az egyik legnépszerűbb modellje, a RAV4 generációváltása. A japán gyártó szerint a világszerte kedvelt szabadidő-autó gyártásának átállása az új modellre átmenetileg visszafogta a kiszállításokat – csakhogy ez éppen annál a típusnál történt, amely Magyarországon is évek óta az egyik legkeresettebb Toyota-SUV.

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A vállalat hétfői közlése szerint a globális járműeladások márciusban 7,3 százalékkal estek vissza éves alapon, így összesen 897 871 autót értékesítettek. A külföldi eladások 7,2 százalékkal csökkentek, Japánban pedig 7,8 százalékos volt a visszaesés. A számok a Lexus márkát is tartalmazzák.

A legnagyobb problémát részben a Közel-Kelet jelentette, ahol közel harmadával zuhantak az eladások, de az Egyesült Államokban is 8,5 százalékos, Kínában pedig 8 százalékos mínuszt mértek. 

Bár a közel-keleti piac a Toyota teljes volumenéhez képest kisebb, a térség visszaesése látványos volt. Több autógyártó szerint a keresletet az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, valamint a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok is gyengítették – írja a Reuters.

A Toyota ugyanakkor hangsúlyozta: a kereslet alapvetően stabil maradt, a fő problémát inkább a RAV4 modellváltása okozta. A vállalat egyszerre futtatta ki a korábbi generációt és állt át az új változat gyártására, ami természetesen lassította a kiszállításokat. Ez azonban üzletileg érzékeny pont, mert a RAV4 nem egyszerűen egy népszerű modell, hanem a Toyota egyik globális húzóterméke.

Visszaesés van, de a gyártás nem áll le

Magyarországon is hasonló a helyzet. A RAV4 hosszú évek óta a Toyota egyik legnépszerűbb szabadidő-autója a flottás és a lakossági vásárlók körében is, főként a hibrid változatok miatt. A modell a céges autópiacon is erős szereplő, különösen azoknál a vállalatoknál, ahol az alacsony fogyasztás és a magas maradványérték fontos szempont.

Éppen ezért a generációváltás könnyen visszaüthet rövid távon. Amíg az új modell teljes kapacitással nem érkezik meg a piacra, a vásárlók egy része kivár, mások pedig konkurens márkák felé fordulhatnak. Ez különösen most kockázatos, amikor az SUV-piacon a Hyundai, a Kia, a Volkswagen és a kínai gyártók is agresszíven támadják a Toyota pozícióit.

A gyártás nem omlott össze: globálisan 2,1 százalékkal nőtt a termelés márciusban, az Egyesült Államokban 4,9 százalékos, Kínában pedig 7,7 százalékos bővülést mértek, miközben Japánban 3,3 százalékos volt a csökkenés. 

Ez azt jelzi, hogy a Toyota nem keresleti, hanem inkább átmeneti kínálati problémával küzd.

A kérdés inkább az, hogy mennyire volt jó döntés pont most meglépni a váltást. A RAV4 olyan modell, amelynél a túl hosszú átmenet komoly piaci részesedésvesztést okozhat. Egy olyan időszakban, amikor az autóvásárlók gyorsan reagálnak az elérhetőségre és az árakra, egy sikeres típus ideiglenes eltüntetése könnyen végzetes hibának bizonyulhat – még a világ legnagyobb autógyártójánál is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
