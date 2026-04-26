Itt vannak a tuti tippek - mutatjuk, hogy mibe fektetett Donald Trump márciusban

Az amerikai elnök közzétette márciusi vagyonnyilatkozatát. Ebből kiderül, hogy Donald Trump főként vállalati kötvényeket vásárolt, főként az energia-, a technológiai és a bankszektor vállalatai által kibocsátott papírokból.
D. GY.
2026.04.26, 15:05
Frissítve: 2026.04.26, 15:06

Donald Trump amerikai elnök márciusban legalább 51 millió dollár értékben vásárolt kötvényeket – derül ki a szombaton közzétett pénzügyi nyilatkozatokból. A vásárlások több szektort is érintettek.

Trump jól bevásárlt kötvényekből márciusban / Fotó: AFP

Trump a múlt hónapban 175 pénzügyi tranzakciót hajtott végre az amerikai Kormányzati Etikai Hivatal (U.S. Office of ​Government Ethics) által közzétett dokumentumok szerint. A nyomtatványok nem tartalmazzák az egyes eladások vagy vásárlások pontos értékét, csak értéksávokat adnak meg.

A közzétett eszközök többsége önkormányzati kötvény volt, amelyeket államok, megyék, iskolakörzetek és más, kormányzati szervekhez vagy köz- és magánszféra együttműködéséhez kötődő szervezetek bocsátottak ki.

A 26 legnagyobb tranzakciój – egyenként 1–5 millió dollár közötti értékben – főként önkormányzati kötvényekre vagy amerikai álla mkötvényekre irányult, bár kettő ezek közül vállalati kötvényvásárlás volt; a Weyerhaeuser (az egyik legnagyobb amerikai faipari vállalat) és a General Motors papírjaiból vásárolt be. Emellett 

befektetett egy, magas hozamú kötvényindexet követő tőzsdén kereskedett alapba (ETF) is.

Trump diverzifikált portfóliót tart

Az elnök vállalati kötvényeket vásárolt 

  • az energia-, 
  • technológiai, 
  • egészségügyi és pénzügyi szolgáltatási szektorokból, 

többek között olyan kibocsátóktól, mint 

  • a Constellation Energy, 
  • az Occidental Petroleum, 
  • a Broadcom, 
  • az Nvidia, 
  • a Meta Platforms, 
  • a Microsoft, 

valamint a Wall Street-i bankok közül 

  • a Citigroup, 
  • a Goldman Sachs és a JPMorgan Chase, 
  • továbbá a Boeing.

Trump kötvényvásárlásainak összesített maximális értéke valamennyi eszközosztályt figyelembe véve mintegy 161 millió dollár.

Továbbra is az MI-mozgatja a részvénypiacokat

Kulcsfontosságú hét következik az amerikai tőzsdén: kiterítik lapjaikat a legnagyobb cégek. A mesterséges intelligencia nyertesei és vesztesei is a tech szektorból kerülnek ki. A mesterséges intelligencia (MI) mozgatja az amerikai és globális tech szektor részvényeit, ám ez egészen másként hat a különböző részvények kilátásaira. A technológia rejtette lehetőségek miatt sokan várják a szoftvercégek évek vagy akár évtizedek alatt kiépített versenyelőnyének összeomlását, mondván, az MI segítségével egyre több cég lesz képes sokkal olcsóbban, akkor házon belül létrehozni a számára szükséges alkalmazásokat. Ezzel szemben a csipgyártók termékeit elkapkodják a piacról, az MI-fejlesztésekhez szükséges félvezetők keresletével a gyártók nem győzik tartani a lépést.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
