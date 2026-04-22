Drámai üzenet sorozatát küldte Trump, aki szerint Irán a pénzügyi összeomlás szélén van – "SOS"

„Irán pénzügyileg összeomlik! A Hormuzi-szoros azonnali megnyitását követelik. Jelentől készpénzhiányban szenvednek! Naponta 500 millió dollárt veszítenek. A katonaság és a rendőrség is panaszkodik, hogy nem kapják meg a fizetésüket. SOS!!!” – írta szerda reggel a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump.

Donald Trump szerint Irán a pénzügyi összeomlás szélén áll / Fotó: Jim Watson / AFP

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt követően tette közzé a posztot, hogy szerdára virradó éjjel bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítaná az Iránnal kötött tűzszünetet a további béketárgyalások érdekében, azonban az még nem egyértelmű, hogy Irán vagy Izrael beleegyezne-e ebbe.

Donald Trump meghosszabbítaná a tűzszünetet

Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Washington eleget tett pakisztáni közvetítők kérésének, és „felfüggeszti az Irán elleni támadást addig, amíg vezetőik és képviselőik elő nem állnak egy egységes javaslattal és a tárgyalások valamilyen módon le nem zárulnak”.

Kedden este még arról szóltak a hírek, hogy JD Vance amerikai alelnök tervezett iszlámábádi látogatását – amelynek célja az iráni háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdése lett volna – elhalasztották, mivel Irán nem reagált az Amerikai Egyesült Államok tárgyalási javaslataira. A bejelentés hatására ismét meredeken emelkedtek az olajárak, miközben a részvénypiacok esésbe fordultak.