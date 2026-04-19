Trump szerint Irán megsértette a tűzszünetet, újabb csapásokkal fenyeget az Egyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azzal vádolta Iránt, hogy teljes mértékben megsértette a két ország között nemrég bejelentett tűzszünetet, miután lövések érték a Hormuzi-szoros közelében közlekedő hajókat. Az elnök élesen reagált, és ismét súlyos katonai lépésekkel fenyegette meg Teheránt. Közlése szerint az Egyesült Államok kész megsemmisíteni Irán összes erőművét és hídját, ha az ország nem fogadja el az amerikai feltételeket.

Nagyon tisztességes és észszerű megállapodást ajánlunk, és remélem, elfogadják – ha nem, nem leszünk többé elnézők

– fogalmazott Trump.

Az amerikai tisztviselők Pakisztánba utaznak

Trump egyúttal bejelentette, hogy amerikai tisztviselők hétfő este Pakisztánba utaznak, ahol újabb tárgyalási fordulót terveznek az iráni féllel. A diplomáciai egyeztetések azonban továbbra is nehézségekbe ütköznek. Teherán szerint jelentős nézeteltérések maradtak fenn, különösen a nukleáris program és a Hormuzi-szoros biztonsága és használata kapcsán – írja a Reuters.

Trump szerint Irán megszegte a tűzszünetet

A stratégiai jelentőségű tengeri útvonal helyzete időközben ismét kiéleződött. Irán szombaton bejelentette, hogy fenntartja a szoros lezárását, miután Washington jelezte, hogy továbbra is blokád alatt tartja az iráni hajózást. A világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalán emiatt gyakorlatilag leállt a forgalom, a tengeri forgalmi adatok szerint a hajók mozgása szinte teljesen megszűnt. A feszültséget tovább növelte, hogy legalább két kereskedelmi hajó arról számolt be, hogy lövések érték őket, amikor megközelítették a szorost. Trump ezt egyértelműen a tűzszünet megsértéseként értékelte.

Irán tegnap tüzet nyitott a Hormuzi-szorosban – ez a megállapodás teljes megszegése

– írta közösségi oldalán, hozzátéve, hogy Washington ezt nem hagyja válasz nélkül.

A jelenlegi konfliktus február 28-án eszkalálódott, amikor az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket indított Irán ellen. Azóta a Hormuzi-szoros többször is a feszültség középpontjába került, mivel a globális olajkereskedelem jelentős része ezen az útvonalon halad át. A szoros lezárása azonnali hatással van az energiahordozók árára és a nemzetközi kereskedelemre.

Nemrég még enyhülés jelei mutatkoztak. Pénteken az olajárak csökkentek, a tőzsdék pedig emelkedtek, miután Irán bejelentette a szoros újranyitását. A mostani fejlemények azonban ismét bizonytalanságot hoztak a piacokra, és felerősítették a befektetői aggodalmakat. Elemzők szerint a helyzet gyors romlása rávilágít arra, mennyire törékeny a jelenlegi fegyverszünet.

A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek. A Pakisztánban tervezett tárgyalások kimenetele döntő szerepet játszhat abban, hogy sikerül-e diplomáciai úton csillapítani a válságot, vagy a konfliktus tovább mélyül. A nemzetközi közösség egyre nagyobb figyelemmel követi az eseményeket.