Trump előre szólt a világnak: a jövő héten elszabadulhat a pokol, valami történni fog – "Akkor sajnos ismét bombáznunk is kell"

Véget érhet a tűzszünet Iránnal, ha a jövő hét közepéig nem születik megállapodás – jelentette ki Donal Trump.

Fotó: Elizabeth Frantz

Az amerikai elnök egészen pontosan azt közölte pénteken, hogy véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.

Trump előre szólt a világnak: a jövő héten elszabadulhat a pokol

Trump az Arizona állambeli Phoenix-ből Washingtonba tartó elnöki különgépen (Air Force One) azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel.

Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell

– készítette fel előre a világot. Az elnök ugyanakkor azt is bejelentette, hogy kevesebb, mint fél órája "elég jó hírek érkeztek Iránból", hozzátéve: "úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében".

Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell. Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog – fogalmazott.

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel.

Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is – jelentette ki Donald Trump.

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitott

Az iráni külügyminiszter teljesen "nyitottnak" nyilvánította pénteken a Hormuzi-szorost az Iránnal megkötött tűzszüneti megállapodás április 22-éig tartó hatályának fennmaradó idejére, de ez a hadihajókra nem vonatkozik.

Az összes kereskedelmi hajó áthaladása a Hormuzi-szoroson teljesen akadálytalan a tűzszünet fennmaradó időszakára

– írta az X platformon Abbász Aragcsi.

Egy magas rangú iráni tisztségviselő úgy nyilatkozott, hogy az összes kereskedelmi hajó, köztük az amerikai lobogó alatt közlekedők is áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, azonban az átkelést előzetesen egyeztetni kell az iráni Forradalmi Gárda elithadsereggel.