Trump éktelen haragra gerjedt, miután Merz beszólt neki, bejelentette a következményeket - ki védi meg ezután a németeket?

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok megvizsgálja, csökkentse-e Németországban állomásozó csapatainak létszámát. A német–amerikai feszültség jelzi, hogy az Irán elleni háború mennyire megterheli a transzatlanti kapcsolatokat.

Merz és Trump Washingtonban – a német kancellár a legrosszabbkor szólt be az amerikai elnöknek – nem is késői a retorzió / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok vizsgálja és felülvizsgálja a Németországban állomásozó csapatok esetleges csökkentését, erről a közeljövőben döntés születik

– írta az amerikai elnök szerda este a Truth Social közösségi portálon.

A felülvizsgálat néhány nappal azután indult, hogy Friedrich Merz német kancellár rosszul előkészítettnek és Washington számára megalázónak nevezte az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját. Merz hétfőn azt mondta, hogy Washington „teljesen nyilvánvalóan mindenféle stratégia nélkül lépett be ebbe a háborúba”, és „a tárgyalások során sem volt igazán meggyőző stratégiája”.

Az irániak „nagyon ügyesen tárgyaltak – vagy egyszerűen nagyon ügyesen nem tárgyaltak”. Hozzátette:

egy egész nemzetet aláz meg az iráni vezetés.

A Merzhez elkötelezett atlanti politikus, így a tőle érkező kritika azt mutatja, hogy Európában egyre nagyobb a frusztráció a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai miatt, amelyek az energiaárak emelkedéséhez vezettek, és különösen Németország gazdaságát sújtják. A német kormány a háború miatt a felére csökkentette az idei növekedési előrejelzését.

Trump már többször fenyegetőzött a csapatkivonással

Nem először fordul elő, hogy Trump az európai – vagy kifejezetten németországi – csapatok csökkentésével fenyeget, pedig a kontinensen itt állomásozik a legtöbb amerikai katona.

Első elnöki ciklusa alatt kormánya 12 ezer katona kivonását jelentette be, amit később a kongresszus megakadályozott.

Az európai tisztségviselők most a Pentagon úgynevezett globális erőelhelyezési felülvizsgálatára várnak, amely meghatározza a Európában állomásozó mintegy 80 ezer amerikai katona – közülük körülbelül 37 500 Németországban – jövőjét.

A dél-németországi Ramstein légibázis az Egyesült Államokon kívül a legnagyobb, és kulcsfontosságú központ az amerikai katonai műveletek számára a Közel-Keleten.

Merz az oroszlán bajszát rángatja

Berlin és Washington kapcsolatai Trump visszatérése óta hullámzóak, ugyanakkor Merz jelentős erőfeszítéseket tett a viszony javítására, kétszer is Washingtonba utazott, hogy találkozzon vele.

A kancellár igyekszik megakadályozni az amerikai katonai jelenlét jelentős csökkentését addig, amíg Európa nem képes újjáépíteni saját védelmi képességeit.

Németország, amely a második világháború óta a NATO keretében nagymértékben támaszkodott Washingtonra biztonsága szavatolásában, csak most kezdte el komolyabban fejleszteni fegyveres erőit. A tervek szerint 2030-ig több mint 750 milliárd eurót fordít erre, az évekig tartó alulfinanszírozottság után – írja elemzésében a Financial Times.