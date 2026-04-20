Hidegzuhany: Trump minisztere vallotta be, idén semmi nem lesz az elnök olcsó üzemanyag tervéből

Chris Wright, a Trump-kormány energiaügyi minisztere vasárnap elismerte, hogy akár 2027-ig is eltarthat, mire az Amerika Egyesült Államokban a benzin ára ismét gallononként 3 dollár alá csökken. Az erre vonatkozó kérdésre a CNN-nek azt válaszolta, hogy: „Ez bekövetkezhet még az idén, de lehet, hogy csak jövőre.”

Wright azt is állította, hogy az üzemanyagárak valószínűleg már tetőztek, és csökkenésnek indulnak. Hozzátette, hogy az Irán elleni háború lezárása az energiaárak csökkenéséhez vezetne – írta a The Guardian.

A gallononként 3 dollár alatti benzinár amiatt lényeges, mivel 2025 decemberében még ezen a szinten állt, és a ehhez való visszatérést jelölte meg célként a a Trump-kormányzat.

„A gallononként 3 dollár alatti ár inflációval korrigált értelemben igen kedvező. Ez megvolt a Trump-kormány idején, de inflációval korrigált alapon már régóta nem láttunk ilyet. Biztosan visszatérünk erre a szintre” – mondta Chris Wright.

Az Amerikai Egyesült Államokban a benzinárak meredeken emelkedtek, miután Irán az Egyesült Államok és Izrael támadásaira válaszul kétszer is lezárta a Hormuzi-szorost – amelyen keresztül a világ kőolaj- és üzemanyag-ellátásának jelentős része halad. Trump ezt követően azzal reagált Irán szoros feletti ellenőrzésére, hogy amerikai haditengerészeti blokádot rendelt el az iráni hajókkal szemben. Vasárnap az amerikai erők tüzet nyitottak, majd elfoglaltak egy iráni zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely megpróbálta áttörni a blokádot.

A iráni háború kezdete előtti napokban átlagosan 2,98 dollár volt a benzin ára gallononként, majd március végére átlagosan 3,98 dollárra emelkedett.

Áprilisban az amerikai átlagos benzinár 4 dollár fölött stabilizálódott gallononként, és a közel-keleti konfliktus várhatóan más termékek és szolgáltatások költségeit is növeli.

Trump szerint Irán megsértette a tűzszünetet, újabb csapásokkal fenyeget az Egyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azzal vádolta Iránt, hogy teljes mértékben megsértette a két ország között nemrég bejelentett tűzszünetet, miután lövések érték a Hormuzi-szoros közelében közlekedő hajókat. Az elnök élesen reagált, és ismét súlyos katonai lépésekkel fenyegette meg Teheránt. Közlése szerint az Egyesült Államok kész megsemmisíteni Irán összes erőművét és hídját, ha az ország nem fogadja el az amerikai feltételeket.

Nagyon tisztességes és észszerű megállapodást ajánlunk, és remélem, elfogadják – ha nem, nem leszünk többé elnézők

– fogalmazott Trump.