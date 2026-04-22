Népharag zúdult rá, Magyarország szomszédjában most mégis felépíthetik az új Trump-tornyot – brutális, amit terveznek, ez egy igazi felhőkarcoló

Romániában is épülhet Trump Torony, a vállalkozás küldöttei már ki is választották a helyszínét – derült ki a Profit Insider cikkéből.

A Trump Organization és a luxus-ingatlanfejlesztő, az SDC Imobiliare nyáron jelentették be, hogy megépítik a bukaresti Trump Towert.

Lawrence Glick, a fejlesztésért felelős ügyvezető alelnök, Suzie Mills és Gabriel Constantin alelnökök, valamint a Trump Hotels Chicago vezetője nemrég újból Bukarestbe érkeztek, hogy egyeztessenek a nagyszabású projektről.

Már a nyáron is jártak Romániában, akkor a legfontosabb üzletük a „Transilvania Smart City Cluj” projekthez kapcsolódott. Nyáron a The Trump Organization és a luxusingatlan-fejlesztő SDC Imobiliare bejelentette a Trump Tower Bucharest elindítását. Ezzel párhuzamosan a Trump International Cluj-Napoca projekt – amely egy mintegy 30 emeletes toronyház felépítését és egy nagyszabású ingatlanfejlesztést irányoz elő a Borzas-dombon – nemrég megkapta az elvi jóváhagyást a kolozsvári városháza területrendezési és urbanisztikai műszaki bizottságától.

A Trump Torony a román főváros központjában épül fel, és a Trump márkanév alatt luxuslakásokat hoz a régióba.

Ez a kezdeményezés a Trump márka hivatalos debütálását jelenti Romániában, és megerősíti a Trump Organization elkötelezettségét luxus-lakóingatlanok, szálloda- és golfprojektek portfóliójának globális terjeszkedési stratégiája iránt, összhangban nemzetközi növekedési stratégiájával

– közölte a két vállalat.

Aktivisták bírálják a tervet, mert szerintük az ingatlanfejlesztők figyelmen kívül hagyják a környék társadalmi és környezeti problémáit.

A Trump Organization egy ingatlan- és vendéglátóipari csoport, amely több mint 20 golfpályával és üdülőhellyel rendelkezik világszerte. A Stefan Berciu és Stefania Berciu Martac vezette SDC Imobiliare Románia egyik vezető ingatlanfejlesztője, amely lakossági, vendéglátóipari és kereskedelmi prémiumszegmensekre specializálódott.

A lakosság Szerbiában sem fogadta örömmel a Trump Torony megépítését. Ott a tiltakozások odáig fajultak, hogy végül elálltak a megvalósításától.