A szakadék szélén egyensúlyozik Kijev, bukhatják az IMF-, a Világbank- és az EU-hitelt is – a parlament nem akarja megszavazni a népszerűtlen intézkedéseket

Ukrajna elveszítheti a Világbank 3,3 milliárd dolláros hitelét és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segélycsomagját, miután a parlamentben elakadt két létfontosságú törvényjavaslat: az egységes eurófizetési övezethez (SEPA) való csatlakozásáról és a 150 euró alatti értékű nemzetközi csomagokra kivetendő áfáról szóló tervezet.

Ukrajna nemzetközi pénzügyi támogatásra szorul, de nem vállalja a népszerűtlen döntéseket / Fotó: Anadolu via AFP

A Kyiv Post értesülése szerint előbbi a Világbank támogatásához szükséges, utóbbi pedig ahhoz, hogy Kijev biztosítsa az IMF-fel februárban kötött 8,1 milliárd dolláros programját, amelyet júniusban fognak felülvizsgálni.

A terv előrehaladását a Reuters tárgyalásokhoz közel álló forrása szerint az akadályozza, hogy a parlament nem dönt a külföldről érkező csomagok kérdésében.

A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy

Kijev nemzetközi segítségre szorul költségvetési szükségleteinek fedezéséhez és az Oroszországgal vívott háború finanszírozásához.

A többéves finanszírozási programok többsége attól függ, hogy Ukrajna folytatja-e a kormányzati reformokat és a költségvetési jogszabályok módosítását.

Az IMF-csomag nélkül Ukrajna nagy bajba kerül

Az IMF februárban jóváhagyott új programja hitelességet biztosít a szövetségeseknek a finanszírozás folytatásához. Júniusban vizsgálják majd felül annak megállapítására, hogy Ukrajna teljesíti-e kitűzött célokat. A szervezet nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy bővítse a költségvetési bázisát.

„A csomagok mára az egyik kulcsfontosságú kérdéssé váltak” – mondta a forrás.

A törvény elfogadása nélkül előfordulhat, hogy nem lesz felülvizsgálat, annak minden negatív következményével együtt

– festett komor képet a jövőről.

A forrás arra is figyelmeztetett, hogy ha az IMF programja kisiklik, akkor Ukrajna nem kaphat pénzt az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió a múlt héten hagyta jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel finanszírozását, és Volodimir Zelenszkij elnök már el is mondta, hogy mire fogják elkölteni a pénzt.

Nem fogadják el a népszerűtlen intézkedéseket

Jelenleg a 150 eurónál kisebb értékű árukat tartalmazó csomagok nem tartoznak az áfa hatálya alá Ukrajnában.

Az adó bevezetése a kijevi pénzügyminisztérium becslése szerint évente mintegy 10 milliárd hrivnya (70 milliárd forint) bevételt generálna.

A csomagok áfájáról szóló törvény tervezetét benyújtották ugyan a parlamentnek, de a törvényhozók támogatásának hiánya miatt nem vitatták meg.

A minisztérium közölte, hogy a javaslat nem fogja megnehezíteni az ukránok számára a külföldről érkező csomagok küldését és fogadását. A 45 eurónál kisebb értékű, nem kereskedelmi célú csomagokat nem is adóztatják, és az áfát 2027 előtt nem vezetik be.