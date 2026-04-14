Megosztja az Európai Uniót az Ukrajnának szánt hitelcsomag – amíg dúl a korrupció, addig a csatlakozás is nehéz lesz

Az elmúlt időszak egyik legtöbb vitát kiváltó uniós intézkedése egy újabb, 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag, amelyre Ukrajna igényt tart – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Emlékezettek, hogy a konstrukció gazdasági és védelmi kiadásokat fedezne, finanszírozása pedig a nemzetközi hitelpiacról történne. A szervezet szerint azonban ennek több buktatója is van.

A forrásokhoz való hozzáférés feltétele a korrupció visszaszorítása, a jogállamisági és reformkötelezettségek teljesítése, valamint az EU-csatlakozási folyamatban való előrelépés. A Barátság-olajvezeték leállítása miatt Magyarország és Szlovákia vétót emelt, így Ukrajna egyelőre nem jutott hozzá a hitelhez, miközben kérdéses, hogy a feltételek mennyiben teljesíthetők.

Két pillérből álló finanszírozás

Az elemzésekben emlékeztettek, hogy az uniós vezetők 2025. december 18-án állapodtak meg a 90 milliárd eurós hitelcsomagról, amelynek célja, hogy Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi szükségleteit fedezni tudja. A forrásokat az EU a tőkepiacon, közös hitelfelvétellel biztosítaná, az uniós költségvetés garanciája mellett. A javaslat két fő elemből áll:

30 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatás, amely vagy közvetlen makrotámogatásként, vagy az Ukrajna-eszközön keresztül érkezne;

60 milliárd euró védelmi és katonai célokra, beruházásokra és eszközbeszerzésre.

A hitel visszafizetése elvileg akkor válna esedékessé, ha Oroszország kártérítést fizetne a háborús károkért. Addig az orosz vagyon befagyasztva marad, és az EU fenntartja a lehetőséget annak felhasználására.

Mire menne a pénz?

A 30 milliárd eurós makrotámogatás rövid távú stabilizációt szolgálna. Ebből Ukrajna:

béreket és nyugdíjakat fizetne,

helyreállítaná a kritikus infrastruktúrát,

fenntartaná az alapvető közszolgáltatásokat (kórházak, iskolák, lakhatás),

biztosítaná a gazdaság működőképességét.

2022 és 2026 között az EU összesen 43,3 milliárd euró makroszintű támogatást nyújtott Ukrajnának, hitelek és vissza nem térítendő források formájában. Emellett az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank garanciái is segítik az ukrán államot és vállalatokat. A másik, 60 milliárd eurós csomag a védelmi képességek erősítését célozza:

fegyver- és lőszerbeszerzés,

védelmi ipari beruházások,

elsősorban EU/EGT gyártóktól történő beszerzés.

Közös hitel, közös kockázat

A konstrukció lényege, hogy az EU-tagállamok – Magyarország, Szlovákia és Csehország kivételével – közösen vesznek fel hitelt, amelyet továbbadnak Ukrajnának. A garanciát az uniós költségvetés biztosítja. A visszafizetés egyik kulcseleme a befagyasztott orosz vagyon felhasználása, amely azonban komoly vitákat váltott ki. A kritikusok szerint ez

sértheti a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását, precedenst teremthet és ütközhet az állami immunitás elvével.

Ukrajnának három területen kell előrelépést felmutatnia:

korrupció visszaszorítása,

jogállamisági és reformkötelezettségek teljesítése,

előrehaladás az EU-csatlakozásban.

Az EU értékelései szerint vegyes a kép. Bár létrejöttek intézmények (NABU, SAPO), és időnként magas szintű ügyek is napvilágra kerülnek, a hatékonyság alacsony. A lakosság 90 százaléka szerint a korrupció továbbra is elterjedt. A 2025-ös korrupciós botrányok is azt mutatják, hogy a változások sokszor inkább formálisak.