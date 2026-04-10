Ukrajna bejelentette: gázvadászatra indul, az utolsó molekulát is felhalmozza – döbbenetes import kell Kijevnek

Kijev nagyszabású gázbeszerzésbe kezdett a következő tél előtt. A gázimport növelése kulcskérdéssé vált, mivel az ország minden elérhető forrást igyekszik bevonni a tárolók feltöltéséhez. Ukrajna különösen az amerikai LNG-szállításokra és a görög útvonalakra építene.
VG
2026.04.10, 20:20
Frissítve: 2026.04.10, 20:26

Ukrajna jelentős földgázkészletek felhalmozására készül a következő fűtési szezon előtt: a tervek szerint 2026–2027 telére 14,6 milliárd köbméter gázt tárolnának be. A cél meghaladja az előző években minimálisan szükségesnek tartott 13,2 milliárd köbméteres szintet, ami azt jelzi, hogy a hatóságok továbbra is feszült helyzetre készülnek az energiaellátás terén.

Fotó: 63ru78

A bejelentést Denisz Smihal miniszterelnök-helyettes és energetikai miniszter tette egy válságstábülést követően, ahol jóváhagyták a 2026–2027-es időszakra vonatkozó földgázellátási és -elosztási tervet. Az Interfax közlése szerint 

a minimálisan szükséges tartalékszint továbbra is 13,2 milliárd köbméter marad, ugyanakkor a tényleges cél ennél magasabb.

A kormányzati előrejelzés alapján a következő tél várhatóan hasonló kihívásokat tartogat, mint az előző, ezért a mostani számok még változhatnak az aktuális piaci és geopolitikai helyzet függvényében.

A hatóságok szerint a legfontosabb feladatok közé tartozik a földgázimport-szerződések időbeni megkötése, valamint a tárolók feltöltése még az őszi–téli időszak előtt. Az ukrán állami energiacégek már megkezdték az előkészületeket. A Naftogaz és az ukrán gázszállító rendszer üzemeltetője azon dolgozik, hogy biztosítsák a szükséges importkapacitásokat, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a következő fűtési szezon stabil energiaellátásához.

Ukrajna talált egy új gázfolyosót, de ennek is köze van Magyarországhoz

Ukrajna megkezdte a gáztárolók feltöltését a következő télre, és növelné az Egyesült Államokból érkező LNG-importot a görög terminálokon és a Vertikális Gázfolyosón keresztül. A dél–észak irányú vezetékrendszer Görögországot köti össze több kelet-európai országgal, köztük Magyarországgal és Ukrajnával, bár még nincs teljesen kiépítve. Az ukrán állami Naftogaz vezetője szerint kiemelt cél a szállítások bővítése, miközben energetikai együttműködésről is tárgyaltak a görög féllel. Az orosz támadások miatt Ukrajna finomítói kapacitása nagyrészt megsemmisült, ezért az ország ma főként importból fedezi üzemanyagigényét. Az elemzések szerint a gázimport már most növekszik, és a következő időszakban tovább bővülhet a görög LNG-terminálokon keresztül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
