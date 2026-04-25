Ukrajna rákapcsolt: 2028-ra belépne az unióba, a lakosságfogyást pedig migrációval fékezné
Néhány politikus szkeptikus Ukrajna gyorsított európai uniós tagságát illetően, de Zelenszkij és kabinetje a lehető leghamarabb csatlakozna az államszövetséghez.
Ez megfeszített munkát igényel majd ukrán részről, és jó néhány intézkedés fájni fog az embereknek, de a vezetők eltökéltek. A szomszédos államot mindemellett egy közelgő demográfiai válság is fenyegeti, de úgy tűnik, erre is találtak megoldást, bár ez nem tetszik majd mindenkinek.
Ukrajna célja: 2028-as EU-tagság
Ukrajna 2022. június 23-án, az orosz inváziót követően négy hónappal kapta meg az uniós tagjelölti státuszt. Most az Európai Unió vezetése egy speciális kétlépcsős csatlakozási modell bevezetésének lehetőségét vizsgálja, melynek lényege, hogy az első szakaszban Ukrajna korlátozott jogosítványokkal rendelkezne. Az unió történetében korábban nem volt példa arra, hogy az államszövetség eltérjen az 1993 óta alkalmazott bővítési eljárástól.
Az új modell formális tagságot biztosítana Ukrajnának, azonban szavazati jog nélkül vehetnének részt az állam- és kormányfői csúcstalálkozókon és miniszteri üléseken.
Ezzel párhuzamosan azonban Kijev fokozatos hozzáférést kapna a közös európai piachoz, a mezőgazdasági támogatásokhoz, valamint a konvergenciaalapokhoz, ha bizonyos feltételeket teljesít.
A könnyített csatlakozás ötletét számos politikus, köztük a leköszönő magyar kormány tagjai is szkeptikusan fogadták, akik attól tartanak, hogy a kétlépcsős modell alááshatja a meritokratikus bővítés elvét, és diszkrimanatív lehet olyan, évek óta tagjelölti státusszal rendelkező államokkal szemben, mint Szerbia, Montenegró vagy Albánia.
Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy még az év vége előtt megnyissa az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezeteket, amit eddig csupán Magyarország álláspontja gátolt − nyilatkozta Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa, aki a magyar választásokat követően arról is beszélt, hogy a hazánkban lejátszódó politikai fordulat új lendületet adhat Ukrajna ügyének.
Munkacsoporti szinten jelenleg is folynak a tárgyalások, és Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint reális esély van rá, hogy országa 2028 végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat.
Az Egyesült Államok által korábban ismertetett béketerv, amely az orosz–ukrán háború lezárását célozza, szintén említést tesz Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.
Az Európai bizottság szóvivője, Guillaume Mercier 2025-ben egy nyilatkozatában kijelentette, hogy Ukrajna csatlakozása csupán a reformok végrehajtásától és annak időzítésétől függ.
Ukrajna nem kér a könnyítésből, teljes tagság kell
Ukrajna ellenzi az Európai Unióhoz való fokozatos csatlakozást, és gyors ütemben halad az összes szükséges jogalkotási és szabályozási kritérium teljesítése felé − közölte Andrij Szibiha külügyminiszter, majd így folytatta:
Az elnök álláspontja egyértelműen az, hogy nem fogadunk el semmilyen részleges tagságot. Ez teljesen világos. Több munkacsoport dolgozik párhuzamosan azon, hogy feltérképezzük a lehetőségeinket.
A miniszter arról is beszélt, hogy az Európai Unió Tanácsának ülésén elismerték Ukrajna teljesítményét és előrehaladását. Az uniós politikusok azt is hangsúlyozták a találkozón, hogy egyértelmű kritériumok és mérföldkövek szabályozzák a csatlakozást, amit Szibiha szerint országa nagyon gyorsan teljesít majd.
Ukrajna eltökéltségét Volodimir Zelenszkij szavai is megerősítették, amikor egy interjúban arról beszélt, hogy nincs szükség kivételes eljárásra, Ukrajna mihamarabb teljes jogú tagállammá kíván válni.
Válságkezelés ukrán módra
Ukrajna már a rendszerváltozás óta hatalmas demográfiai gondokkal küzd. Hasonlóan Európa számos országához, a lakosságszám csökkenő tendenciát mutat, a háború kitörése pedig drasztikus esést okozott. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) adatbázisa szerint 2026 februárjáig 5,9 millió ember menekült el a harcok elől. A helyzetet pedig tovább rontja, hogy a háborúban az ukrán hadsereg megközelítőleg 500-600 ezer embert vesztett a brit védelmi minisztérium jelentése szerint.
Mivel a harcokban javarészt munkaképes korú férfiak estek el, akik aránya a népességen belül egyébként is alacsonyabb volt a nőknél, az országot demográfiai katasztrófa fenyegeti, aminek beláthatatlan gazdasági és társadalmi következményei lehetnek.
- Az egyébként is alacsony termékenységi ráta tovább csökkenhet,
- a társadalom elöregedhet, így
- fenntarthatatlanná válhat a nyugdíj-, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszer,
- zsugorodhat a gazdaság, és
- munkaerőhiány alakulhat ki.
A munkaerőhiány jelenleg is problémát okoz a vállalkozók számára, amiről az elnök hivatalának vezetője, Kirilo Budanov vállalatok képviselőivel beszélt a CEO Club Ukraine rendezvényén.
Budanov szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az országba érkező és munkát vállaló bevándorlók, amint megszerzik a szükséges dokumentumokat, továbbállnak. Álláspontja szerint, annak érdekében, hogy az ország képes legyen megtartani a külföldi munkavállalókat:
- át kell alakítani a jogszabályi környezetet,
- felül kell vizsgálni a magas kockázatú kibocsátó országok listáját.
Ha Ukrajna túlliberalizálja migrációs politikáját, és néhány éven belül az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, az ismét egy hatalmas nyugati irányú migrációs hullámot indíthat el. Legrosszabb esetben egy új migrációs útvonal is kialakulhat, ha az illegálisan érkezők kevesebb ellenállást tapasztalnak a Törökország–Fekete-tenger–Ukrajna vonalon.