Néhány politikus szkeptikus Ukrajna gyorsított európai uniós tagságát illetően, de Zelenszkij és kabinetje a lehető leghamarabb csatlakozna az államszövetséghez.

Ukrajna rákapcsolt: 2028-ra belépne az unióba, a lakosságfogyást pedig migrációval fékezné / Fotó: Anadolu via AFP

Ez megfeszített munkát igényel majd ukrán részről, és jó néhány intézkedés fájni fog az embereknek, de a vezetők eltökéltek. A szomszédos államot mindemellett egy közelgő demográfiai válság is fenyegeti, de úgy tűnik, erre is találtak megoldást, bár ez nem tetszik majd mindenkinek.

Ukrajna célja: 2028-as EU-tagság

Ukrajna 2022. június 23-án, az orosz inváziót követően négy hónappal kapta meg az uniós tagjelölti státuszt. Most az Európai Unió vezetése egy speciális kétlépcsős csatlakozási modell bevezetésének lehetőségét vizsgálja, melynek lényege, hogy az első szakaszban Ukrajna korlátozott jogosítványokkal rendelkezne. Az unió történetében korábban nem volt példa arra, hogy az államszövetség eltérjen az 1993 óta alkalmazott bővítési eljárástól.

Az új modell formális tagságot biztosítana Ukrajnának, azonban szavazati jog nélkül vehetnének részt az állam- és kormányfői csúcstalálkozókon és miniszteri üléseken.

Ezzel párhuzamosan azonban Kijev fokozatos hozzáférést kapna a közös európai piachoz, a mezőgazdasági támogatásokhoz, valamint a konvergenciaalapokhoz, ha bizonyos feltételeket teljesít.

A könnyített csatlakozás ötletét számos politikus, köztük a leköszönő magyar kormány tagjai is szkeptikusan fogadták, akik attól tartanak, hogy a kétlépcsős modell alááshatja a meritokratikus bővítés elvét, és diszkrimanatív lehet olyan, évek óta tagjelölti státusszal rendelkező államokkal szemben, mint Szerbia, Montenegró vagy Albánia.

Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy még az év vége előtt megnyissa az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezeteket, amit eddig csupán Magyarország álláspontja gátolt − nyilatkozta Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa, aki a magyar választásokat követően arról is beszélt, hogy a hazánkban lejátszódó politikai fordulat új lendületet adhat Ukrajna ügyének.

Munkacsoporti szinten jelenleg is folynak a tárgyalások, és Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint reális esély van rá, hogy országa 2028 végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat.