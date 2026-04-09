Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

A világ összes pénze ellenére is lassan üres a páncél Ukrajnában: feketén fehéren látszik, mit ért el Orbán Viktor

Egyre apad a háborúban álló pénze, mióta olajblokád alá vonta Magyarországot és Szlovákiát. Ukrajna nemzetközi tartaléka az év elején még rekordot ért el, EU-pénzek által dagasztva, azóta hónapról hónapra csökken: Orbán Viktor vétója hatásos.
Pető Sándor
2026.04.09, 19:20

Beszámoltunk róla, hogy Ukrajna uniós pénzek dagasztotta nemzetközi tartaléka az év elején még rekordon állt, februárban azonban gyors csökkenésnek indult. Aztán ugyanez folytatódott, a pénzeszsák villámgyorsan ürül – derül ki az ukrán jegybank adataiból. 

Ukrajna nemzetközi tartaléka apad, nem megy az ellopható EU-pénz: ebben az értelemben lett igaza a korrupció ellen Kijevben tüntetőknek – de nem Brüsszel, hanem Orbán Viktor jóvoltából
Ukrajna nemzetközi tartaléka apad, nem megy az ellopható EU-pénz: ebben az értelemben lett igaza a korrupció ellen Kijevben tüntetőknek – de nem Brüsszel, hanem Orbán Viktor jóvoltából  Fotó: AFP

Az elmúlt hónapokban a következők történtek:

  • Decemberben az európai uniós csúcs még arról döntött, hogy 24 EU-tagállam – kimarad: Csehország, Magyarország és Szlovákia – 90 milliárd euró hitelt vesz fel a háborúban álló ország pénzügyi életbentartására, amit az ukránok akkor fizetnek vissza, ha legyőzik az oroszokat.
  • Január 27-én Ukrajna olajblokád alá vonta Magyarországot és Szlovákiát, háborús kárra hivatkozva leállítva az orosz energiahordozó szállítását a Barátság vezetéken.
  • Brüsszel úgy "segített", hogy hosszú huzavona után – miután Kijev nem engedte a vezetékhez a magyar szakértőket – vizsgálóbizottságot küldött , amely azonban (nem komédia, a valóság) kézen-közön eltűnt, így a blokáddal sikerül kihúzni a magyar választásig.
  • Közben azonban Orbán Viktor magyar miniszterelnök – ígéretét betartva, hogy ha nincs olaj, nincs pénz – a márciusi EU-csúcson megvétózta a 90 milliárdos hitelt. 

Ukrajna nemzetközi tartaléka: így apadt Volodimir Zelenszkij pénze

Februárig a következőképp alakult az ukrán nemzetközi tartalék töltögetése külföldi pénzekkel, mióta Donald Trump elnöki székbe lépésével az Egyesült Államok kivonult Ukrajna pénzeléséből, gyakorlatilag az Európai Uniónak adva át "a terepet":

A tartalék összege a rekordot az olajblokád bevezetésének hónapjában, januárban érte el, akkor 57,7 milliárd dollárra rúgott.

Februárban aztán – miközben az EU még a 90 milliárd euró csomagolásával volt elfoglalva, aminek véglegesítéséhez azonban kellett minden tagállam hozzájárulása –, az uniós pénzek elapadása miatt (ld. a táblázatot), nem kevesebb mint 5 százalékkal csökkent az ukrán tartalék.

A friss fejlemény, hogy az ukrán jegybank a márciusi számot is közölte, és kiderült: 

a tartalék újabb 5 százalékkal csökkent, 52 milliárd dollárra. 

Ez annak ellenére történt, hogy a Nemzetközi Valutaalaptól és a Világbanktól is kaptak mintegy másfélmilliárd dollárt. Az EU-tól továbbra sem érkezett semmi, nem érkezhetett, hiszen a 90 milliárd eurós hitelfelvétel terve befuccsolt.

Az unió kisebb összegeket elkezdett csepegtetni, és az Ukrajna-barát fővárosokban lázas fejtörés folyik, miképp juttathatnak még több pénzt a korrupciójáról elhíresült Kijevbe. Erre szükség is van: az 52 milliárd nem elkölthető pénz, ami még rendelkezésre áll, az gyorsan apad, és az állam önfenntartásához is külföldi segítségre van szükség, miközben óriási összegeket kell a hadseregre is költenie.

Mindeközben Magyarországon és Szlovákiában – ahol a blokád miatt a stratégiai tartalékokhoz is hozzá kellett nyúlni – nem fogyott el az üzemanyag, sőt a magyar kormány intézkedésének köszönhetően, és az időközben kitört iráni háború ellenére is az egyik legalacsonyabb üzemanyagárat fizetik az autósok. 

JD Vance amerikai alelnök: "Ez elfogadhatatlan."

Brüsszelben és Kijevben, nyílt titok, úgy vélik tudják a megoldást Ukrajna pénzgondjára, és ez nem más, mint Orbán Viktor miniszterelnök megbuktatása az április 12-ei választáson Zelenszkij magyar fegyverhordozói által. 

A héten Budapesten JD Vance amerikai alelnök élesen bírálta Brüsszelt a magyar választásba avatkozásért, és megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. "Ez elfogadhatatlan" – mondta. Mások elfogadták.

Rendkívüli bejelentést tett a NAV az aranykonvoj botrányáról: videóra vették, ahogy az ukránok meghamisítják a dokumentumokat – "Ez korrupciós pénz"
Egy pillanat alatt összedőlt Zelenszkijék kártyavára. Az ukrán aranykonvoj mögött lengyel és olasz bankok is felsejlenek, miközben a NAV nyilvánosságra hozott egy leleplező videót. Ezen az látható, ahogy az ukrán titkosszolgálat embere éppen meghamisítja a pénzszállítók dokumentumait, miközben társai korrupciós pénzekről beszélnek

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu