Lépéselőnybe kerülhetnek az oroszok: drónhiány fenyegeti Ukrajnát – ez az oka
Hiába igyekszik az Európai Unió felpörgetni a tagországok hadiipari kapacitásait, az államszövetség továbbra sem képes ellátni Ukrajna fegyverszükségleteit amerikai segítség nélkül.
Ha nem sikerül valóban növelni a fegyveripari kapacitásokat, az mind Európának, mind Ukrajnának fájni fog, mivel az egyre növekedő kereslet hamarosan több területen is ellátási hiányhoz vezethet.
Túl nagy a kereslet, Ukrajna hamarosan bajban lehet
Miközben a világ a közel-keleti konfliktus eseményeire koncentrál, Oroszország lassú ütemben ugyan, de fokozatosan nyomul előre Ukrajna területén. A harcok az enyhébb időjárás miatt egyre hevesebbek lehetnek, így az ukrán hadseregnek most nagy szüksége lenne légvédelmi rendszerekhez szükséges lőszerekre, valamint mélységi csapásmérésre alkalmas drónokra. Mindkét fegyverrendszer meghajtásához szükség van kis méretű sugárhajtóművekre, azonban ezekből hamarosan ellátási hiány léphet fel, mivel az európai gyártók nem képesek kielégíteni a keresletet.
A csehországi PBS Group, mely a kis méretű sugárhajtóművek piacán világviszonylatban a piacvezetők közé tartozik, 2023 óta ötszörösére növelte termelését, ami a vállalat előrejelzései szerint az év végére akár elérheti a nyolcszoros szintet is.
Kapacitásaink a végletekig ki vannak használva
− mondta Stanislav Lisner, a PBS globális igazgatója, majd hozzátette, hogy a cég folyamatos beruházásokat hajt végre a termelés felpörgetésének érdekében.
Mivel Európában az orosz–ukrán háború kitörése előtt senki nem gyártott nagy mennyiségben speciális, kis méretű sugárhajtóműveket, ezért a termelés felfuttatása nehéz és hosszadalmas folyamatnak bizonyult.
A PBS annak érdekében, hogy kielégítse a piaci igényeket, külföldi beruházásokba kezdett. A vállalat egy 35 millió dolláros projekt keretében gyárat épített a Georgia állambeli Roswellben, amit a tervek szerint tovább bővítene, míg Ukrajnában az Ivcsenko-Progress nevű céggel kötött egy olyan megállapodást, amely akár a közös gyártás lehetőségét is magában foglalja.
A kis méretű sugárhajtóművek jellemzői
A kis méretű sugárhajtóművek, melyek átmérője általában 30 centiméternél kisebb, olyan könnyű anyagokból állnak, mint a titánium és ötvözetei, a komponensek pedig háromdimenziós nyomtatással is készülhetnek.
Ezek a hajtóművek méretük ellenére nagy teljesítményűek, és figyelemre méltó tolóerő-tömeg arányt biztosítanak, egyes típusok képesek a pilóta nélküli légi járműveket akár 600 kilométer per órát meghaladó sebességre gyorsítani.
A sugárhajtóművel szerelt pilóta nélküli járművek kiválóan alkalmasak felderítésre, illetve csapásmérésre is. A nagy teljesítmény, a kis méret, valamint a magas manőverezhetőség alkalmassá teszi őket arra, hogy szinte bárhonnan indítva precíziós feladatokat lássanak el.
A korszerű, kis méretű sugárhajtóművek általában moduláris felépítésűek, és digitális hajtóművezérlő rendszerekre támaszkodnak. A gyártók folyamatosan fejlesztik és optimalizálják hajtóműveik hatékonyságát, mivel a tolóerő növelése mellett elengedhetetlenül fontos az üzemanyag-fogyasztás minimalizálása és a megbízhatóság is.
A moduláris sugárhajtóművek lehetővé teszik a drónok különböző harctéri feladatokra történő testreszabását.
A kis méretű sugárhajtóművek osztályozása
A pilóta nélküli légi járművekbe építhető sugárhajtóművek három kategóriába sorolhatók. Az első kategóriába a nagyobb méretű turbó- és kétáramú sugárhajtóművek, melyek jellemzően három és hat kilonewton közötti tolóerő előállítására képesek. Ez a teljesítmény szükséges ahhoz, hogy a jármű alacsony magasságon is gyors és jól manőverezhető legyen. Az ilyen teljesítményű hajtóművek darabonkénti ára megközelítőleg 200 ezer és 500 ezer dollár közé tehető.
A második kategóriába a költséghatékonyabb, katonai minőségű hajtőművek tartoznak. Ezek teljesítménye maximum két kilonewton, ám alacsony üzemanyag-fogyasztás és egyszerű felépítés jellemzi őket, így viszonylag olcsók, áruk nem haladja meg a 100 ezer dollárt.
A harmadik kategóriába pedig a nem katonai minőségű, és viszonylag alacsony teljesítményű hajtőművek osztályozhatók. Ezek megbízhatósága rosszabb, teherbírásuk kisebb, azonban széles körben hozzáférhetők, valamint áruk is alacsony, rendszerint 10 ezer dollár alatt marad.
Technológiai verseny
Ukrajnának csupán néhány beszállítója van, akik nehezen tudják kielégíteni az erős szükségleteket. A háborúban álló országot a csehországi PBS és ZofiTech mellett, a német JetCat, valamint a holland Destinus látja el kis méretű sugárhajtóművekkel.
Növekvő kereslet van az ilyen típusú fegyverek iránt Ukrajna részéről
− mondta Adam Vysocky, a ZofiTech vezetője, amely többek között a Narwhal mélységi csapásmérő drónt és a Nightray platformot gyártja.
Vysocky arról is beszélt, hogy a vállalat a havonta gyártott 200 hajtómű teljes mennyiségét Ukrajnának szállítja, és arra számít, hogy a kereslet a következő hónapokban meredeken emelkedhet.
A nagy repülőgéphajtómű-gyártók, mint a GE Aerospace vagy a Rolls-Royce, vadászrepülőgép-hajtőművekre specializálódtak, így ebből a szegmensből teljesen kimaradtak.
Csak néhány vállalat fejleszt ilyen sugárhajtóműveket, és mivel ezek előállítása költséges, a cégek nem kezdik meg a gyártást, amíg nincs jelentős állami megrendelés
− nyilatkozta Dominic Surano, a Nordic Air Defence védelmi technológiai vállalat különleges projektekért felelős igazgatója, majd hozzátette, ez a látásmód korlátozza a termelés felpörgetését.
Az európai piacon a fentiek mellett jelen van még a francia Safran, amely hagyományosan az európai cirkálórakéta-programokban használt minihajtóművek többségét szállítja. Hajtóművei számos rendszerben megtalálhatók, többek között hajók elleni cirkálórakétákban (Exocet MM40 Block 3/3C, RBS-15 Mk3, Naval Strike Missile), valamint földi célok elleni cirkálórakétákban (Storm Shadow/SCALP-EG, Missile de Croisiere Naval).
Az amerikai gyártóknak ugyan kisebb részesedésük van az európai piacon, ám szerepük kulcsfontosságú, mivel az Egyesült Államokból érkezik az összes kétáramú sugárhajtómű-technológia. A Williams International biztosítja a hajtóműveket például a norvég Joint Strike Missile és a német-svéd Taurus KEPD 350 rendszerekhez.
Míg Ukrajna Nyugatról, addig Oroszország Kínából szerzi be a drónjaihoz, illetve pilóta nélküli repülőgépeihez szükséges hajtóművek nagy részét. Az új generációs, sugárhajtású Geran-5 típusú drónt először 2026 januárjában vetette be az orosz hadsereg, és ukrán jelentések szerint az alábbi specifikációkkal rendelkezik:
- hossz: 6,5 méter
- robbanófej mérete: 90 kilogramm
- maximális repülési idő: 2 óra
- maximális hatótávolság: 950 kilométer
- utazósebesség: 450-600 km/h
- szolgálati magasság: legfeljebb 6 ezer méter
A Geran-5 a Telefly által gyártott TF-TJ2ezerA sugárhajtóművel van szerelve, melynek súlya megközelítőleg 30 kilogramm és teljesítménye 1,96 kilonewton.
A kínából származó hajtómű mellett a drón gyártásához amerikai csipeket is felhasználtak.
Kína megelőzheti a nyugati gyártókat
A kínai AECC repülőgépgyártó vállalat 2025 novemberében mutatott be egy olyan kis méretű sugárhajtóművet, melyet 75 százalékban háromdimenziós nyomtatással gyártottak. A tesztrepülés során a hajtóművet egy drónba szerelték, ami 4 ezer méteres magasságba emelkedett és elérte a 920 kilométer per órás sebességet.
A próba harminc percig tartott és a hajtómű az elvárásoknak megfelelően teljesített − nyilatkozta az AECC vezetése, majd azt is hozzátették, hogy 2026 során komplex tesztek sorozata vár az új fejlesztésre.
Mivel a hajtómű háromnegyede háromdimenziós nyomtatással készül, a mérnököknek sikerült minimalizálniuk a mozgó alkatrészek számát és ezáltal az erőforrás súlyát is.
Amennyiben a szakembereknek sikerül az új technológiák segítségével kis méretű hajtóművek tömeggyártásába kezdeni, akkor Kína versenyelőnybe kerülhet mind az amerikai, mind az európai vetélytársaival szemben. A háromdimenziós nyomtatás segítségével az erőforrás előállítása olcsóbb, gyorsabb és hatékonyabb lett, míg a hajtómű megbízhatósága nőtt.
Egy ilyen áttörés nem csupán gazdaságilag fájhat a Nyugatnak, Kína akár hadiipari fölényre is szert tehet, ami átírhatja az erőviszonyokat az ukrán fronton. Ha Oroszország olcsón, nagy mennyiségben jutna megbízható, kis méretű sugárhajtóművekhez, akkor felgyorsíthatná a drón- és cirkálórakéta-gyártást, és ezekkel az eszközökkel túlterhelhetné a légvédelmet, aminek beláthatatlan következményei lehetnének Ukrajnára nézve.