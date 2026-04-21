Már júniusban lehívhatja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitel első részletét

Az Európai Unió hamarosan elindítja Ukrajna egyik legnagyobb pénzügyi mentőcsomagját: a 90 milliárd eurós hitel első részlete már május végén vagy június elején megérkezhet. A lépést Brüsszelben bejelentő Valdis Dombrovskis gazdasági biztos hangsúlyozta, hogy technikai akadály már nincs az ukrán hadikölcsön előtt, a folyamat pedig már csak az utolsó dokumentumok lezárására vár.

Akár már egy hónap múlva is folyósíthatják az ukrán hadikölcsönt, biztosítva, hogy Kijev ne dőljön össze a háborús nyomás alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A csomag kulcsszerepet játszik abban, hogy Ukrajna működőképes maradjon a háború közepette. A tervek szerint az EU ezzel a finanszírozással a 2026–2027-es időszak külső pénzügyi igényeinek mintegy kétharmadát fedezi.

We are moving ahead with the 🇺🇦 support loan, with Council approval of the financial strategy expected in the coming days.



Today I discussed next steps towards initial disbursements with DPM @taraskachka.



EU funding supports reforms to strengthen Ukraine’s economy. This is… pic.twitter.com/ZZkduwjRAO — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 21, 2026

Óriási lyuk tátong az ukrán hadikölcsönön

Papíron ez stabil helyzetnek tűnik, a valóság azonban árnyaltabb. Serhii Marchenko egyértelművé tette: 2026 finanszírozása gyakorlatilag megoldott, de 2027-re már most komoly bizonytalanság látszik. Az ukrán költségvetés tervezése zajlik, beleértve a katonai és civil kiadásokat is, de a szükséges források egy része egyszerűen hiányzik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az EU nem egyedül akarja finanszírozni Ukrajnát. A fennmaradó egyharmadot

a G7-országoktól;

a Nemzetközi Valutaalaptól;

valamint kétoldalú támogatásokból várják.

Ezek azonban egyelőre nincsenek teljes körűen megerősítve, ami komoly kockázatot jelent a következő évre. Dombrovskis ezt nyíltan ki is mondta:

2026-ra nagyjából biztosított a finanszírozás, de a valódi probléma a 2027-es hiány lesz. Meg kell mutatnunk, hogy tartós a nemzetközi elköteleződés Ukrajna mellett

– jelentette ki a biztos.

A pénz lehívásához ráadásul feltételek is kapcsolódnak. Kijevnek és Brüsszelnek egy egyetértési megállapodást kell aláírnia, valamint reformlistát kell véglegesíteniük, amelyet Ukrajnának teljesítenie kell. Ezek tipikusan gazdasági, jogállamisági és intézményi átalakításokat jelentenek.

Közben a politikai nyomás is nő. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a héten arra sürgette az uniós tagállamokat, hogy azonnal oldják fel a csomagot blokkoló akadályokat, mivel szerinte minden nap késlekedés kárt okoz, és már nincs valós indok a halogatásra.