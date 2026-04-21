Deviza
EUR/HUF363,64 +0,55% USD/HUF309,41 +0,8% GBP/HUF418,24 +0,71% CHF/HUF396,51 +0,59% PLN/HUF85,81 +0,38% RON/HUF71,34 +0,57% CZK/HUF14,95 +0,37% EUR/HUF363,64 +0,55% USD/HUF309,41 +0,8% GBP/HUF418,24 +0,71% CHF/HUF396,51 +0,59% PLN/HUF85,81 +0,38% RON/HUF71,34 +0,57% CZK/HUF14,95 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09% BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
uniós pénzek
Andrij Szibiha
hadikölcsön
Kaja Kallas
Ukrajna
Brüsszel

Már júniusban lehívhatja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitel első részletét

Szerdán megszavazhatja az EU az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárdos hitel folyósítását, ám a pénz csak 2026-ra lesz elég, egyelőre nem világos, hogy 2027-ben miből finanszírozza magát a csődben lévő ország. Az EU ennek ellenére már elkezdené kifizetni az ukrán hadikölcsönt, és majd később aggódik a maradék miatt.
VG
2026.04.21, 21:45
Frissítve: 2026.04.21, 21:59

Az Európai Unió hamarosan elindítja Ukrajna egyik legnagyobb pénzügyi mentőcsomagját: a 90 milliárd eurós hitel első részlete már május végén vagy június elején megérkezhet. A lépést Brüsszelben bejelentő Valdis Dombrovskis gazdasági biztos hangsúlyozta, hogy technikai akadály már nincs az ukrán hadikölcsön előtt, a folyamat pedig már csak az utolsó dokumentumok lezárására vár.

News conference of Volodymyr Zelenskyy, Antonio Costa and Ursula von der Leyen in Kyiv ukrán hadikölcsön
Akár már egy hónap múlva is folyósíthatják az ukrán hadikölcsönt, biztosítva, hogy Kijev ne dőljön össze a háborús nyomás alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A csomag kulcsszerepet játszik abban, hogy Ukrajna működőképes maradjon a háború közepette. A tervek szerint az EU ezzel a finanszírozással a 2026–2027-es időszak külső pénzügyi igényeinek mintegy kétharmadát fedezi.

Óriási lyuk tátong az ukrán hadikölcsönön

Papíron ez stabil helyzetnek tűnik, a valóság azonban árnyaltabb. Serhii Marchenko egyértelművé tette: 2026 finanszírozása gyakorlatilag megoldott, de 2027-re már most komoly bizonytalanság látszik. Az ukrán költségvetés tervezése zajlik, beleértve a katonai és civil kiadásokat is, de a szükséges források egy része egyszerűen hiányzik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az EU nem egyedül akarja finanszírozni Ukrajnát. A fennmaradó egyharmadot

  • a G7-országoktól;
  • a Nemzetközi Valutaalaptól;
  • valamint kétoldalú támogatásokból várják.

Ezek azonban egyelőre nincsenek teljes körűen megerősítve, ami komoly kockázatot jelent a következő évre. Dombrovskis ezt nyíltan ki is mondta:

2026-ra nagyjából biztosított a finanszírozás, de a valódi probléma a 2027-es hiány lesz. Meg kell mutatnunk, hogy tartós a nemzetközi elköteleződés Ukrajna mellett 

– jelentette ki a biztos.

A pénz lehívásához ráadásul feltételek is kapcsolódnak. Kijevnek és Brüsszelnek egy egyetértési megállapodást kell aláírnia, valamint reformlistát kell véglegesíteniük, amelyet Ukrajnának teljesítenie kell. Ezek tipikusan gazdasági, jogállamisági és intézményi átalakításokat jelentenek.

Közben a politikai nyomás is nő. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a héten arra sürgette az uniós tagállamokat, hogy azonnal oldják fel a csomagot blokkoló akadályokat, mivel szerinte minden nap késlekedés kárt okoz, és már nincs valós indok a halogatásra.

A döntés kulcsa részben a tagállamoknál van, de Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke már jelezte: rövid időn belül megszülethet a megállapodás, különösen ha megszűnik a politikai ellenállás.

Rövid távon tehát Ukrajna fellélegezhet: a finanszírozás biztosított, a működés nem kerül veszélybe. Hosszabb távon viszont a kép sokkal bizonytalanabb. A 2027-es hiány nemcsak számokban mérhető, hanem abban is, hogy a nyugati szövetségesek meddig és milyen mértékben hajlandók fenntartani ezt a pénzügyi szintet.

Az utolsó akadályt az ukrán hadikölcsön előtt lényegében Magyarország jelenti, de itt is áttörés lehet szerdán, miután Zelenszkij bejelentette, hogy sikerült megjavítani a hazánk számára kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.„Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető” – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegram-oldalán.

„Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit” – írta bejegyzésében az ukrán államfő.

Az időzítés nem véletlen, ugyanis április 23-án és 24-én EU-csúcsot rendeznek Cipruson. Az uniós vezetők a közel-keleti helyzetről és az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről egyeztetnek. A találkozó kiemelt eleme lesz, hogy meghallgatják Volodimir Zelenszkij beszámolóját az orosz-ukrán háború aktualitásairól is, egy olyan időszakban, amikor az ukrajnai háború továbbra is az európai biztonság egyik kulcskérdése.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13020 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
