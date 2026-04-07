BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Még egy rossz hír a nyaralást tervező magyaroknak – Szlovéniában is durván emelkedik az üzemanyag ára

Újabb áremeléssel szembesülnek az autósok a nyári szezon előtt. Az üzemanyag ára Szlovéniában tovább emelkedik, ami megdobhatja a nyaralások költségét is.
VG/MTI
2026.04.07, 17:53
Frissítve: 2026.04.07, 18:42

Kedd éjféltől emelkednek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon – jelentette be kedden a környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 3,7 centtel 1,65 euróra (mintegy 645 forintra) emelkedik, a dízelé 8,7 centtel 1,89 euróra (mintegy 740 forintra) nő. A fűtőolaj ára literenként 9,9 centtel 1,56 euróra emelkedik.

Éjféltől emelkednek az üzemanyagárak Szlovéniában / Fotó: Mónus Márton / Reuters

A minisztérium közlése szerint ezek az árak jövő hét hétfőig, azzal bezárólag maradnak érvényben. A kormány ezúttal nem változtatott a benzin jövedéki adóján. A dízel és a fűtőolaj jövedéki adója már a lehető legalacsonyabb szinten van. Ljubljana az üzemanyagárak emelkedése miatt korábban ideiglenesen felfüggesztette a környezetvédelmi díjat is.

A minisztérium számításai szerint állami beavatkozás nélkül a 95-ös benzin ára mintegy 1,82 euró, a dízelé 2,08 euró, a fűtőolajé pedig 1,76 euró lenne literenként.

A benzinkutak árrését kormányrendelet korlátozza: a dízel esetében literenként legfeljebb 0,0983 euró, a benzin esetében 0,0994 euró, a fűtőolajnál pedig 0,08 euró lehet.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon az üzemanyagárakat március 20. óta szabadon határozhatják meg a kereskedők. A kormány az intézkedést azzal indokolta, hogy a szlovéniai üzemanyagok a szomszédos országokhoz képest alacsonyabb ára megnövekedett keresletet váltott ki.

A minisztérium jelezte, hogy a szabályozott árakat továbbra is a világpiaci üzemanyagárak és a dollár-euró árfolyam alakulása alapján számítják ki. A modellárakat a kőolajszármazékok 14 napos átlagárának figyelembevételével határozzák meg.

Rossz hírt kaptak a magyarok: egyre drágul a horvátországi nyaralás, keddtől megemelték az üzemanyag árát – ennyibe kerül most a benzin és a dízel

A horvát kormány döntése alapján ismét emelkedtek a szabályozott üzemanyagárak keddtől: a benzin literenkénti ára négy centtel, a gázolajé 12 centtel nőtt, az új árak két hétig maradnak érvényben.

A kabinet hétfői ülésén hozott döntése értelmében a benzin literenkénti ára 1,66 euróra (mintegy 644 forint), a gázolajé 1,85 euróra (mintegy 718 forint) emelkedik. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 17 centtel nő, literenként 1,36 euróra (mintegy 528 forint).

A kormány közlése szerint a beavatkozások nélkül a benzin ára 1,76 euró (mintegy 683 forint), a gázolajé 2,06 euró (mintegy 799 forint), a kék dízelé pedig 1,42 euró (mintegy 551 forint) lenne literenként.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
