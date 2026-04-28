Váratlan helyről, vasúton kaphat segítséget a Mol, a horvátok csak lesnek, jobb, mint az Adria vezeték
A múlt héten bezárt Bosznia-Hercegovina egyetlen vasüzeme, ezzel a bosnyák államvasutak elveszítették megrendeléseik 60 százalékát. A két, jogilag egymástól független, de a gyakorlatban szorosan együttműködő állami vasúttársaság ezért új piacok után kutat - az üzemanyagkereskedelem felé fordul.
Lehetséges megbízásként felmerült az üzemanyagszállítás fokozása. Bosznia-Hercegovina ugyanis eddig is részben az adriai pločei kikötőn keresztül vásárolt feldolgozott üzemanyagot, amit vasúton továbbított az ország különböző részeire. Az üzemanyagszállítást most kiterjesztenék,
a pločei kikötőben ugyanis a bosnyák állam rendelkezik egy tankerhajó-fogadó terminállal.
Az óránkénti 1000 tonna kőolajszármazék lefejtésére alkalmas infrastruktúra jelenleg nagymértékben kihasználatlan. A balkáni ország éves üzemanyagigénye ugyanis 1,5 millió tonna körül mozog, ami csupán a kapacitások egynegyedét foglalja le.
Üzemanyag-szállítás vasúton a közép-európai országokba
A vasút most abban bízik, hogy a kikötőn keresztül a közép-európai országokba és a Balkánra is szállíthatnak majd üzemanyagot.
Az első megrendelés már meg is érkezett: a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft 20 ezer tonna dízelt rendelt a balkáni útvonalon.
A vasúttársaság képviselői szerint jutányos árakon tudnak szállítani, egy szerelvénnyel pedig 1300 tonna üzemanyagot mozgatnak meg. Arra számítanak, hogy a jövőben a Barátság vezetéktől nagyban függő MOL és a szerb NIS is vásárol majd rajtuk keresztül.
- A pločei kikötőnek ráadásul nagy előnye, hogy 12 különböző olajszármazékot és LPG-gázt is tud fogadni, amelyeket könnyen be tudnak tölteni a vasúti szerelvényekre.
- Ez a bosnyákok szerint hatalmas előny az olyan vezetékekkel szemben, mint amilyen az Adria, mivel azon keresztül csak nyersolajat lehet továbbítani.
- A kikötő viszont – bár bosnyák tulajdon – Horvátország területén van, ezért a horvátok ebben az esetben is megkerülhetetlen tényezőnek számítanak.