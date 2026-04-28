Váratlan helyről, vasúton kaphat segítséget a Mol, a horvátok csak lesnek, jobb, mint az Adria vezeték

A múlt héten bezárt Bosznia-Hercegovina egyetlen vasüzeme, ezzel a bosnyák államvasutak elveszítették megrendeléseik 60 százalékát. A két, jogilag egymástól független, de a gyakorlatban szorosan együttműködő állami vasúttársaság ezért új piacok után kutat - az üzemanyagkereskedelem felé fordul.

Üzemanyag érkezhet Bosznia felől is Magyarországra a bosnyák vasúton / Fotó: fotografcic / Shutterstock

Lehetséges megbízásként felmerült az üzemanyagszállítás fokozása. Bosznia-Hercegovina ugyanis eddig is részben az adriai pločei kikötőn keresztül vásárolt feldolgozott üzemanyagot, amit vasúton továbbított az ország különböző részeire. Az üzemanyagszállítást most kiterjesztenék,

a pločei kikötőben ugyanis a bosnyák állam rendelkezik egy tankerhajó-fogadó terminállal.

Az óránkénti 1000 tonna kőolajszármazék lefejtésére alkalmas infrastruktúra jelenleg nagymértékben kihasználatlan. A balkáni ország éves üzemanyagigénye ugyanis 1,5 millió tonna körül mozog, ami csupán a kapacitások egynegyedét foglalja le.

Üzemanyag-szállítás vasúton a közép-európai országokba

A vasút most abban bízik, hogy a kikötőn keresztül a közép-európai országokba és a Balkánra is szállíthatnak majd üzemanyagot.

Az első megrendelés már meg is érkezett: a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft 20 ezer tonna dízelt rendelt a balkáni útvonalon.

A vasúttársaság képviselői szerint jutányos árakon tudnak szállítani, egy szerelvénnyel pedig 1300 tonna üzemanyagot mozgatnak meg. Arra számítanak, hogy a jövőben a Barátság vezetéktől nagyban függő MOL és a szerb NIS is vásárol majd rajtuk keresztül.