Lebukott az egyik legnagyobb benzinkút: csúnyán átverte az autósokat az üzemanyag csökkentett árával – most lecsapott rá Ausztria

Ausztria komolyan vizsgálja, hogy az OMV betartja-e a szabályokat. A vállalat tagadja, hogy megsértené az üzemanyagárak csökkentésére bevezetett szabályokat.
2026.04.14, 20:34
Frissítve: 2026.04.14, 20:39

Ausztria bejelentette, hogy hivatalos vizsgálatot rendel el annak megállapítására, hogy a részben állami tulajdonban lévő olaj- és gázipari vállalat, az OMV megfelel-e az üzemanyagárak csökkentésére bevezetett új szabályoknak. A cég kedden határozottan tagadta, hogy megsértené a szabályokat.

Ausztriában is nehéz helyzetet teremtenek az elszálló üzemanyagárak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézte elő, ami az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett, miközben az európai kormányok igyekeznek megvédeni a fogyasztókat.

Az elszálló üzemanyagárak miatt az osztrák kormány bevezette az úgynevezett „üzemanyagár-féket”, amelynek értelmében a magasabb benzinárakból származó többlet általános forgalmiadó-bevételt az üzemanyagok adójának csökkentése formájában visszajuttatják a fogyasztóknak. Ennek mértékét literenként 5 eurocentben határozták meg – számolt be róla a Reuters.

Az ORF közszolgálati műsorszolgáltató kedden arról számolt be, hogy az OMV arról tájékoztatta nagykereskedelmi ügyfeleit, hogy a dízel árát literenként mindössze 2,8 centtel csökkenti.

„Rövid határidővel értesültünk az OMV tervezett ármódosításáról, ahogyan az E-Control is. A bizonyítási teher most az OMV-t terheli. Mindenesetre felkérjük az E-Controlt egy rendkívüli ellenőrzés lefolytatására” – közölte az osztrák gazdasági minisztérium a jelentéssel kapcsolatos megkeresésre, utalva a szabályok betartatásáért felelős nemzeti energiaszabályozóra.

Az E-Control a Reuters kérdésére válaszolva közölte, hogy hamarosan bekéri a szükséges információkat az OMV-től.

Az OMV megkeresésre nem tagadta a jelentett árváltoztatást, ugyanakkor azt állította, hogy betartja a szabályokat, és azzal érvelt, hogy a számítás eltérő lehet, amennyiben figyelembe veszik az importált, nem Ausztriában finomított üzemanyagot.

A vállalat tájékoztatása szerint a Schwechatból, azaz fő ausztriai finomítójából származó termékek esetében teljes mértékben érvényesíti az 5 centes csökkentést.

„Ez egy olyan összesített számítást eredményez, amely az OMV schwechati termelésén és az importvolumeneken alapul, és amely meghatározza az OMV nagykereskedelmi értékesítési árait” – tette hozzá a cég.

Ennyi volt, levette a kezét az üzemanyagárakról az állam, teljhatalmat kaptak a benzinkutak – naponta jöhet emelés

Ausztriában új szakaszba lépett az üzemanyagárak szabályozása: az állam visszavonult a közvetlen árkorlátozásoktól, így a benzinkutak ismét szabadabban alakíthatják áraikat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogyasztók ismét napi szintű árváltozásokkal, nagy valószínűséggel emelésekkel szembesülhetnek.

Április 13-tól megszűnt az a korlátozás, mely szerint a töltőállomások csak heti három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – emelhették áraikat. A szabályt még március közepén vezették be, miután az iráni háború hatására jelentős drágulás indult el: a benzin ára mintegy 14 százalékkal, a dízelé akár 25 százalékkal nőtt rövid idő alatt – számolt be a német Merkur.

A korlátozás célja az volt, hogy megfékezze a hirtelen áringadozásokat, és stabilizálja a piacot, azonban a kormány most úgy döntött, hogy nem tartja fenn tovább az intézkedést. Az indoklás szerint válsághelyzetben szükség van állami beavatkozásra, de azt nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig fenntartani. A szabályozás megszűnésével a benzinkutak ismét naponta, mindennap déli 12 órakor emelhetik áraikat.

