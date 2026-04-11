Teljes káosz: a miniszterelnök a köztévében jelentette be, leállhat az olajellátás a nyugat-európai országban – minden negyedik benzinkút kifogyhat az üzemanyagból

Írország átmenetileg az olajellátás megszakadásának kockázatával néz szembe, miután az üzemanyagárak emelkedése elleni tiltakozások megbénították a kulcsfontosságú közlekedési útvonalakat, és azzal fenyegetnek, hogy átterjednek Észak-Írországra is.

A főbb utak mentén lassan haladó konvojokkal, valamint jelentős kikötők és az ország egyetlen olajfinomítójának blokádjával járó demonstrációk az elmúlt napokban súlyosan korlátozták az üzemanyaghoz való hozzáférést. A tömeges tiltakozások jelentős fennakadásokat okoztak az ország útjain, többek között Dublin környékén, ahol a olyan jeleneteket is látni lehetett, hogy emberek csomagjaikkal gyalogoltak az M50-es autópályán, hogy elérjék a dublini repülőtérről induló járatokat – adta hírül a Financial Times.

Micheál Martin kormányfő pénteken az RTÉ televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az ország a szakadék szélén áll, hogy elutasítsa az olajszállítmányokat, egy globális olajellátási válság közepette. Ezzel a galwayi és limericki üzemanyag-elosztó telepek, valamint a corki Whitegate finomító blokádjára utalt. Arra a kérdésre, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy Írország teljesen elveszíti olajellátását, Martin így válaszolt: „Igen. Ez elfogadhatatlan, ésszerűtlen, és nehezen felfogható.”

A kormányzati beavatkozás sem segített

A tiltakozások annak ellenére zajlanak, hogy az ír kormány március 25-én rendkívüli intézkedésként csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját május végéig. Pénteken egy liter benzin átlagosan 2,12 euróba (mintegy 795 forint), míg egy liter dízel 2,41 euróba (csaknem 904 forint) került.

Az írországi demonstrációk a legsúlyosabbak Európában azóta, hogy február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen , ami meredek áremelkedést idéztek elő a Brent nyersolaj piacán. Pénteken egy hordó Brent ára 96,36 dollár volt, ami 32 százalékkal haladja meg a február 27-i szintet.

A Fuels for Ireland iparági szövetség péntek arról számolt be, hogy ha a tiltakozások folytatódnak, akár 500 töltőállomás is üzemanyag nélkül maradhat a nap végére. Az országban összesen nagyjából 2000 töltőállomás működik.