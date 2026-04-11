Teljes káosz: a miniszterelnök a köztévében jelentette be, leállhat az olajellátás a nyugat-európai országban – minden negyedik benzinkút kifogyhat az üzemanyagból
Írország átmenetileg az olajellátás megszakadásának kockázatával néz szembe, miután az üzemanyagárak emelkedése elleni tiltakozások megbénították a kulcsfontosságú közlekedési útvonalakat, és azzal fenyegetnek, hogy átterjednek Észak-Írországra is.
A főbb utak mentén lassan haladó konvojokkal, valamint jelentős kikötők és az ország egyetlen olajfinomítójának blokádjával járó demonstrációk az elmúlt napokban súlyosan korlátozták az üzemanyaghoz való hozzáférést. A tömeges tiltakozások jelentős fennakadásokat okoztak az ország útjain, többek között Dublin környékén, ahol a olyan jeleneteket is látni lehetett, hogy emberek csomagjaikkal gyalogoltak az M50-es autópályán, hogy elérjék a dublini repülőtérről induló járatokat – adta hírül a Financial Times.
Micheál Martin kormányfő pénteken az RTÉ televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az ország a szakadék szélén áll, hogy elutasítsa az olajszállítmányokat, egy globális olajellátási válság közepette. Ezzel a galwayi és limericki üzemanyag-elosztó telepek, valamint a corki Whitegate finomító blokádjára utalt. Arra a kérdésre, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy Írország teljesen elveszíti olajellátását, Martin így válaszolt: „Igen. Ez elfogadhatatlan, ésszerűtlen, és nehezen felfogható.”
A kormányzati beavatkozás sem segített
A tiltakozások annak ellenére zajlanak, hogy az ír kormány március 25-én rendkívüli intézkedésként csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját május végéig. Pénteken egy liter benzin átlagosan 2,12 euróba (mintegy 795 forint), míg egy liter dízel 2,41 euróba (csaknem 904 forint) került.
Az írországi demonstrációk a legsúlyosabbak Európában azóta, hogy február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen , ami meredek áremelkedést idéztek elő a Brent nyersolaj piacán. Pénteken egy hordó Brent ára 96,36 dollár volt, ami 32 százalékkal haladja meg a február 27-i szintet.
A Fuels for Ireland iparági szövetség péntek arról számolt be, hogy ha a tiltakozások folytatódnak, akár 500 töltőállomás is üzemanyag nélkül maradhat a nap végére. Az országban összesen nagyjából 2000 töltőállomás működik.
Az írországi tiltakozások a 2000-es brit üzemanyag-adó elleni demonstrációk mintáját követik, amelyek akkor megakadályozták az üzemanyag elosztását, és súlyos benzin- és dízelhiányt okoztak.
Az észak-írek is tiltakoznak az üzemanyagárak miatt
Észak-Írországban – ahol egy liter benzin körülbelül 1,55 fontba (668 forint), egy liter dízel pedig 1,82 fontba (784 forint) kerül – az első tiltakozó megmozdulások a következő napokban várhatók. Egyes demonstrációk a Belfaston áthaladó fő Westlink autópályára, valamint a régió legforgalmasabb kompkikötőjére, a larne-i kikötőre összpontosíthatnak.
Az észak-ír rendőrség közleményében jelezte, hogy tudatában van a közösségi médiában megjelent bejegyzéseknek, amelyek Észak-Írország különböző pontjain a hétvégén és a jövő héten tervezett tiltakozásokról szólnak, és folyamatosan értékeli a helyzetet. Hozzátették, hogy a rendőri reagálás előkészítése folyamatban a közbiztonság biztosítása és a szélesebb közösséget érintő esetleges zavarok minimalizálása érdekében.
Az Egyesült Királyságban az üzemanyag jövedéki adója 2010 óta nem emelkedett, 2011-ben literenként 1 pennyvel csökkentették, majd 2022–23-ban ideiglenesen további 5 pennyvel mérsékelték, amit azóta sem vezettek vissza.
Sir Keir Starmer miniszterelnök a múlt hónapban azt mondta, hogy felülvizsgálják a kormány azon tervét, amely szeptemberben emelné az üzemanyag jövedéki adóját. Egyelőre nincs jele annak, hogy az észak-írországi tiltakozások átterjednének Nagy-Britanniára.