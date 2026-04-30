Döntött Magyarország szomszédja, nem nyitja meg a csapokat a nagy exportőr – a biztonságra mennek, minden tiltva van

Egy hónappal, június végéig meghosszabbította a kőolaj és az üzemanyagtermékek exporttilalmát Szerbia – közölte a szerb energiaügyi miniszter az Instagramon csütörtökön. Dubravka Djedovic Handanovic tudatta, hogy a tilalom minden szállítási módra kiterjed, és a dízel, a benzin, valamint a nyersolaj kivitelére egyaránt vonatkozik; a korlátozás célja a hazai ellátás biztosítása a globális energiapiaci zavarok és az iráni háború okozta áremelkedések közepette.

Döntött Magyarország szomszédja, nem nyitja meg az üzemanyagcsapokat a nagy exportőr – a biztonságra mennek, minden tiltva van / Fotó: AFP

Azt is közölte, hogy a szerb kormány döntése értelmében további 30 ezer tonna gázolajat bocsátanak piacra az állami tartalékokból, amivel a teljes mennyiség eléri a 65 ezer tonnát. A miniszter közlése szerint

az intézkedések célja a belső ellátás zavartalanságának fenntartása, ennek részeként 25 százalékkal csökkentették az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót.

A tárcavezető közösségi oldalán arról is írt, hogy a nemzetközi piaci helyzet egyre kiszámíthatatlanabb, és egyelőre nem látszik, meddig tartanak a zavarok, ami jelentős nyomást helyez a gazdaságra. Hangsúlyozta: a bevezetett intézkedések komoly költségvetési áldozattal járnak, mivel csökkentik az állami bevételeket és növelik a kiadásokat, ugyanakkor szükségesek a lakosság és a gazdaság védelme érdekében.

Mint kiemelte, az elmúlt négy évben a kötelező kőolaj- és üzemanyagkészletek szintje a napi átlagfogyasztás 31 napjáról 55 napra nőtt. 2022 óta az eurodízel-tartalékok mennyisége megduplázódott, a benzinkészletek pedig szintén jelentősen bővültek.

Szerbia a kivárásra játszik, megtartja magának az üzemanyagot

Szerbia eredetileg május 2-ig hosszabbította meg a kőolaj és az üzemanyagok exportjára vonatkozó tilalmat. A szerb kormány akkor is azzal magyarázta a döntést, hogy a globális folyamatok jelentősen rontják az ellátás biztonságát. A szerb hatóságok már korábban is kénytelenek voltak beavatkozni a piac stabilizálása érdekében. A kormány mintegy negyvenezer tonna dízelt szabadított fel a stratégiai készletekből, hogy enyhítse a belső ellátási nyomást, emellett 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját is.

Ezek a lépések rövid távon mérsékelhetik az árnövekedést, ugyanakkor jelzik, hogy a helyzet tartósan feszült.

Szerbia energiafüggősége tovább növeli a kockázatokat: 2025-ben az ország a felhasznált kőolaj mintegy 80 százalékát importból fedezte. A nyersanyagot a pancsovai finomítóban dolgozzák fel, majd jelentős részét továbbértékesítik a régióban.