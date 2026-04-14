Ennyi volt, levette a kezét az üzemanyagárakról az állam, tejhatalmat kaptak a benzinkutak – naponta jöhet emelés

Fontos korlátozást szüntettek meg Ausztriában, amely eddig fékezte az árak emelkedését. Az osztrák üzemanyagárak alakulása mostantól ismét napi szinten változhat, ami a benzinkutak számára nagyobb mozgásteret ad, de a jelenlegi helyzetben ez főleg csak emeléseket jelent, nem pedig csökkenést. Ez a fogyasztók számára kiszámíthatatlanabb árkörnyezetet hozhat.
VG
2026.04.14, 09:04
Frissítve: 2026.04.14, 09:46

Ausztriában új szakaszba lépett az üzemanyagárak szabályozása: az állam visszavonult a közvetlen árkorlátozásoktól, így a benzinkutak ismét szabadabban alakíthatják áraikat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogyasztók ismét napi szintű árváltozásokkal, nagy valószínűséggel emelésekkel szembesülhetnek.

Ennyi volt, levette a kezét az üzemanyagárakról az állam, tejhatalmat kaptak a benzinkutak – naponta jöhet emelés
Ennyi volt, levette a kezét az üzemanyagárakról az állam, tejhatalmat kaptak a benzinkutak – naponta jöhet emelés / Fotó: Arkadij Schell

Április 13-tól megszűnt az a korlátozás, mely szerint a töltőállomások csak heti három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – emelhették áraikat. A szabályt még március közepén vezették be, miután az iráni háború hatására jelentős drágulás indult el: a benzin ára mintegy 14 százalékkal, a dízelé akár 25 százalékkal nőtt rövid idő alatt – számolt be a német Merkur.

A korlátozás célja az volt, hogy megfékezze a hirtelen áringadozásokat, és stabilizálja a piacot, azonban a kormány most úgy döntött, hogy nem tartja fenn tovább az intézkedést. Az indoklás szerint válsághelyzetben szükség van állami beavatkozásra, de azt nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig fenntartani.

A szabályozás megszűnésével a benzinkutak ismét naponta, mindennap déli 12 órakor emelhetik áraikat. 

Ez nagyobb mozgásteret ad az üzemeltetőknek, ugyanakkor a fogyasztók számára kiszámíthatatlanabb árkörnyezetet jelenthet.

Az üzemanyagárfék még mindig aktív

A háttérben azonban továbbra is működik egy másik állami eszköz, az úgynevezett üzemanyagárfék. Ez két irányból próbálja kordában tartani az árakat: egyrészt az állam az extraprofitból származó bevételek egy részét adócsökkentéssel visszajuttatja a fogyasztóknak, másrészt korlátozza a válsághelyzetben kialakuló túlzott árréseket a teljes ellátási lánc mentén.

A hatóságok első értékelése szerint ez az eszköz máris érezhető hatást gyakorolt: 

  • a dízel átlagosan 10,5 centtel, 
  • a benzin pedig 18 centtel lett olcsóbb literenként. 

A szabályozás célja, hogy ha a nemzetközi árak csökkennek, az gyorsabban megjelenjen a kutakon is.

A régióban eltérő megoldások születnek a drágulás kezelésére. Németország például szigorúbb korlátozást vezetett be: ott a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat, miközben a hatóságok valós időben figyelik a piacot, és akár 100 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak szabályszegés esetén.

A védett ár tette olcsóbbá a hazai üzemanyagot a régiósnál

A nemzetközi összevetés jól mutatja, mennyire szélsőségesen alakulnak az üzemanyagárak : miközben Oroszországban akár 273 forintért, az Egyesült Államokban pedig 377 forint körül lehet tankolni, Európában több helyen már 800-900 forintos szintek is megjelentek. Ebben a környezetben a magyarországi 595 forintos védett ár kifejezetten alacsonynak számít, különösen úgy, hogy a piaci ár valójában 685 és 689 forint körül alakul.

A régióban ez konkrét versenyelőny: a hazai ár alacsonyabb a horvát (597 forint), szlovén (603 forint), szlovák (616 forint) vagy lengyel (633 forint) áraknál, így a magyar autósok mintegy 15 európai ország fogyasztóinál kerültek kedvezőbb helyzetbe. Ugyanakkor a külföldiek továbbra is a magasabb, piaci árat fizetik, ami korlátozza a klasszikus benzinturizmus felfutását.

Az árkülönbségek mögött alapvetően a kőolaj világpiaci ára áll, amely az iráni konfliktus miatt az elmúlt hetekben meredeken emelkedett. Ez az a tényező, amely minden szabályozás fölött áll, és végső soron meghatározza az üzemanyagár alakulását Európában is.

A magyar piacon emellett kínálati szűkülés is látszik: a Barátság-vezetéken érkező orosz olaj kiesése és a finomítói kapacitások visszafogása miatt csökkent a rendelkezésre álló mennyiség. Ez a folyamat abba az irányba tolja az árakat, hogy egyre inkább közelítsenek azokhoz az országokhoz, amelyek eleve nem orosz forrásokra építenek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu