Ennyi volt, levette a kezét az üzemanyagárakról az állam, tejhatalmat kaptak a benzinkutak – naponta jöhet emelés
Ausztriában új szakaszba lépett az üzemanyagárak szabályozása: az állam visszavonult a közvetlen árkorlátozásoktól, így a benzinkutak ismét szabadabban alakíthatják áraikat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogyasztók ismét napi szintű árváltozásokkal, nagy valószínűséggel emelésekkel szembesülhetnek.
Április 13-tól megszűnt az a korlátozás, mely szerint a töltőállomások csak heti három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – emelhették áraikat. A szabályt még március közepén vezették be, miután az iráni háború hatására jelentős drágulás indult el: a benzin ára mintegy 14 százalékkal, a dízelé akár 25 százalékkal nőtt rövid idő alatt – számolt be a német Merkur.
A korlátozás célja az volt, hogy megfékezze a hirtelen áringadozásokat, és stabilizálja a piacot, azonban a kormány most úgy döntött, hogy nem tartja fenn tovább az intézkedést. Az indoklás szerint válsághelyzetben szükség van állami beavatkozásra, de azt nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig fenntartani.
A szabályozás megszűnésével a benzinkutak ismét naponta, mindennap déli 12 órakor emelhetik áraikat.
Ez nagyobb mozgásteret ad az üzemeltetőknek, ugyanakkor a fogyasztók számára kiszámíthatatlanabb árkörnyezetet jelenthet.
Az üzemanyagárfék még mindig aktív
A háttérben azonban továbbra is működik egy másik állami eszköz, az úgynevezett üzemanyagárfék. Ez két irányból próbálja kordában tartani az árakat: egyrészt az állam az extraprofitból származó bevételek egy részét adócsökkentéssel visszajuttatja a fogyasztóknak, másrészt korlátozza a válsághelyzetben kialakuló túlzott árréseket a teljes ellátási lánc mentén.
A hatóságok első értékelése szerint ez az eszköz máris érezhető hatást gyakorolt:
- a dízel átlagosan 10,5 centtel,
- a benzin pedig 18 centtel lett olcsóbb literenként.
A szabályozás célja, hogy ha a nemzetközi árak csökkennek, az gyorsabban megjelenjen a kutakon is.
A régióban eltérő megoldások születnek a drágulás kezelésére. Németország például szigorúbb korlátozást vezetett be: ott a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat, miközben a hatóságok valós időben figyelik a piacot, és akár 100 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak szabályszegés esetén.
A védett ár tette olcsóbbá a hazai üzemanyagot a régiósnál
A nemzetközi összevetés jól mutatja, mennyire szélsőségesen alakulnak az üzemanyagárak : miközben Oroszországban akár 273 forintért, az Egyesült Államokban pedig 377 forint körül lehet tankolni, Európában több helyen már 800-900 forintos szintek is megjelentek. Ebben a környezetben a magyarországi 595 forintos védett ár kifejezetten alacsonynak számít, különösen úgy, hogy a piaci ár valójában 685 és 689 forint körül alakul.
A régióban ez konkrét versenyelőny: a hazai ár alacsonyabb a horvát (597 forint), szlovén (603 forint), szlovák (616 forint) vagy lengyel (633 forint) áraknál, így a magyar autósok mintegy 15 európai ország fogyasztóinál kerültek kedvezőbb helyzetbe. Ugyanakkor a külföldiek továbbra is a magasabb, piaci árat fizetik, ami korlátozza a klasszikus benzinturizmus felfutását.
Az árkülönbségek mögött alapvetően a kőolaj világpiaci ára áll, amely az iráni konfliktus miatt az elmúlt hetekben meredeken emelkedett. Ez az a tényező, amely minden szabályozás fölött áll, és végső soron meghatározza az üzemanyagár alakulását Európában is.
A magyar piacon emellett kínálati szűkülés is látszik: a Barátság-vezetéken érkező orosz olaj kiesése és a finomítói kapacitások visszafogása miatt csökkent a rendelkezésre álló mennyiség. Ez a folyamat abba az irányba tolja az árakat, hogy egyre inkább közelítsenek azokhoz az országokhoz, amelyek eleve nem orosz forrásokra építenek.