Ennyi volt, levette a kezét az üzemanyagárakról az állam, tejhatalmat kaptak a benzinkutak – naponta jöhet emelés

Ausztriában új szakaszba lépett az üzemanyagárak szabályozása: az állam visszavonult a közvetlen árkorlátozásoktól, így a benzinkutak ismét szabadabban alakíthatják áraikat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fogyasztók ismét napi szintű árváltozásokkal, nagy valószínűséggel emelésekkel szembesülhetnek.

Április 13-tól megszűnt az a korlátozás, mely szerint a töltőállomások csak heti három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – emelhették áraikat. A szabályt még március közepén vezették be, miután az iráni háború hatására jelentős drágulás indult el: a benzin ára mintegy 14 százalékkal, a dízelé akár 25 százalékkal nőtt rövid idő alatt – számolt be a német Merkur.

A korlátozás célja az volt, hogy megfékezze a hirtelen áringadozásokat, és stabilizálja a piacot, azonban a kormány most úgy döntött, hogy nem tartja fenn tovább az intézkedést. Az indoklás szerint válsághelyzetben szükség van állami beavatkozásra, de azt nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig fenntartani.

A szabályozás megszűnésével a benzinkutak ismét naponta, mindennap déli 12 órakor emelhetik áraikat.

Ez nagyobb mozgásteret ad az üzemeltetőknek, ugyanakkor a fogyasztók számára kiszámíthatatlanabb árkörnyezetet jelenthet.

Az üzemanyagárfék még mindig aktív

A háttérben azonban továbbra is működik egy másik állami eszköz, az úgynevezett üzemanyagárfék. Ez két irányból próbálja kordában tartani az árakat: egyrészt az állam az extraprofitból származó bevételek egy részét adócsökkentéssel visszajuttatja a fogyasztóknak, másrészt korlátozza a válsághelyzetben kialakuló túlzott árréseket a teljes ellátási lánc mentén.

A hatóságok első értékelése szerint ez az eszköz máris érezhető hatást gyakorolt:

a dízel átlagosan 10,5 centtel,

a benzin pedig 18 centtel lett olcsóbb literenként.

A szabályozás célja, hogy ha a nemzetközi árak csökkennek, az gyorsabban megjelenjen a kutakon is.

A régióban eltérő megoldások születnek a drágulás kezelésére. Németország például szigorúbb korlátozást vezetett be: ott a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat, miközben a hatóságok valós időben figyelik a piacot, és akár 100 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak szabályszegés esetén.