Megirigyelte a magyar védett árakat Orbán szövetségese: keményen üzent a Molnak és az Orlennek a miniszterelnök

Andrej Babis cseh miniszterelnök felszólította az Orlen és a Mol vállalatokat az üzemanyagárak jelentős csökkentésére. A kormányfő véleménye szerint a legnagyobb csehországi forgalmazók a kőolaj világpiaci árának csökkenése ellenére két koronával megemelték a nagykereskedelmi üzemanyagárakat. Ezért arra számít, hogy még csütörtökök a töltőállomásokon az üzemanyagárak drasztikusan csökkenni fognak – számolt be róla a Denik cseh hírportál.

Andrej Babis cseh miniszterelnök az üzemanyagárak csökkenését várja a Moltól és az Orlentől

Andrej Babis erről a közösségi médiában, az X platformon közzétett videóüzenetében beszélt. A két megszólított vállalat egyelőre nem reagált a miniszterelnök felhívására.

A cseh kormány a múlt héten döntött az üzemanyag-forgalmazók árrésének maximalizálásáról (vagyis lényegében egy árrésstopról), egyúttal jóváhagyta a dízel jövedéki adójának csökkentését is. További intézkedésként naponta meghatározzák az üzemanyagok legmagasabb megengedett árát, amelyet a pénzügyminisztérium hirdet ki.

A szaktárca a csütörtöki napra a maximális árakat literenként 49,40 cseh koronában (mintegy 764 forint) állapította meg a gázolaj, illetve 43,05 koronában (csaknem 665 forint) a benzin esetében. Az árplafon így a szerdai szinthez képest enyhén csökkent, azonban továbbra is meghaladja a hét eleji átlagárat.

Csehországban tehát még a kormányzati beavatkozással együtt is kedvezőtlenebb a helyzet, mint Magyarországon, nálunk ugyanis a védett áron a benzin literjét 595 forintért, a gázolaj literjét pedig 615 forintért tankolhatjuk.

„A piac fő szereplői, a PKN Orlen és a Mol, miközben a tőzsdei árak 15 százalékkal estek, érthetetlen módon két koronával megemelték a nagykereskedelmi árakat. Ez egyáltalán nem tetszik nekem” – jelentette ki Babis. A cseh miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy a kormány a múlt héten 100 ezer tonna kőolajat adott kölcsön az állami vésztartalékokból az Orlennek. Ezért arra kéri a vállalatokat, hogy tisztességesen járjanak el.

„Remélem, hogy ez tévedés volt, és azt várom, hogy ma az árak drasztikusan csökkenjenek” – tette hozzá a miniszterelnök.