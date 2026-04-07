Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Egyre nagyobb bajban Magyarország bóvli felé sodródó szomszédja: teljes káoszt hozott, ahogy belenyúltak az üzemanyagárakba – egy fontos dolgot teljesen figyelmen kívül hagytak

Látványos beavatkozással próbálta fékezni az árakat a román kormány, de az eredmény messze elmaradt a várttól. Az üzemanyagár alakulása továbbra is kiszámíthatatlan, miközben a piac egyre furcsábban reagál. A helyzetet az sem segíti, hogy Románia zakatol a bóvli kategória felé.
VG
2026.04.07, 09:26
Frissítve: 2026.04.07, 09:51

Románia látványos kormányzati beavatkozással próbálta letörni az üzemanyagárakat, de az intézkedések eddig inkább zavart okoztak a piacon, miközben az ország pénzügyi megítélése egyre romlik. A dízel jövedéki adójának csökkentése papíron árcsökkenést hozott, a valóságban azonban a kutakon alig érzékelhető a hatása, ami jól mutatja, hogy a kormány egy kulcsfontosságú tényezőt figyelmen kívül hagyott: a globális piaci mozgásokat.

Egyre nagyobb bajban Románia: teljes káoszt hozott, ahogy belenyúltak az üzemanyagárakba – egy fontos dolgot teljesen figyelmen kívül hagytak / Fotó: Vlad Ispas

A román kabinet sürgősségi rendelettel 30 banival mérsékelte a gázolaj jövedéki adóját, ami áfával együtt mintegy 36 banis árcsökkentést jelent literenként. Ez azt eredményezte, hogy egyes töltőállomásokon a dízel ára 10 lej (mintegy 800 forint) alá esett, miután korábban tartósan e szint fölé emelkedett. A kedvezmény azonban csak részben érvényesült, mert az elmúlt napokban tapasztalt drágulás gyakorlatilag lenullázta a hatását, így sok kúton továbbra is 10 lej felett maradt az ár – írja a Krónika.

Az elmúlt hetek áralakulása jól mutatja a problémát: 

a drágulások jellemzően gyorsak és jelentősek voltak, míg az árcsökkentések kisebb mértékűek és rövid életűek. 

A piac ráadásul rendkívül hektikussá vált, az árak napi szinten változnak, ami kiszámíthatatlanná teszi a költségeket mind a fogyasztók, mind a vállalatok számára.

A beavatkozások mellékhatásai már most látszanak. Egyes kutaknál például a prémiumdízel ára a standard alá került, ami klasszikus piaci torzulásra utal. Emellett a kormány az egész értékesítési láncban korlátozta a kereskedelmi árrést, ami tovább szűkíti a szereplők mozgásterét, és hosszabb távon akár ellátási zavarokhoz is vezethet.

A költségvetési hatás sem elhanyagolható. A jövedéki adó csökkentése havi szinten mintegy 200 millió lej kiesést jelent az államnak, miközben a fuvarozók és a mezőgazdasági szereplők támogatása további több százmilliós, illetve milliárdos terhet ró a büdzsére. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a román gazdaság amúgy is nyomás alatt van.

Romániát egy szalmaszál választja el a bóvlitól

A közel-keleti konfliktus és a Perzsa-öböl térségében akadozó szállítások világszerte emelik az árakat, ami inflációs nyomást okoz. A román kormány is elismerte, hogy ezekre a hatásokra nincs valódi ráhatása: legfeljebb mérsékelni tudja a következményeket, de megszüntetni nem.

A probléma azonban nemcsak az árakban jelenik meg, hanem a pénzügyi megítélésben is. Az S&P Global Ratings legutóbbi értékelésében megerősítette Románia BBB mínusz besorolását, de negatív kilátással. Ez azt jelenti, hogy 

Románia egyetlen lépésre van a bóvlitól, s ha rontanak a besorolásán, az jelentősen megdrágíthatná az államadósság finanszírozását és csökkenthetné a befektetői bizalmat.

A hitelminősítő külön kiemelte, hogy a gyengülő gazdasági növekedés és az emelkedő üzemanyagárak másodkörös inflációs hatásai súlyos kockázatot jelentenek. A magasabb energiaárak visszafogják a fogyasztást, növelik a vállalati költségeket, és végső soron az állami bevételeket is csökkentik. Eközben a kamatköltségek emelkedése tovább rontja a költségvetési egyensúlyt.

A román kormány tehát egyre szűkülő mozgástérben próbál lavírozni: egyszerre kellene fékeznie az inflációt, stabilizálnia az üzemanyagárakat és csökkentenie a költségvetési hiányt. Az eddigi lépések azonban inkább rövid távú tűzoltásnak tűnnek, nem kezelték a probléma gyökerét.

A jelenlegi helyzet egyik legfontosabb tanulsága, hogy az árakba való közvetlen beavatkozás önmagában nem elegendő, ha a külső környezet romlik és a belső pénzügyi egyensúly is sérülékeny. Románia példája jól mutatja, hogy az üzemanyagpiac manipulálása könnyen visszaüthet – különösen akkor, ha közben az ország már a bóvli kategória szélére sodródik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
