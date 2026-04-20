Trump a saját miniszterének mondott ellent, aki szerint csak jövőre lesznek olcsóbbak az üzemanyagárak – "Szerintem teljesen téved"

Donald Trump nyilvánosan cáfolta saját energiaügyi miniszterét, miután Chris Wright arról beszélt, hogy az amerikai autósoknak akár 2027-ig is várniuk kellhet az érezhetően olcsóbb üzemanyagárakra. Az amerikai elnök szerint ez tévedés, és az árak már jóval hamarabb, akár az iráni konfliktus lezárása után gyorsan csökkenhetnek. A magas benzinárak közvetlenül befolyásolják az inflációt, a lakossági hangulatot és a republikánusok választási esélyeit is.

Trump a saját emberének mondott ellent, aki szerint csak jövőre lesznek olcsóbbak az üzemanyagárak / Fotó: Kevin Lamarque

Trump vasárnap reagált arra az interjúra, amelyben Chris Wright energiaügyi miniszter a CNN-nek azt mondta: a három dollár alatti gallononkénti benzinár (nagyjából 285 forint literenként) akár még idén is elérhető lehet, de könnyen lehet, hogy ez csak jövőre következik be. Az elnök azonban hétfőn a The Hill kérdésére egyértelműen visszautasította ezt az értékelést.

Szerintem teljesen téved ebben

– fogalmazott Trump, majd hozzátette, hogy az üzemanyagárak „amint ez véget ér”, vagyis az iráni háborús helyzet lezárultával csökkenni kezdenek.

A Hormuzi-szoros kiesése azonnal felfelé nyomta a globális olajárakat: hétfőn a nyersolaj ára világszerte 5 százalékkal emelkedett. Ez közvetlenül megjelent az amerikai kutakon is. Az AAA adatai szerint hétfőn egy gallon normál benzin átlagosan 4,04 dollárba került (nagyjából 1450 forint), szemben az egy évvel korábbi 3,15 dollárral (kb. 1130 forint). Ez jelentős drágulás, amely nemcsak az autósokat érinti, hanem szinte minden fogyasztói árat befolyásol: a repülőjegyektől a lakhatási költségeken át egészen az élelmiszerekig – írja a Reuters.

A magas energiaárak politikailag is komoly kockázatot jelentenek Trump számára. A republikánusok egyik legfontosabb kampányígérete az infláció letörése és a megélhetési költségek csökkentése volt, miközben az őszi félidős választások közelednek.

A benzinárak azonban továbbra is magasak, az infláció ismét emelkedik, és Trump népszerűségi mutatói is gyengülnek.

A Fehér Házon belül sem teljes az összhang. Scott Bessent pénzügyminiszter a múlt héten még azt mondta, hogy az árak már ezen a nyáron visszatérhetnek a három dollár körüli szintre, Trump pedig korábban arról beszélt, hogy akár novemberig is magasan maradhatnak az árak. Most viszont már azt hangsúlyozza, hogy az iráni konfliktus lezárása gyors fordulatot hozhat.