Deviza
EUR/HUF360,62 -1,19% USD/HUF304,32 -1,77% GBP/HUF413,74 -1,24% CHF/HUF391,08 -1,13% PLN/HUF85,3 -0,9% RON/HUF70,71 -1,27% CZK/HUF14,84 -1,06% EUR/HUF360,62 -1,19% USD/HUF304,32 -1,77% GBP/HUF413,74 -1,24% CHF/HUF391,08 -1,13% PLN/HUF85,3 -0,9% RON/HUF70,71 -1,27% CZK/HUF14,84 -1,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 185,55 +2,15% MTELEKOM2 424 +2,06% MOL4 264 +2,35% OTP44 600 +2,67% RICHTER12 950 +1,7% OPUS367 -2,45% ANY7 610 -0,53% AUTOWALLIS151 +0,99% WABERERS4 900 +2,45% BUMIX9 227,96 +0,36% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 869,03 +1,11% BUX139 185,55 +2,15% MTELEKOM2 424 +2,06% MOL4 264 +2,35% OTP44 600 +2,67% RICHTER12 950 +1,7% OPUS367 -2,45% ANY7 610 -0,53% AUTOWALLIS151 +0,99% WABERERS4 900 +2,45% BUMIX9 227,96 +0,36% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 869,03 +1,11%
Rendkívüli

Gulyás Gergely váratlan bejelentést tett: döntött kormány az üzemanyag védett áráról, Orbán Viktor aláírta – de ez még nem elég

energiaválság
kerozin
repülőjegyár
iráni háború
energiahelyzet
légiközlekedés
légitársaság
repülés
üzemanyaghiány
utazás

Elmaradhat vagy csúnyán megdrágulhat a nyaralás: veszélybe került Európa légi közlekedése, üzemanyaghiány fenyegeti a repülést a közel-keleti háború miatt

A közel-keleti háború miatt visszaeső olajszállítások gyorsan apasztják Európa üzemanyag-készleteit. Szakértők szerint akár hat héten belül kerozinhiány alakulhat ki. A légitársaságoknak és az utazóknak így nemcsak az elszálló üzemanyag-, illetve jegyárakkal, hanem járattörlésekkel számolniuk kell.
VG
2026.04.17, 13:55
Frissítve: 2026.04.17, 14:21

Az európai repülés számára most nem az a legfontosabb kérdés, hogy ma van-e még kerozin a reptereken, hanem az, hogy meddig bírja a rendszer a Közel-Keletről érkező szállítások nélkül. A február 28-án kirobbant közel-keleti háború óta a Hormuzi-szoroson átmenő nyersolaj- és olajtermék-forgalom drámaian visszaesett, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pedig április közepére már arról beszélt, hogy Európának nagyjából 6 hét repülőgép-üzemanyag-készlete maradhat, ha a szállítások nem állnak helyre – írja pénteki elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Ketyeg az óra: hat hét múlva üzemanyaghiány béníthatja meg az európai légi közlekedést/ Fotó: Aerial-motion / Shutterstock

A légitársaságoknak egyszerre kell félniük az üzemanyag árától és hiányától

Európa ugyan maga is finomít repülőgép-üzemanyagot, de továbbra is számottevő nettó importőr. Az EU-27 nettó kerozin importjának fő külső forrásai a Közel-Kelet és az ázsiai–csendes-óceáni térség.

Az AP szerint a kerozin a légitársaságok legnagyobb költségtétele, a legfontosabb változó költség és nagyjából az összes kiadás 30 százalékát adja. Az ára pedig nagyjából megduplázódott a háború kezdete óta. 

Az Egyesült Államok áprilisban napi mintegy 150 ezer hordó kerozint küld Európába, ami nagyjából hatszorosa a megszokottnak, de ez legfeljebb enyhíti, nem oldja meg a kiesést. Az első konkrét repülőtéri zavarok már látszanak: április elején Brindisiben átmenetileg kifogyott az üzemanyag, és több olasz repülőtéren tankolási korlátozást vezettek be.

Drágulhat a repülőjegy a nyaralás idejére

A következő hetekben nemcsak drágább jegyekre, hanem ritkított menetrendre, üzemanyag-pótdíjakra és szelektív járatvágásokra is fel kell készülni.

Nemcsak a kerozin ára, de a gázár és a villamosenergia ára is berobbant, sorra állnak le az országok

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a világgazdaság drágán megfizeti az árát annak, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt. A konfliktus miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami számos termék elengedhetetlen világkereskedelmi útvonala.

Fatih Birol az IEA vezetője az Associated Press amerikai hírügynökségnek adott csütörtöki interjúban megismételte korábbi kijelentését, hogy a Hormuzi-szoros zárlata „a valaha volt legnagyobb energiaválságot” fogja előidézni, nagyobbat, mint a hetvenes évek olajválságai és az ukrajnai invázió okozta együttesen.

„Szörnyű helyzetben vagyunk, és ennek súlyos következményei lesznek a világgazdaságban. Minél tovább tart, annál rosszabb lesz a gazdasági növekedés és az infláció szempontjából világszerte” – jelentette ki.

A szélesebb körű gazdasági hatások között szerepelnek a magasabb benzinárak, magasabb gázárak és magas villamosenergia-árak, és a világ egyes részeit mindezek súlyosabban érintik – tette hozzá.

Az utóbbiak között Japánt, Dél-Koreát, Indiát, Kínát, Pakisztánt és Bangladest nevezte meg, bár Peking esetében sok más elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a többi országnál könnyebben vészelheti át az energiaválságot, mert az elmúlt évtizedekben nagyobb figyelmet fordított a megújuló forrásokra, ráadásul a biztonság kedvéért alaposan be is spájzolt olcsó orosz olajból, és a földrajzi közelség miatt gond nélkül folytathatja az importot Oroszországból.

„Azok az országok fognak leginkább szenvedni, amelyeknek ritkán halljuk a hangját, többnyire a fejlődő államok. Ázsia, Afrika és Latin-Amerikai szegény országai” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy utána azonban a válság eléri  Európát  és Amerikát.

Birol szerint, ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra, akkor „hamarosan halljuk majd a híreket, hogy a kerozinhiány miatt járatokat törölnek”.

Energiaválság

Energiaválság
1458 cikk
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
