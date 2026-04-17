Elmaradhat vagy csúnyán megdrágulhat a nyaralás: veszélybe került Európa légi közlekedése, üzemanyaghiány fenyegeti a repülést a közel-keleti háború miatt

Az európai repülés számára most nem az a legfontosabb kérdés, hogy ma van-e még kerozin a reptereken, hanem az, hogy meddig bírja a rendszer a Közel-Keletről érkező szállítások nélkül. A február 28-án kirobbant közel-keleti háború óta a Hormuzi-szoroson átmenő nyersolaj- és olajtermék-forgalom drámaian visszaesett, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pedig április közepére már arról beszélt, hogy Európának nagyjából 6 hét repülőgép-üzemanyag-készlete maradhat, ha a szállítások nem állnak helyre – írja pénteki elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A légitársaságoknak egyszerre kell félniük az üzemanyag árától és hiányától

Európa ugyan maga is finomít repülőgép-üzemanyagot, de továbbra is számottevő nettó importőr. Az EU-27 nettó kerozin importjának fő külső forrásai a Közel-Kelet és az ázsiai–csendes-óceáni térség.

Az AP szerint a kerozin a légitársaságok legnagyobb költségtétele, a legfontosabb változó költség és nagyjából az összes kiadás 30 százalékát adja. Az ára pedig nagyjából megduplázódott a háború kezdete óta.

Az Egyesült Államok áprilisban napi mintegy 150 ezer hordó kerozint küld Európába, ami nagyjából hatszorosa a megszokottnak, de ez legfeljebb enyhíti, nem oldja meg a kiesést. Az első konkrét repülőtéri zavarok már látszanak: április elején Brindisiben átmenetileg kifogyott az üzemanyag, és több olasz repülőtéren tankolási korlátozást vezettek be.

Drágulhat a repülőjegy a nyaralás idejére

A következő hetekben nemcsak drágább jegyekre, hanem ritkított menetrendre, üzemanyag-pótdíjakra és szelektív járatvágásokra is fel kell készülni.

Nemcsak a kerozin ára, de a gázár és a villamosenergia ára is berobbant, sorra állnak le az országok

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a világgazdaság drágán megfizeti az árát annak, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt. A konfliktus miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami számos termék elengedhetetlen világkereskedelmi útvonala.

Fatih Birol az IEA vezetője az Associated Press amerikai hírügynökségnek adott csütörtöki interjúban megismételte korábbi kijelentését, hogy a Hormuzi-szoros zárlata „a valaha volt legnagyobb energiaválságot” fogja előidézni, nagyobbat, mint a hetvenes évek olajválságai és az ukrajnai invázió okozta együttesen.