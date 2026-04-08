Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Beköszöntött a valóság: kifogy az üzemanyagból Európa vezető országa, nem bírta ki a húsvétot – kiállt a nyilvánosság elé az energiaminiszter

Egyre több autós találkozik üres kutakkal a húsvéti utazási hullám után. A francia kormány nyugtat, de az üzemanyaghiány látszólag járványszerűen terjed az országban.
2026.04.08, 20:25
Frissítve: 2026.04.08, 20:30

Franciaországban a húsvéti hosszú hétvége után látványosan megborult az üzemanyag-ellátás, a kutak közel ötödénél legalább egy termék kifogyott. A hatóságok szerint nincs valódi hiány, de a számok és a helyzet komoly feszültséget jeleznek.

DM--2 üzemanyaghiány
Franciaországban már minden negyedik benzinkút érintett az üzemanyaghiányban / Fotó: Dinya Magdolna

Látványos zavarok jelentek meg a francia üzemanyagpiacon a húsvéti hosszú hétvége után. A hivatalos adatok szerint kedd reggelre a benzinkutak mintegy 18 százalékánál legalább egyféle üzemanyag elfogyott, de iparági becslések már ennél is rosszabb képet festenek: 

akár minden negyedik állomás érintett lehet.

A helyzet gyors romlásának egyik fő oka a megnövekedett forgalom. A húsvéti időszak hagyományosan erős utazási hullámot hoz Franciaországban, idén azonban ez különösen nagy terhelést jelentett az ellátási láncnak. Az iparági szereplők szerint a háromnapos hétvégék komoly problémát okoznak, mivel vasárnap és ünnepnapokon a szállító kamionok többsége nem közlekedik, így az utánpótlás egyszerűen lelassul.

A zavarok leginkább a TotalEnergies hálózatát érintik. Ezeken a kutakon ugyanis árplafont vezettek be:

  • a benzin ára 1,99 euró;
  • a dízelé pedig kezdetben 2,09 euró volt literenként.

Ez jelentős rohamot indított el az autósok részéről, ami gyorsan kiürítette a készleteket. 

Egy adott időpontban a TotalEnergies állomások mintegy 66 százalékánál volt hiány, miközben más kutaknál ez az arány alig haladta meg a 4 százalékot.

A vállalat végül meghosszabbította a benzin árplafonját április végéig, ugyanakkor a dízel árát 2,25 euróra emelte. Ez is jelzi, hogy a mesterségesen alacsonyan tartott árak torzítják a keresletet, és rövid távon ellátási problémákhoz vezethetnek.

A francia kormány kikéri magának: „szó sincs üzemanyaghiányról!"

A hatóságok és az iparág képviselői ugyanakkor igyekeznek hűteni a kedélyeket. A hivatalos álláspont szerint nem valódi hiányról van szó, hanem átmeneti logisztikai fennakadásokról. A készletek rendelkezésre állnak, és a kutak feltöltése már megkezdődött. Az illetékesek szerint az ellátás néhány napon belül normalizálódhat.

Szerintük egyelőre nincs jele annak sem, hogy szélesebb körű válság alakulna ki. Az iparági vezetők hangsúlyozzák, hogy áprilisra előre látható az ellátás, és nem számítanak tartós hiányra sem Franciaországban, sem Európában. A kereslet ráadásul stabil maradt: 2026 márciusában 1 százalékkal több üzemanyag fogyott, mint egy évvel korábban, ami azt mutatja, hogy a magas árak sem fogták vissza érdemben a fogyasztást.

A kormány közben új intézkedéseken dolgozik: a következő napokban célzott támogatási programot jelenthetnek be azoknak a dolgozóknak, akik különösen kitettek az üzemanyagárak emelkedésének, például gondozóknak, házi ápolóknak vagy egyes gazdálkodóknak. 

Általános, mindenki számára elérhető támogatást azonban továbbra sem terveznek bevezetni, mivel azt túl költségesnek tartják.

Felmerült az árak befagyasztásának ötlete is, de ezt a kormány határozottan elutasította. Az indoklás szerint a mostani helyzet is jól mutatja, hogy a mesterséges árkorlátozás könnyen hiányhoz vezethet. A szakértők szerint a jelenlegi zavar éppen ennek egy látványos példája.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
