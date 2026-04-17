Energiaválság: rendkívüli szabályok bevezetésére készül az EU a tagállamokban – "Őszintének kell lennünk, a helyzet egészen súlyos"
Az Európai Unió arra készül, hogy központi mechanizmust vezessen be a repülőgép-üzemanyagok megosztására a tagállamok között, miközben a készletek gyorsan apadnak. A brüsszeli figyelmeztetések szerint a kontinens rövid időn belül ellátási válságba sodródhat, ami járattörlésekhez és drágább repülőjegyekhez vezethet a nyári szezonban.
Az Európai Unió egy olyan helyzetre készül, amelyben a repülőgép-üzemanyag ellátása már nemcsak drágulási, hanem fizikai hiányproblémává válik.
A kontinens nagyon gyorsan halad egy ellátási válság felé, amely elsőként a kerozin piacán fog megjelenni, még a nyári csúcsszezon előtt
– figyelmeztetett Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa.
A tervezett intézkedések között szerepel, hogy Brüsszel szorosabban felügyeli az üzemanyagkészleteket és a finomítói kapacitásokat, valamint koordinálja a tagállamok közötti elosztást. A legérzékenyebb elem egy olyan mechanizmus lehet, amely lehetővé tenné a repülőgép-üzemanyagok átcsoportosítását az EU-n belül, ha egyes régiók ellátása kritikussá válik.
Jorgensen a Financial Timesnak elmondta, hogy a probléma már nem kizárólag az árak emelkedése. A hangsúly egyre inkább az ellátás biztonságára kerül, különösen a repülésben használt kerozin esetében. A biztos úgy fogalmazott, hogy a tagállamoknak közösen kell kezelniük a helyzetet, beleértve a beszállítók, repülőterek és légitársaságok közötti adatmegosztást és koordinációt is.
Nyárig elfogyhat a repülőgép-üzemanyag Európában
A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol a héten arra figyelmeztetett, hogy Európában nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag áll rendelkezésre . Az ellátási láncokat különösen sújtja a Közel-Keletről érkező import visszaesése, amelyet a Hormuzi-szoros lezárása és a térségben zajló konfliktusok is tovább rontottak.
A helyzet már a légitársaságok működésében is megjelent. Egyes vállalatok, köztük a Lufthansa és a KLM, járatszám-csökkentésekről számoltak be, mivel a beszállítási bizonytalanság és a készlethiány egyre komolyabb tervezési kockázatot jelent. A következő hetekben további menetrend-módosítások sem kizártak.
Brüsszel tervei között szerepel egy új „üzemanyag-megfigyelő központ” létrehozása is, amely európai szinten térképezné fel
- a készleteket;
- a termelést;
- és a kereskedelmi áramlásokat.
A cél az, hogy a Bizottság pontos képet kapjon arról, hol alakulhat ki hiány, és ezt előre kezelni lehessen.
Emellett az EU felülvizsgálná a finomítói kapacitások kihasználását is, hogy a meglévő infrastruktúra hatékonyabban működjön. A tervek között szerepel az is, hogy a tagállamok stratégiai készleteiből szükség esetén üzemanyagot lehessen felszabadítani, bár ez egyelőre nem része a jövő heti hivatalos javaslatcsomagnak.
Egy további vitatott elem lehet az, hogy az EU kötelezővé tenné bizonyos mennyiségű repülőgép-üzemanyag stratégiai tartalékként való tárolását. Jelenleg a tagállamok maguk dönthetnek arról, milyen típusú olajtermékeket tartanak készleten, a javaslat ezt részben egységesítené.
A brüsszeli vezetés ugyanakkor arra számít, hogy a tagállamok nem utasítják el a közös fellépést. A Bizottság szerint a helyzet „szolidaritási teszt” is lesz az unió számára, hasonlóan a koronavírus-járvány idején kialakított közös vakcinaelosztási rendszerhez.
