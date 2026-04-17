Energiaválság: rendkívüli szabályok bevezetésére készül az EU a tagállamokban – "Őszintének kell lennünk, a helyzet egészen súlyos"

Brüsszel riadót fújt az alacsony készletek és az ellátás tartós akadozása miatt. Az EU a koronavírus-járvány alatti vakcinaelosztási mechanizmushoz hasonló szolidaritási modellt készíthet elő az üzemanyagoknál is.
VG
2026.04.17, 19:33

Az Európai Unió arra készül, hogy központi mechanizmust vezessen be a repülőgép-üzemanyagok megosztására a tagállamok között, miközben a készletek gyorsan apadnak. A brüsszeli figyelmeztetések szerint a kontinens rövid időn belül ellátási válságba sodródhat, ami járattörlésekhez és drágább repülőjegyekhez vezethet a nyári szezonban.

Az üzemanyaghiány rövid időn belül káoszhoz vezethet a reptereken, így Brüsszel rendkívüli lépésekkel próbálja kordában tartani a piacokat / Fotó: freepik

Az Európai Unió egy olyan helyzetre készül, amelyben a repülőgép-üzemanyag ellátása már nemcsak drágulási, hanem fizikai hiányproblémává válik.

A kontinens nagyon gyorsan halad egy ellátási válság felé, amely elsőként a kerozin piacán fog megjelenni, még a nyári csúcsszezon előtt

– figyelmeztetett Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa.

A tervezett intézkedések között szerepel, hogy Brüsszel szorosabban felügyeli az üzemanyagkészleteket és a finomítói kapacitásokat, valamint koordinálja a tagállamok közötti elosztást. A legérzékenyebb elem egy olyan mechanizmus lehet, amely lehetővé tenné a repülőgép-üzemanyagok átcsoportosítását az EU-n belül, ha egyes régiók ellátása kritikussá válik.

Jorgensen a Financial Timesnak elmondta, hogy a probléma már nem kizárólag az árak emelkedése. A hangsúly egyre inkább az ellátás biztonságára kerül, különösen a repülésben használt kerozin esetében. A biztos úgy fogalmazott, hogy a tagállamoknak közösen kell kezelniük a helyzetet, beleértve a beszállítók, repülőterek és légitársaságok közötti adatmegosztást és koordinációt is.

Nyárig elfogyhat a repülőgép-üzemanyag Európában

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol a héten arra figyelmeztetett, hogy Európában nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag áll rendelkezésre . Az ellátási láncokat különösen sújtja a Közel-Keletről érkező import visszaesése, amelyet a Hormuzi-szoros lezárása és a térségben zajló konfliktusok is tovább rontottak.

A helyzet már a légitársaságok működésében is megjelent. Egyes vállalatok, köztük a Lufthansa és a KLM, járatszám-csökkentésekről számoltak be, mivel a beszállítási bizonytalanság és a készlethiány egyre komolyabb tervezési kockázatot jelent. A következő hetekben további menetrend-módosítások sem kizártak.

Beletört az üzemanyagárakba a nagy légitársaság: lehúzza a rolót, sorra törlik a járatokat – ez volt az utolsó csepp a pohárban

A lépés több ezer munkavállalót érint, nekik más leányvállalatoknál kínálnak helyet. A Lufthansa szerint a költségek és a munkabeszüntetések együtt olyan helyzetet teremtettek, hogy a CityLine fenntartása már nem volt gazdaságos.

Brüsszel tervei között szerepel egy új „üzemanyag-megfigyelő központ” létrehozása is, amely európai szinten térképezné fel

  • a készleteket;
  • a termelést;
  • és a kereskedelmi áramlásokat. 

A cél az, hogy a Bizottság pontos képet kapjon arról, hol alakulhat ki hiány, és ezt előre kezelni lehessen.

Emellett az EU felülvizsgálná a finomítói kapacitások kihasználását is, hogy a meglévő infrastruktúra hatékonyabban működjön. A tervek között szerepel az is, hogy a tagállamok stratégiai készleteiből szükség esetén üzemanyagot lehessen felszabadítani, bár ez egyelőre nem része a jövő heti hivatalos javaslatcsomagnak.

Egy további vitatott elem lehet az, hogy az EU kötelezővé tenné bizonyos mennyiségű repülőgép-üzemanyag stratégiai tartalékként való tárolását. Jelenleg a tagállamok maguk dönthetnek arról, milyen típusú olajtermékeket tartanak készleten, a javaslat ezt részben egységesítené.

A brüsszeli vezetés ugyanakkor arra számít, hogy a tagállamok nem utasítják el a közös fellépést. A Bizottság szerint a helyzet „szolidaritási teszt” is lesz az unió számára, hasonlóan a koronavírus-járvány idején kialakított közös vakcinaelosztási rendszerhez.

Hat hét, és kifogy Európa a nélkülözhetetlen energiahordozóból: bemutatták, hogyan állnak le sorban az országok – „Szörnyű helyzetben vagyunk!"

Fatih Birol a közel-keleti helyzetről adott interjút. Elárulta, mennyi időre elegendő a kerozin Európában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
