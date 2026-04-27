Kiborult a polgármester: elfogyott az üzemanyag a városban, 30 ezer ember maradt benzin nélkül – az OMW-t is utolérte a román válság

Napok óta teljes üzemanyaghiány bénítja meg a székelyföldi Erdővidéket, ahol már csak egyetlen töltőállomás tud kiszolgálni mintegy 25 ezer embert. A helyzet annyira súlyos, hogy már csak a mentők, tűzoltók és rendőrök juthatnak a vésztartalékhoz.

Rendkívüli helyzet alakult ki Erdővidéken: a térség egyetlen töltőállomásán, a baróti Petrom kúton napok óta nincs sem benzin, sem gázolaj.

A mintegy 25 ezer lakost érintő krízis nemcsak a közlekedést bénította meg, hanem a mindennapi életet és a gazdasági működést is súlyosan veszélyezteti.

A problémára Benedek Huszár János, Barót polgármestere hívta fel a figyelmet, aki szerint évtizedek óta nem volt példa hasonló helyzetre. Tájékoztatása szerint a készletek múlt pénteken kezdtek kifogyni, szombatra pedig teljesen eltűnt az üzemanyag a kútról. Azóta sem érkezett utánpótlás, és ami még aggasztóbb: a kút üzemeltetői sem tudják, mikor várható újabb szállítmány.

A polgármester egyeztetett a töltőállomás vezetőjével, aki megerősítette: folyamatosan várják a diszpécserszolgálat jelzését, de konkrét információ nincs. A bizonytalanság teljes, miközben a térségben nincs alternatív lehetőség tankolásra. A legközelebbi működő kutak jelentős távolságra találhatók, ami sokak számára elérhetetlenné teszi az üzemanyag beszerzését.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a törvényben előírt vészhelyzeti tartalékhoz kizárólag a létfontosságú szolgáltatások férhetnek hozzá. Jelenleg csak a tűzoltók, a mentők és a rendőrség járműveit szolgálják ki, minden más jármű tulajdonosa hoppon marad. Ez azt jelenti, hogy a lakosság és a vállalkozások gyakorlatilag teljesen kiszorultak az ellátásból.

Lassan egész Románia üzemanyaghiányban szenved

A probléma nem elszigetelt: a Maszol információi szerint a Petrom romániai hálózatának több mint 460 töltőállomásán jelentkeztek ellátási gondok, és a helyzet az OMV kutakat is érinti. Erdővidék azonban különösen kiszolgáltatott, mivel itt nincs más alternatíva, így a válság hatása koncentráltan jelentkezik.

A hiány kialakulásának több oka van:

Egyrészt a közelmúltban tapasztalt hirtelen árcsökkenés miatt sok helyen megrohamozták a kutakat az autósok, ami gyors készletkimerüléshez vezetett.

Másrészt a nemzetközi folyamatok is éreztetik hatásukat: az iráni konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború okozta kőolajpiaci zavarok egyre inkább begyűrűznek a helyi ellátásba is.

A helyzet időzítése különösen kedvezőtlen. Erdővidéken jelenleg zajlik a tavaszi mezőgazdasági kampány, így a gazdák számára az üzemanyaghiány közvetlenül veszélyezteti a munkálatokat. A vetés, a talajelőkészítés és a szállítás mind olyan tevékenységek, amelyek nélkülözhetetlenek az üzemanyaghoz, így a kiesés komoly gazdasági következményekkel járhat.