Greenpeace

Totális fordulat: kiderült az igazság a magyarországi akkumulátorgyárakról, végig félrevezették a lakosságot a szennyezésről – itt a perdöntő jelentés a gödi Samsungról

Deviza
EUR/HUF363,11 +0,36% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37% EUR/HUF363,11 +0,36% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Bulgária
bolgár miniszterelnök
választás

Öt év, nyolc választás: ismét dönt a bolgár választó - Moszkva erős szövetségest kaphat az EU-n belül

Bulgáriában vasárnap ismét előrehozott parlamenti választásokat tartanak, öt éven belül már a nyolcadikat, miközben az ország 2021 óta tartó politikai válsággal küzd. A felmérések szerint a volt elnök, Rumen Radev új pártja lehet a befutó a választás után, de a stabil kormányalakítás továbbra is kérdéses.
VG - MTI
2026.04.19, 10:04

Bulgáriában vasárnap ismét előrehozott parlamenti választásokat tartanak, öt éven belül a nyolcadikat. A politikai instabilitás 2021 óta tart az Európai Unió legszegényebb tagállamában, miután a korrupcióellenes tömegtüntetések megbuktatták Bojko Boriszov konzervatív kormányát és azóta sem sikerült tartós, stabil kabinetet alakítani.

választás
Ez a nyolcadik választás öt év alatt Bulgáriában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A választás esélyese

A mostani voksolást megelőző közvélemény-kutatások szerint az élen a korábbi államfő, Rumen Radev vezette, újonnan létrehozott balközép Progresszív Bulgária párt állhat, amely akár a szavazatok 35 százalékát is megszerezheti. Radev januárban mondott le elnöki tisztségéről, hogy aktívan részt vehessen a pártpolitikai küzdelmekben és saját politikai formációját vezesse.

A volt légierő-tábornok kampányának középpontjában a korrupció elleni fellépés állt. Ígéretet tett arra, hogy felszámolja az általa „oligarchikus kormányzási modellnek” nevezett rendszert és határozottan támogatta a 2025 végén kirobbant korrupcióellenes tüntetéseket is, amelyek végül az akkori kormány bukásához vezettek.

Radev ugyanakkor több, nemzetközi szinten is vitatott álláspontot képvisel. 

  • Szorgalmazza Bulgária kapcsolatainak újraépítését Oroszországgal, 
  • bírálta a Szófia és Kijev között nemrég aláírt, tíz évre szóló védelmi megállapodást, és 
  • ellenezte az ország euróövezeti csatlakozását is, amelyre 2026 elején került sor.

A második helyre a felmérések szerint Bojko Boriszov volt miniszterelnök Európa-párti GERB pártja esélyes, mintegy 20 százalékos támogatottsággal. A GERB közel egy évtizeden át meghatározó szerepet játszott a bolgár politikában, és hosszú időn keresztül megszakítás nélkül vezette az országot.

Roszen Zseljazkov decemberben lemondott

A legutóbbi kormányt Roszen Zseljazkov irányította 2025 januárjától, azonban kabinetje tavaly decemberben lemondott. A miniszterelnök közvetlenül egy bizalmatlansági szavazás előtt jelentette be döntését, miután hetekig tartó utcai tüntetések rázták meg az országot. A demonstrációkat korrupciós botrányok, valamint a 2026-os költségvetés tervezett adóemelései váltották ki.

A választások egyik kulcskérdése a részvételi arány lehet. 

A legutóbbi parlamenti voksoláson mindössze a választásra jogosultak 39 százaléka járult az urnákhoz, ami jól mutatta a társadalmi kiábrándultságot és a politikai rendszerrel szembeni bizalmatlanságot. A mostani felmérések ugyanakkor magasabb, akár 60 százalékos részvételt valószínűsítenek.

A szavazóhelyiségek vasárnap este 19 órakor zárnak. Az eredmények várhatóan meghatározzák, hogy sikerül-e végre stabil kormányt alakítani, vagy tovább folytatódik az évek óta tartó politikai bizonytalanság Bulgáriában.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
