Öt év, nyolc választás: ismét dönt a bolgár választó - Moszkva erős szövetségest kaphat az EU-n belül

Bulgáriában vasárnap ismét előrehozott parlamenti választásokat tartanak, öt éven belül a nyolcadikat. A politikai instabilitás 2021 óta tart az Európai Unió legszegényebb tagállamában, miután a korrupcióellenes tömegtüntetések megbuktatták Bojko Boriszov konzervatív kormányát és azóta sem sikerült tartós, stabil kabinetet alakítani.

A választás esélyese

A mostani voksolást megelőző közvélemény-kutatások szerint az élen a korábbi államfő, Rumen Radev vezette, újonnan létrehozott balközép Progresszív Bulgária párt állhat, amely akár a szavazatok 35 százalékát is megszerezheti. Radev januárban mondott le elnöki tisztségéről, hogy aktívan részt vehessen a pártpolitikai küzdelmekben és saját politikai formációját vezesse.

A volt légierő-tábornok kampányának középpontjában a korrupció elleni fellépés állt. Ígéretet tett arra, hogy felszámolja az általa „oligarchikus kormányzási modellnek” nevezett rendszert és határozottan támogatta a 2025 végén kirobbant korrupcióellenes tüntetéseket is, amelyek végül az akkori kormány bukásához vezettek.

Radev ugyanakkor több, nemzetközi szinten is vitatott álláspontot képvisel.

Szorgalmazza Bulgária kapcsolatainak újraépítését Oroszországgal,

bírálta a Szófia és Kijev között nemrég aláírt, tíz évre szóló védelmi megállapodást, és

ellenezte az ország euróövezeti csatlakozását is, amelyre 2026 elején került sor.

A második helyre a felmérések szerint Bojko Boriszov volt miniszterelnök Európa-párti GERB pártja esélyes, mintegy 20 százalékos támogatottsággal. A GERB közel egy évtizeden át meghatározó szerepet játszott a bolgár politikában, és hosszú időn keresztül megszakítás nélkül vezette az országot.

Roszen Zseljazkov decemberben lemondott

A legutóbbi kormányt Roszen Zseljazkov irányította 2025 januárjától, azonban kabinetje tavaly decemberben lemondott. A miniszterelnök közvetlenül egy bizalmatlansági szavazás előtt jelentette be döntését, miután hetekig tartó utcai tüntetések rázták meg az országot. A demonstrációkat korrupciós botrányok, valamint a 2026-os költségvetés tervezett adóemelései váltották ki.

A választások egyik kulcskérdése a részvételi arány lehet.

A legutóbbi parlamenti voksoláson mindössze a választásra jogosultak 39 százaléka járult az urnákhoz, ami jól mutatta a társadalmi kiábrándultságot és a politikai rendszerrel szembeni bizalmatlanságot. A mostani felmérések ugyanakkor magasabb, akár 60 százalékos részvételt valószínűsítenek.