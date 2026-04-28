Deviza
EUR/HUF363,64 -0,18% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,29 -0,34% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,55 -0,29% RON/HUF71,34 -0,34% CZK/HUF14,93 -0,2% EUR/HUF363,64 -0,18% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,29 -0,34% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,55 -0,29% RON/HUF71,34 -0,34% CZK/HUF14,93 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58% BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
vállalat
termék
Procter and Gamble

Ebben nincs kertelés: árat fog emelni a Magyarországon is jelen lévő, globális márkákat birtokló vállalat

A háztartási fogyasztási cikkek gyártásában a világ egyik vezető vállalatának számító Procter & Gamble arra figyelmeztetett, hogy az iráni háborúhoz köthető, növekvő olaj- és szállítási költségek további áremelkedéshez vezethetnek. A vállalat annak ellenére adta ki figyelmeztetését, hogy negyedéves értékesítési várakozásain felül teljesített. A cég szerint az iráni háború az ő oldalukon a költségeket növeli, míg a fogyasztói oldalon a költéseket foghatja vissza.
VG
2026.04.28, 16:40

Az Ariel, Gillette, Jar, Olay, Head & Shoulders és más, a magyar vásárlók körében is ismert globális háztartási márkák tulajdonosa, a Procter & Gamble (P&G) 21,2 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el a harmadik negyedévben, ami éves szinten 7 százalékos növekedés jelent, miközben az organikus értékesítés 3 százalékkal emelkedett. Az egy részvényre jutó nyereség 1,59 dollár lett, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalat azonban nagyon óvatos a kilátások tekintetében, ennek oka az iráni háború okozta költségemelkedés – írja az Origo.

A negyedéves eredményei mellett tart az iráni háború hatásaitól a Procter & Gamble háztartási cikkeket gyártó vállalat / Fotó: Imaginechina via AFP

Óvatos a vállalat az iráni háború miatt

A lap a P&G negyedéves pénzügyi jelentése alapján arról ír, hogy az értékesített mennyiségek 2 százalékkal nőttek, ami egy év után az első vállalatszintű volumennövekedés. Ez arra utal, hogy a kereslet kezd stabilizálódni, miután a vásárlók a tartós megélhetési költségnyomás miatt visszafogták a mindennapi háztartási termékekre fordított kiadásaikat. A cég ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a közel-keleti geopolitikai feszültségek bizonytalanabbá tették a kilátásokat, különösen az alapanyagköltségek és a fogyasztói költések terén.

Andre Schulten pénzügyi igazgató azt közölte, hogy a P&G csak a júliusi eredmény közzétételekor ad előrejelzést a 2027-es pénzügyi évre. 

Az óriáscég tavaly ősszel hatalmas magyarországi, Csömörön és Gyöngyösön megvalósuló fejlesztést jelentett be. A részletekről a Világgazdaság oldalán írtunk.

A cég szerint a negyedik pénzügyi negyedévben mintegy 150 millió dolláros többletköltséggel kell számolni, főként az emelkedő üzemanyagárakhoz kapcsolódó, magasabb szállítási költségek miatt. Ha a Brent típusú kőolaj ára hordónként 100 dollár körül marad, a P&G éves szinten körülbelül egymilliárd dolláros adózás utáni veszteséggel számolhat.

Ez a fogyasztói árak emelkedéséhez vezethet, bár a vállalat jelezte, hogy nem tervez általános, minden termékre kiterjedő áremelést. 

Ehelyett várhatóan a prémiumtermékeknél hajt végre áremeléseket.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
