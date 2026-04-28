Ebben nincs kertelés: árat fog emelni a Magyarországon is jelen lévő, globális márkákat birtokló vállalat

Az Ariel, Gillette, Jar, Olay, Head & Shoulders és más, a magyar vásárlók körében is ismert globális háztartási márkák tulajdonosa, a Procter & Gamble (P&G) 21,2 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el a harmadik negyedévben, ami éves szinten 7 százalékos növekedés jelent, miközben az organikus értékesítés 3 százalékkal emelkedett. Az egy részvényre jutó nyereség 1,59 dollár lett, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalat azonban nagyon óvatos a kilátások tekintetében, ennek oka az iráni háború okozta költségemelkedés – írja az Origo.

Óvatos a vállalat az iráni háború miatt

A lap a P&G negyedéves pénzügyi jelentése alapján arról ír, hogy az értékesített mennyiségek 2 százalékkal nőttek, ami egy év után az első vállalatszintű volumennövekedés. Ez arra utal, hogy a kereslet kezd stabilizálódni, miután a vásárlók a tartós megélhetési költségnyomás miatt visszafogták a mindennapi háztartási termékekre fordított kiadásaikat. A cég ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a közel-keleti geopolitikai feszültségek bizonytalanabbá tették a kilátásokat, különösen az alapanyagköltségek és a fogyasztói költések terén.

Andre Schulten pénzügyi igazgató azt közölte, hogy a P&G csak a júliusi eredmény közzétételekor ad előrejelzést a 2027-es pénzügyi évre.

Az óriáscég tavaly ősszel hatalmas magyarországi, Csömörön és Gyöngyösön megvalósuló fejlesztést jelentett be.

A cég szerint a negyedik pénzügyi negyedévben mintegy 150 millió dolláros többletköltséggel kell számolni, főként az emelkedő üzemanyagárakhoz kapcsolódó, magasabb szállítási költségek miatt. Ha a Brent típusú kőolaj ára hordónként 100 dollár körül marad, a P&G éves szinten körülbelül egymilliárd dolláros adózás utáni veszteséggel számolhat.

Ez a fogyasztói árak emelkedéséhez vezethet, bár a vállalat jelezte, hogy nem tervez általános, minden termékre kiterjedő áremelést.

Ehelyett várhatóan a prémiumtermékeknél hajt végre áremeléseket.

