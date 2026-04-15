Ekkora összegű vámvisszatérítést még nem látott a világ, mint ami most jön

Az Egyesült Államok kormánya április 20-án indítja el azt az új informatikai rendszert, amelyen keresztül visszatéríti az amerikai importőröknek a jogellenesen beszedett vámokat. A lépés előzménye, hogy a legfelsőbb bíróság februárban kimondta: a Trump‑adminisztráció túllépte hatáskörét, amikor globális vámokat vetett ki. A Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) közlése szerint az eddigi vámbevételek után járó visszatérítéseket összevontan fizetik ki mintegy 127 milliárd dollár értékben. A teljes összeg nagyjából 166 milliárd dollár – írja az Origo.

Visszafizeti az Egyesült Államok a vámok jelentős részét

A Donald Trump amerikai elnök által tavaly bejelentett, az országokra külön-külön kivetett új, valamint egyes esetekben megemelt vámtételek együttesen mintegy 200 milliárd dollár vámbevételhez juttatták az Egyesült Államokat a tavalyi év első 11 hónapjában. Ez az összeg mértékét tekintve lényegében megegyezik azzal a külkereskedelmi hiánnyal, mely Trump első elnöki ciklusának idején Kínával szemben fennállt.

A vámok kivetését azonban több importőr bíróságon támadta meg. A jogi csatározások lezárultával a CBP idén márciusban kapott bírósági határozatot arról, hogy meg kell kezdeni a beszedett vámok visszafizetését. Ez óriási adminisztrációs feladat, és a CBP közlése szerint több szakaszban hajtják végre, a honlapjukon közzétett tájékoztatás szerint elsőként a még fel nem dolgozott tételek, illetve azok következnek, amelyeknek a felszámolását 80 napon belül hajtották végre.

Bár az amerikai importvámok visszafizetése hamarosan megkezdődik az importőrök számára, a szakértők szerint ez nem fogja azonnal vagy jelentősen csökkenteni a fogyasztói árakat. Ugyanakkor erre nagy szükség lenne az Egyesült Államokban, mert a nemrég megismert statisztikai adatok szerint – az elemzők által vártnak megfelelően – közel kétéves csúcsra gyorsult az éves fogyasztóiár-emelkedés üteme márciusban: 3,3 százalékkal, 2024 májusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben az előző hónapban jegyzett 2,4 százalék után.