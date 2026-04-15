Ekkora összegű vámvisszatérítést még nem látott a világ, mint ami most jön

Megkezdi a korábban az importárukra kivetett és a bírósági döntés nyomán jogszerűtlennek ítélt amerikai vámok összegeinek visszafizetését a szövetségi adminisztráció. Emlékezetes: Donald Trump az Egyesült Államok külkereskedelmi mérlegének javítása érdekében tavaly bevezetett vámokból rekordbevételt szerzett országának, ám ezen tételek kivetési alapjára való hivatkozást nemrég a bíróság nem találta megalapozottnak, így lényegében hatályon kívül helyezte.
2026.04.15, 17:35
Frissítve: 2026.04.15, 18:09

Az Egyesült Államok kormánya április 20-án indítja el azt az új informatikai rendszert, amelyen keresztül visszatéríti az amerikai importőröknek a jogellenesen beszedett vámokat. A lépés előzménye, hogy a legfelsőbb bíróság februárban kimondta: a Trump‑adminisztráció túllépte hatáskörét, amikor globális vámokat vetett ki. A Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) közlése szerint az eddigi vámbevételek után járó visszatérítéseket összevontan fizetik ki mintegy 127 milliárd dollár értékben. A teljes összeg nagyjából 166 milliárd dollár – írja az Origo.

Hamarosan indul a vámvisszatérítés az Egyesült Államokban az erre vonatkozó bírósági döntés nyomán / Fotó: AntonSAN / Shutterstock (illusztráció)

Visszafizeti az Egyesült Államok a vámok jelentős részét

A Donald Trump amerikai elnök által tavaly bejelentett, az országokra külön-külön kivetett új, valamint egyes esetekben megemelt vámtételek együttesen mintegy 200 milliárd dollár vámbevételhez juttatták az Egyesült Államokat a tavalyi év első 11 hónapjában. Ez az összeg mértékét tekintve lényegében megegyezik azzal a külkereskedelmi hiánnyal, mely Trump első elnöki ciklusának idején Kínával szemben fennállt.

A vámok kivetését azonban több importőr bíróságon támadta meg. A jogi csatározások lezárultával a CBP idén márciusban kapott bírósági határozatot arról, hogy meg kell kezdeni a beszedett vámok visszafizetését. Ez óriási adminisztrációs feladat, és a CBP közlése szerint több szakaszban hajtják végre, a honlapjukon közzétett tájékoztatás szerint elsőként a még fel nem dolgozott tételek, illetve azok következnek, amelyeknek a felszámolását 80 napon belül hajtották végre.

A teljes folyamat várhatóan 60-90 napig tart, és mintegy 166 milliárd dollárt érint

– áll az Origo cikkében.

Bár az amerikai importvámok visszafizetése hamarosan megkezdődik az importőrök számára, a szakértők szerint ez nem fogja azonnal vagy jelentősen csökkenteni a fogyasztói árakat. Ugyanakkor erre nagy szükség lenne az Egyesült Államokban, mert a nemrég megismert statisztikai adatok szerint – az elemzők által vártnak megfelelően – közel kétéves csúcsra gyorsult az éves fogyasztóiár-emelkedés üteme márciusban: 3,3 százalékkal, 2024 májusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek a fogyasztói árak éves összevetésben az előző hónapban jegyzett 2,4 százalék után.

A 2025-ös vámok önmagukban átlagosan évi ezerdolláros többletköltséget jelentettek amerikai háztartásonként, amit a visszatérítés közvetlenül nem kompenzál a lakosságnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu