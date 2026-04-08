Vance kiállt Brüsszel ellen, és figyelmeztetett: törékeny az iráni béke – megdöbbent, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort
J. D. Vance az MCC Kollégiumában tartott beszédében élesen bírálta az Európai Uniót, miközben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Európa mellett, ugyanakkor nem ért egyet annak politikai vezetésével.
Az amerikai alelnök azzal vádolta az Európai Uniót, hogy külföldi befolyásolási műveleteket folytatott a magyar választások során. Kijelentette: Washington „szereti Európát”, de komoly nézetkülönbségek vannak a jelenlegi politikai irányvonallal kapcsolatban.
A közel-keleti helyzetről szólva Vance azt mondta, hogy az iráni fejlemények kedvezőek, és az Egyesült Államok elérte katonai céljait Iránban. Hozzátette: Teherán beleegyezett a Hormuzi-szoros megnyitásába, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fegyverszünet „törékeny”. Kiemelte:
az Egyesült Államok továbbra is dolgozik az orosz–ukrán háború lezárásán, és a diplomáciai erőfeszítések folytatódnak.
Vance arról is beszélt, hogy Donald Trump arra kérte, törekedjen „jóhiszemű megállapodás” elérésére. Figyelmeztetett ugyanakkor: ha Irán megszegi az egyezséget, „nem lesz boldog”.
„Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, hogy sok barátja van Magyarországnak, aki felismeri, hogy Orbán Viktor jó munkát végez”
– mondta.
JD Vance a választásokba való beavatkozásokkal kapcsolatban: megdöbbent azon, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort.
„Ez elfogadhatatlan”.
Az alelnök szerint a választásba való beavatkozás az, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket.
Vance elmondta: azt hitték könnyebb lesz lezárni az ukrán-orosz konlfiktust. Elmondta: sokat segítettek a háttérben a nyugati vezetők, de a legsegítőkészebb Orbán Viktor volt. Az alelnök azt is megemlítette, hogy látta a Szent Koronát, ami nagy hatással volt rá.
