Egy új szövetség jött létre az EU-n, ami szembeszállna Oroszországgal: több pénzt követelnek a hadseregre

Lengyelország, Lettország, Litvánia és Észtország közös nyilatkozatban követel nagyobb uniós védelmi költségvetést a keleti szárny megerősítésére. A pénzügyminiszterek szerint Európa biztonsága új eszközöket, nagyobb rugalmasságot és egyenletesebb teherviselést igényel.

Európa keleti szárnya sürgősen a közös védelmi költségvetés növelését követeli, mivel több tagállam szerint se az EU, sem pedig a NATO nem védené meg őket

Lengyelország és a balti államok újabb nyomást helyeznek az Európai Unióra a közös védelmi kiadások átalakítása érdekében. A lengyel, lett, litván és észt pénzügyminiszter pénteken Vilniusban közös nyilatkozatot írt alá, amelyben nagyobb uniós védelmi költségvetést követelnek kifejezetten a keleti tagállamok biztonsági igényeire szabva.

A keleti határországok szerint ugyanis az EU jelenlegi pénzügyi és védelmi struktúrái nem veszik kellően figyelembe azt, hogy ezek az államok a szövetség első védelmi vonalát jelentik.

A miniszterek szerint Európának új eszközökre és új szabályokra van szüksége, ha valóban erősíteni akarja a kontinens biztonságát.

Andrzej Domanski lengyel pénzügy- és gazdasági miniszter szerint minden tagállamnak aktívabban kell részt vennie az európai biztonság fenntartásában. A LTR litván hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy „Európának új eszközökre és új szabályokra van szüksége” a védelem megerősítéséhez.

Kristupas Vaitiekunas litván pénzügyminiszter a közös fellépés politikai jelentőségét hangsúlyozta. Szerinte a négy ország egységes hangja azért fontos, mert így lehet világossá tenni a nyugat-európai tagállamok számára, hogy a keleti határok egyben az Európai Unió külső határát is jelentik.

Jurgen Ligi észt pénzügyminiszter ennél direktebben fogalmazott: szerinte Lengyelország és a balti államok aránytalanul nagy terhet viselnek Európa védelmében más tagállamokhoz képest. Arvils Aseradens lett pénzügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőbeli biztonsági kihívások kiszámíthatatlanok, ezért az EU-nak nagyobb pénzügyi rugalmasságra lenne szüksége.