Kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán, vésztanácskozást tartottak Amerikában: már csak egy bankválság hiányzik

Aki megégette magát a 2008–2009-es világválságban, felszisszen a Financial Times híre láttán. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent a hét elején egyeztetésre hívta össze az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak vezetőit egy új fenyegetés miatt – vésztanácskozás lett belőle. Emlékeztetőül: a pénzügyileg megroggyantott magyar gazdaságot keményen megütő világválság az amerikai bankrendszerben felhalmozódott problémák nyomán robbant ki. Ezeket kezelték, Magyarország is feltápászkodott a háztartások tömegét kifektető K. O. után, de most olyan újabb veszély jelentkezett, amire csak néhány éve is aligha számítottunk.

A veszélyt ugyanaz hozta, ami a reményt is szokta a történelemben: a technológiai haladás.

Vésztanácskozás Amerikában a legnagyobbakkal

A tanácskozásra a hét elején került sor, de csak most tette közzé a nemzetközi média, először a Bloomberg.

A találkozón részt vett a pénzügyminiszter mellett

a Federal Reserve elnöke, Jay Powell,

valamint a Bank of America,

a Citigroup,

a Goldman Sachs,

a Morgan Stanley

és a Wells Fargo vezetése.

Ezt olyan források közölték – jelentette a FT –, akik egyébként is Washingtonban tartózkodtak egy bankszövetségi egyeztetés miatt.

Kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán

A JPMorgan Chase vezérigazgatóját, Jamie Dimont is meghívták a Bessenttel folytatott megbeszélésre, de nem tudott részt venni. Mindenesetre akik részt vettek, az USA legnagyobb bankjai közé tartoznak. Mérlegfőösszeg alapján a világtoplistákat már a kínai bankok vezetik, de az amerikai bankrendszer globális súlya még mindig akkora, hogy képes bedönteni a világot, ha a 2008-ashoz hasonló méretű problémák jelentkeznének.

A most feltárt veszély márpedig rendszerszintű, és ha nem kezelik, felmérhetetlen léptékű zűrzavarhoz is vezethet.

Tulajdonképpen nem is feltárták, hanem bekopogtatott az ajtón.

A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének újabb állomásaként az Anthropic nevű vállalat olyan új MI-t fejlesztett, amitől kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán, és rosszat álmodhat a Fed-elnök is.