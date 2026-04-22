Féláron a fejlesztés, duplán a profit: bankot robbanthat a videójáték-ipar – az MI mindent megváltoztathat, a kis fejlesztők kárára
A mesterséges intelligencia közel felére csökkentheti a videójáték-fejlesztés költségeit, ami évente akár 22 milliárd dollár extra profitot hozhat az iparágnak. A nyereség azonban nem egyenlően oszlik majd meg: lesznek nagy nyertesei és látványos vesztesei is az átalakulásnak.
A videojáték-ipar előtt álló egyik legnagyobb átalakulást hozhatja el a mesterséges intelligencia. A Morgan Stanley elemzői szerint az MI-alapú eszközök akár közel 50 százalékkal is csökkenthetik a fejlesztési költségeket, ami
globálisan mintegy 22 milliárd dollár éves többletprofitot szabadíthat fel a szektorban.
A számok mögött komoly szerkezeti változás húzódik. A világ videojáték-költése idén elérheti a 275 milliárd dollárt, amelyből körülbelül 55 milliárdot fordítanak fejlesztésre és működésre. Ez a hatalmas összeg az, ahol az MI igazán látványos hatást fejthet ki.
A technológia már most képes automatizálni olyan kulcsfontosságú folyamatokat, mint
- a játékvilágok megtervezése;
- a karakterek párbeszédeinek generálása;
- vagy a szoftvertesztelés.
Ezek a feladatok eddig rendkívül idő- és munkaigényesek voltak. Az MI-val viszont rövidebb fejlesztési ciklusok, kisebb csapatok és gyorsabb frissítések válhatnak normává.
A modern játékfejlesztés méretét jól mutatja a Rockstar Games által készített Grand Theft Auto VI esete. A projekt fejlesztése már 2018 körül elkezdődött, és a megjelenést jelenleg 2026 novemberére tervezik, több halasztás után. Ez az időtáv jól jelzi, mennyire költséges és komplex egy csúcskategóriás játék létrehozása – és azt is, mekkora potenciál van a folyamat felgyorsításában.
Nem mindenki nyer a videójáték-ipar átalakulásán
Azonban a várható nyereség nem egyenlően oszlik majd el. Az elemzők szerint az érték egyre inkább azoknál a szereplőknél koncentrálódik, akik a platformokat, az adatokat és a játékosok elérését kontrollálják. Ide tartoznak olyan cégek, mint a Tencent, a Sony vagy a Roblox, amelyek nemcsak játékokat készítenek, hanem ökoszisztémákat működtetnek.
A nagy kiadók – például a Take-Two, az Electronic Arts vagy az Ubisoft – szintén előnyben lehetnek, mivel képesek az MI-t több projekten egyszerre alkalmazni. Ez skálázható költségcsökkentést és hatékonyabb működést jelent számukra.
Ezzel szemben a gyengébb márkákkal rendelkező cégek, mint a Playtika vagy a Netmarble, komoly nyomás alá kerülhetnek.
Az MI ugyanis csökkenti a közepes méretű játékok fejlesztési költségeit, ami új belépőket vonzhat a piacra, és fokozza a versenyt.
Különösen érdekes helyzetben vannak a játékmotorokat fejlesztő cégek, például a Unity és az Unreal Engine mögött álló vállalatok. Számukra az MI egyfajta „mindent vagy semmit” forgatókönyvet jelent: vagy sikeresen beépítik a technológiát, vagy könnyen háttérbe szorulhatnak.
Az MI nemcsak költséget csökkent, hanem bevételt is növelhet. A dinamikus tartalomgenerálás révén a játékok hosszabb ideig maradhatnak érdekesek, ami növeli a játékosok költését kiegészítő tartalmakra, mikrotranzakciókra és előfizetésekre.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a kiadók stratégiája átalakulhat. Ahelyett, hogy folyamatosan új címekre támaszkodnának, egyre inkább a meglévő játékok fejlesztésére és frissítésére koncentrálhatnak. Ez stabilabb bevételt és kisebb pénzügyi kockázatot jelenthet.
