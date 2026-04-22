Féláron a fejlesztés, duplán a profit: bankot robbanthat a videójáték-ipar – az MI mindent megváltoztathat, a kis fejlesztők kárára

A mesterséges intelligencia nemcsak gyorsítja, hanem olcsóbbá is teszi a fejlesztést. Ez új korszakot nyithat a videójáték-iparban, de a kisebb szereplőknek keményebb versennyel kell majd szembenéznie.
VG
2026.04.22, 17:35

A mesterséges intelligencia közel felére csökkentheti a videójáték-fejlesztés költségeit, ami évente akár 22 milliárd dollár extra profitot hozhat az iparágnak. A nyereség azonban nem egyenlően oszlik majd meg: lesznek nagy nyertesei és látványos vesztesei is az átalakulásnak.

A videójátékok világa alapjaiban változhat meg: az MI egyszerre csökkenti a költségeket és növeli a bevételeket / Fotó: Diego Thomazini

A videojáték-ipar előtt álló egyik legnagyobb átalakulást hozhatja el a mesterséges intelligencia. A Morgan Stanley elemzői szerint az MI-alapú eszközök akár közel 50 százalékkal is csökkenthetik a fejlesztési költségeket, ami 

globálisan mintegy 22 milliárd dollár éves többletprofitot szabadíthat fel a szektorban.

A számok mögött komoly szerkezeti változás húzódik. A világ videojáték-költése idén elérheti a 275 milliárd dollárt, amelyből körülbelül 55 milliárdot fordítanak fejlesztésre és működésre. Ez a hatalmas összeg az, ahol az MI igazán látványos hatást fejthet ki.

A technológia már most képes automatizálni olyan kulcsfontosságú folyamatokat, mint

  • a játékvilágok megtervezése;
  • a karakterek párbeszédeinek generálása;
  • vagy a szoftvertesztelés.

Ezek a feladatok eddig rendkívül idő- és munkaigényesek voltak. Az MI-val viszont rövidebb fejlesztési ciklusok, kisebb csapatok és gyorsabb frissítések válhatnak normává.

Sokkoló statisztika érkezett a videójáték-piacról – egyre kevesebbet költenek a fiatalok

A videójátékokra fordított pénz mennyisége drámaian visszaesett a 18-24 éves korosztályban: egy év alatt 2 százalékkal csökkent a költésük az Egyesült Államokban. A dráguló konzolok és játékok miatt egyre többen választják az ingyenes, élő szolgáltatású játékokat, mint a Fortnite vagy a Roblox. A videójáték-iparág próbál alkalmazkodni, de egyre nehezebb új játékokat sikerre vinni a megváltozott piaci környezetben.

A modern játékfejlesztés méretét jól mutatja a Rockstar Games által készített Grand Theft Auto VI esete. A projekt fejlesztése már 2018 körül elkezdődött, és a megjelenést jelenleg 2026 novemberére tervezik, több halasztás után. Ez az időtáv jól jelzi, mennyire költséges és komplex egy csúcskategóriás játék létrehozása – és azt is, mekkora potenciál van a folyamat felgyorsításában.

Nem mindenki nyer a videójáték-ipar átalakulásán

Azonban a várható nyereség nem egyenlően oszlik majd el. Az elemzők szerint az érték egyre inkább azoknál a szereplőknél koncentrálódik, akik a platformokat, az adatokat és a játékosok elérését kontrollálják. Ide tartoznak olyan cégek, mint a Tencent, a Sony vagy a Roblox, amelyek nemcsak játékokat készítenek, hanem ökoszisztémákat működtetnek.

A nagy kiadók – például a Take-Two, az Electronic Arts vagy az Ubisoft – szintén előnyben lehetnek, mivel képesek az MI-t több projekten egyszerre alkalmazni. Ez skálázható költségcsökkentést és hatékonyabb működést jelent számukra.

Ezzel szemben a gyengébb márkákkal rendelkező cégek, mint a Playtika vagy a Netmarble, komoly nyomás alá kerülhetnek. 

Az MI ugyanis csökkenti a közepes méretű játékok fejlesztési költségeit, ami új belépőket vonzhat a piacra, és fokozza a versenyt.

Különösen érdekes helyzetben vannak a játékmotorokat fejlesztő cégek, például a Unity és az Unreal Engine mögött álló vállalatok. Számukra az MI egyfajta „mindent vagy semmit” forgatókönyvet jelent: vagy sikeresen beépítik a technológiát, vagy könnyen háttérbe szorulhatnak.

Az MI nemcsak költséget csökkent, hanem bevételt is növelhet. A dinamikus tartalomgenerálás révén a játékok hosszabb ideig maradhatnak érdekesek, ami növeli a játékosok költését kiegészítő tartalmakra, mikrotranzakciókra és előfizetésekre.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a kiadók stratégiája átalakulhat. Ahelyett, hogy folyamatosan új címekre támaszkodnának, egyre inkább a meglévő játékok fejlesztésére és frissítésére koncentrálhatnak. Ez stabilabb bevételt és kisebb pénzügyi kockázatot jelenthet.

A nagy AI-sztori: megérkezett a magyar egyetemisták új rémálma – vége a ChatGPT-s beadandók korának, itt az új AI-detektor

Miközben a ChatGPT és társai egyre természetesebb szövegeket írnak, sokan már azt is megpróbálják eltüntetni, hogy egyáltalán mesterséges intelligenciát használtak. Kiss Mihály szerint azonban ez egyre nehezebb lesz: magyar nyelvre fejlesztett AI-detektora már nemcsak azt jelzi, hogy gyanús egy szöveg, hanem azt is, mely részeket írhatta a gép . Ez pedig az oktatás és a munkaerőpiac számára is fordulópont lehet. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu