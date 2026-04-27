Fotókon a világ leghíresebb szellemházai

Világszerte számos példa található olyan beruházásokra, amelyeket politikai vagy épp gazdasági okokból egyik napról a másikra leállítottak, „híressé vált” romokat hagyva maguk után, a túl nagyra törő ambíciók kínos emlékeztetőjeként. Összeállításunkban a szebb sorsra hivatott épületek közül válogattunk.
VG
2026.04.27, 13:24
Frissítve: 2026.04.27, 13:51

Összeállításunkban olyan híres és nagy horderejű projekteket mutatunk, amelyek máig befejezetlenül állnak.

Világszerte számos példa található olyan beruházásokra, amelyeket leállítottak, „híressé vált” romokat hagyva maguk után. Fotó: Ed Jones / AFP

Torre David

Fotó: Seventov

Egy híressé vált felhőkarcoló, a Torre David (magyarul: Dávid-torony) immár 32 éve áll befejezetlenül. A Caracasban található toronyház egy vadonatúj pénzügyi negyed ékköveként indult, ma viszont egy elhagyatott ingatlanberuházási projekt, ahová a venezuelai főváros legszegényebb családjai költöztek be. A 45 emeletes, néhol ablakok és ajtók nélküli lakótömbben mintegy 30 ezren élnek (köztük gyermekek is).

A torony építése 1990-ben kezdődött, de 1994-ben a venezuelai bankválság miatt félbeszakadt.

A házfoglalók 2007-ben jelentek meg a területen. Pár évvel ezelőttig egy El Nino néven ismert bűnöző volt a toronyban a főnök, aki arról a kegyetlen szokásáról volt ismert, hogy riválisait a tetejéről küldte a halálba. A toronyban élő közösség 2014-ben egy rendőrségi kilakoltatási kísérlet célpontja volt. A makacs házfoglalók azonban nem voltak hajlandók elköltözni, sőt mára már üzletek tucatjai is megnyíltak az épületben, és még bizonyos orvosi szolgáltatások is működnek. 

A romos épületben egy erre kijelölt személy szedi be az afféle bérleti díjnak mondott, havi 13 ezer forintnak megfelelő összeget. Ez a „társasházi díj” 24 órás biztonságot nyújt a Dávid-toronyban élők számára, mert ebben benne van az is, hogy idegen vagy kétes elemeket nem fogadnak be maguk közé a közösség tagjai. Bár a torony lakói közt viszonylagos béke uralkodik, a caracasiak többsége úgy gondolja, hogy az épületben leginkább bűnözők laknak, amire némi bizonyíték, hogy a nyomornegyedben gyakran tartanak rendőrségi razziákat, emberrablások áldozatai után kutatva.

Fotó: Rodionio

Sathorn Unique Tower

A Rangsan Torsuwan által tervezett, klasszikus részletekkel teli, posztmodern luxustársasház építése még 1990-ben kezdődött, azonban egyike volt annak a mintegy 300 projektnek Bangkok városában, amelyet az 1997-es ázsiai pénzügyi válság idején félbehagytak. A szellemtorony, amely Thaiföld fővárosa fölé magasodik, körülbelül 80 százalékban készült el – írja a Deezen. Bár a félbehagyott projektek többsége azóta már elkészült, a 185 méter magas Sathorn Unique Tower kivétel ez alól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
