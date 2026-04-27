A világ tíz leggazdagabb országa közül kilenc Európában van

Noha a világ leggazdagabb országait összesítő hagyományos rangsorokat leginkább az egy főre jutó GDP, valamint a vásárlóerő-paritás alapján (PPP) állítják össze, egy új Index szélesebb körű képet ad arról, hogy mit is jelent valójában gazdagnak lenni 2026-ban.
2026.04.27, 13:38

Egy új rangsor túlmutat a nyers gazdasági teljesítményen, és sokkal inkább arra fókuszál, hogy a világ országaiban, vajon mennyire érzékelhető a jólét a lakosság mindennapjaiban. A HelloSafe Prosperity Indexe a GDP-t (bruttó hazai termék) kombinálja olyan életminőségi tényezőkkel, mint a jövedelmi egyenlőség, a szegénységi ráta és humán fejlettségi index (HDI), amely a várható élettartamot, az iskolázottságot és az egy főre jutó GNI-t (bruttó nemzeti jövedelem) veszi figyelembe. A lista élén álló országok tehát nem csak papíron gazdagok: ezekben a lakosok többsége ténylegesen érzi a jólétet, szemben azokkal az államokkal, ahol a vagyon csak kevesek kezében összpontosul – írja cikkében az Origo.

HelloSafe Prosperity Indexe szerint Norvégia a világ 10 leggazdagabb országa 2026-ban. Fotó: Shutterstock

Ez a világ 10 leggazdagabb országa 2026-ban:

  1. Norvégia
  2. Írország
  3. Luxemburg
  4. Svájc
  5. Izland
  6. Szingapúr
  7. Dánia
  8. Hollandia
  9. Belgium
  10. Svédország

Az első helyet Norvégia foglalja el 77,65 ponttal a 100-ból. Az északi országban a magas jövedelmi szint alacsony egyenlőtlenséggel és erős szociális rendszerrel párosul. Érdekes adat ugyanakkor, hogy az első 10-ben az egyetlen nem európai ország Szingapúr, amely bár a jövedelmek tekintetében magas pontszámot ért el, de a magasabb egyenlőtlenségi szint miatt némileg hátracsúszott.

