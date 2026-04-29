Kiderült, mit lép a Wizz Air Magyarország második legnagyobb városában a kerozinhiány miatt – „időben tájékoztatunk mindenkit!"
A Wizz Air folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyag-ellátás helyzetét, szoros kapcsolatban áll a beszállítókkal, és jelenleg nincs semmilyen fennakadás a debreceni járatok kerozinellátásában – írja a Haon.
Emiatt a meghirdetett menetrend szerint közlekednek a gépek, törlésre egyelőre nincs szükség. Hozzátették: amennyiben bármilyen változás várható, arról időben tájékoztatják az utasokat. A debreceni reptér korábban már jelezte, hogy a beszállító szerint biztosított a szükséges üzemanyag-mennyiség a működéshez.
Így míg más európai reptéreken komoly korlátozások léptek életbe, a cívisvárosból egyelőre zavartalanul indulhatnak a Wizz Air járatai – legalábbis a következő időszakban. A lap szerint a debreceni repülőtér jelenleg három Wizz Air útvonalat szolgál ki: Lárnakára, London-Lutonra és Eindhovenbe indulnak gépek, míg júliusban Isztambul felé is bővül a kínálat.
Váradi József vezérigazgató korábban arról beszélt, hogy nem fenyegeti kerozinhiány a magyar hátterű légitársaságot. A Wizz Air a nyári időszakra 70 százalékban fedezte üzemanyagigényét, miközben erős foglalási adatokról és flottabővítésről is beszámolt. A cég vezérigazgatója emiatt nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból.
A kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol a légiközlekedésre
A közel-keleti konfliktus miatt kialakult kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol az európai légiközlekedésre. Több nagy légitársaság így a Lufthansa, a SAS és a KLM már járattörlésekről és kapacitáscsökkentésről döntött, miközben az üzemanyag ára rekordmagasra emelkedett.
Michael O’Leary szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak.
Akkor lesz igazán baj, ha elfogy a válság előtt lekötött kerozin: van, ahol már riadót fújtak – Európa lehet a legnagyobb áldozat
Az iráni háború nyomán megugró üzemanyagköltségek miatt a légitársaságok járatokat csökkentenek és árat emelnek. Az európai nyaralások egyre kevésbé megfizethetők, a dráguló repülőjegyek és a szűkülő kínálat miatt egyre nehezebb kedvező árú utazást találni. A Ryanairnél az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették 2027 márciusáig érvényes fedezettel.