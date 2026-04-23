Meglépte az Xbox, amit sokan nem gondoltak volna: csökken a Game Pass ára, de kikerül a legnépszerűbb játék – ez fájni fog a gamereknek

A Microsoft jelentősen átalakította az Xbox Game Pass előfizetési rendszerét: elsőre jól hangzik, hogy a legdrágább csomag ára 30 dollárról 23 dollárra csökken, vagyis nagyjából 9300 forintról 7100 forintra az aktuális árfolyamon, a változás azonban komoly kompromisszummal jár. A vállalat ugyanis kivette a friss Call of Duty-megjelenéseket a szolgáltatásból, így az egyik legnépszerűbb játék többé nem lesz elérhető azonnal a megjelenés napján az előfizetők számára.

A lépés azért meglepő, mert az Xbox az elmúlt években éppen arra építette a Game Pass stratégiáját, hogy a játékosok havi díjért cserébe már a premier napján hozzáférhetnek a legfontosabb saját kiadású címekhez. Ebbe tartozott a Call of Duty is, miután a Microsoft lezárta az Activision Blizzard felvásárlását. Most azonban a cég visszavett ebből az ígéretből.

A jövőben az új Call of Duty-játékok csak körülbelül egy évvel a megjelenésük után kerülnek be a Game Pass kínálatába.

Mivel a katonai lövöldözős sorozat új részei jellemzően minden ősszel érkeznek, ez azt jelenti, hogy a rajongóknak továbbra is teljes áron kell megvenniük a játékot, ha azonnal játszani akarnak vele.

Ez üzleti szempontból logikus fordulat. A Call of Duty a világ egyik legjövedelmezőbb videójáték-sorozata, az új részek általában 70 dollárba kerülnek, ami mostani árfolyamon körülbelül 21 700 forint. Emellett a kiadó jelentős bevételt termel a játékon belüli vásárlásokból is.

A Bloomberg korábbi becslése szerint

a Microsoftnak 2024-ben akár 300 millió dollár, vagyis mintegy 93 milliárd forint bevételkiesést is okozhatott, hogy sok játékos inkább Game Pass-előfizetéssel játszott, ahelyett, hogy külön megvette volna a Call of Dutyt.

A mostani 23 százalékos árcsökkentés ezért inkább korrekciónak tűnik, mint ajándéknak. A Microsoft ezzel lényegében azt mondja: olcsóbb lesz az előfizetés, de kevesebb prémiumtartalom jár vele azonnal. Ez arra utal, hogy a vállalat nem elégedett sem a Game Pass növekedési ütemével, sem azzal, hogy a modell mennyire kannibalizálja a hagyományos játékértékesítést.