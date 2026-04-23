Meglépte az Xbox, amit sokan nem gondoltak volna: csökken a Game Pass ára, de kikerül a legnépszerűbb játék – ez fájni fog a gamereknek
A Microsoft jelentősen átalakította az Xbox Game Pass előfizetési rendszerét: elsőre jól hangzik, hogy a legdrágább csomag ára 30 dollárról 23 dollárra csökken, vagyis nagyjából 9300 forintról 7100 forintra az aktuális árfolyamon, a változás azonban komoly kompromisszummal jár. A vállalat ugyanis kivette a friss Call of Duty-megjelenéseket a szolgáltatásból, így az egyik legnépszerűbb játék többé nem lesz elérhető azonnal a megjelenés napján az előfizetők számára.
A lépés azért meglepő, mert az Xbox az elmúlt években éppen arra építette a Game Pass stratégiáját, hogy a játékosok havi díjért cserébe már a premier napján hozzáférhetnek a legfontosabb saját kiadású címekhez. Ebbe tartozott a Call of Duty is, miután a Microsoft lezárta az Activision Blizzard felvásárlását. Most azonban a cég visszavett ebből az ígéretből.
A jövőben az új Call of Duty-játékok csak körülbelül egy évvel a megjelenésük után kerülnek be a Game Pass kínálatába.
Mivel a katonai lövöldözős sorozat új részei jellemzően minden ősszel érkeznek, ez azt jelenti, hogy a rajongóknak továbbra is teljes áron kell megvenniük a játékot, ha azonnal játszani akarnak vele.
Ez üzleti szempontból logikus fordulat. A Call of Duty a világ egyik legjövedelmezőbb videójáték-sorozata, az új részek általában 70 dollárba kerülnek, ami mostani árfolyamon körülbelül 21 700 forint. Emellett a kiadó jelentős bevételt termel a játékon belüli vásárlásokból is.
A Bloomberg korábbi becslése szerint
a Microsoftnak 2024-ben akár 300 millió dollár, vagyis mintegy 93 milliárd forint bevételkiesést is okozhatott, hogy sok játékos inkább Game Pass-előfizetéssel játszott, ahelyett, hogy külön megvette volna a Call of Dutyt.
A mostani 23 százalékos árcsökkentés ezért inkább korrekciónak tűnik, mint ajándéknak. A Microsoft ezzel lényegében azt mondja: olcsóbb lesz az előfizetés, de kevesebb prémiumtartalom jár vele azonnal. Ez arra utal, hogy a vállalat nem elégedett sem a Game Pass növekedési ütemével, sem azzal, hogy a modell mennyire kannibalizálja a hagyományos játékértékesítést.
Megkezdődött az átrendeződés az Xboxnál
A változás az új Xbox-vezérigazgató, Asha Sharma első nagy döntései közé tartozik. Sharma februárban vette át a divízió irányítását, és már a múlt héten jelezte a dolgozóknak küldött belső levelében, hogy szerinte a Game Pass túl drágává vált, ezért rugalmasabb rendszert akar kialakítani.
Nem könnyű helyzetet örökölt. Az Xbox üzletág az elmúlt három évben több ezer munkahelyet szüntetett meg és számos projektet leállított, miközben a Microsoft pénzügyi vezetése egyre nagyobb nyomást helyezett a gaming részlegre.
A Game Pass házon belül is megosztó témává vált, mert sok stúdió szerint a szolgáltatás csökkenti a hagyományos szoftvereladásokból származó bevételeket.
A Microsoft a PC-s Game Pass árát is csökkenti: ez a csomag 16,5 dollárról 14 dollárra esik, vagyis körülbelül 5100 forintról 4300 forintra. Ez arra utal, hogy a vállalat szélesebb körben próbálja újragondolni az előfizetéses modellt, nem csak az Ultimate csomagnál.
A játékosok számára a kérdés most az lesz, hogy az alacsonyabb havi díj megéri-e azt, hogy a legnagyobb címekre tovább kell várni. A Microsoft számára pedig az, hogy vissza lehet-e terelni a vásárlókat a teljes árú játékok felé anélkül, hogy a Game Pass elveszítené a legfontosabb vonzerejét.