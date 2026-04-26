Xiaomi: mi a titka a mobiltelefongyártóból autóipari óriássá növő kínai cégnek?
Alig két évvel az első autója megépítése után Kína legnagyobb okostelefon-gyártója, a Xiaomi már 650 ezer elektromos járművet szállított le – ez nagyjából megegyezik a Tesla által tavaly a világ legnagyobb autópiacán értékesített autók számával.
A Xiaomi alapítója, Lei Jun, akit gyakran hasonlítanak Steve Jobshoz, most azt tűzte ki célul, hogy prémium elektromos járműveivel Európában is felvegye a versenyt Elon Musk cégével. Ezek az autók rendkívüli gyorsulásukról és fejlett funkcióikról ismertek – még a Ford vezérigazgatóját, Jim Farley-t is lenyűgözték.
A Xiaomi sokkolta a globális autóipart
Mióta Lei 2021-ben bejelentette autógyártási tervét, a Xiaomi sokkolta a globális autóipart: első modelljét – a Speed Ultra 7 sportlimuzint – mindössze három évvel később dobta piacra, és az értékesítés megnyitását követő 30 percben 50 ezret adtak el.
Miután az SU7 Kína egyik legjobban fogyó autójává vált, a második modell, a 35 ezer dolláros YU7 – amely a Tesla Model Y riválisa, és dizájnjában a Ferrari Purosangue modellre emlékeztet – a tavalyi bemutatón mindössze három perc alatt 200 ezer előrendelést kapott. A pénteken megnyílt pekingi autószalonon Lei kijelentette, hogy
az új YU7 GT modell fel tud nőni egy felső kategóriás német autó szintjéhez.
A modellt – amely várhatóan május végén jelenik meg – először fejlesztették európai mérnökök bevonásával.
„Mindössze öt év alatt a Xiaomi figyelemre méltó mérföldköveket ért el” – mondta az 56 éves vezérigazgató. „Ennek ellenére még ma sem értik sokan teljesen a Xiaomi autóit, sőt egyesek előítéletekkel is viseltetnek irántuk” – tette hozzá. Miközben a túlzsúfolt kínai autóipar túlkapacitással küzd, a Xiaomi elektromos autói iránti kereslet meghaladja a gyártási kapacitásokat – annak ellenére, hogy tavaly új pekingi gyárában 410 ezer járművet állított elő.
A Tesla, a Porsche, a BMW és a Mercedes-Benz lesz a konkurencia
Elemzők szerint ugyanakkor a vállalat sem immunis az intenzív árversenyre, amely már a BYD és más tömegpiaci márkák profitját és eladásait is visszavetette, és arra kényszeríti őket, hogy nemzetközi piacokon keressenek növekedési lehetőségeket.
Az elmúlt évtized robbanásszerű növekedése után Kínában az elektromos járművek értékesítésének bővülése is lassulhat.
Másutt kell növekvő piacot találniuk, és ez a Xiaomi részéről racionális döntés
– mondta Ernan Cui, a Gavekal Research elemzője. A közgazdász hozzátette, hogy a külföldi fogyasztói elektronikai értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent. „A Xiaomi globális értékesítési hálózata erősebb, mint a kínai elektromosautó-startupoké, miközben termékei versenyképesebbek a hagyományos autógyártókénál.”
Lei Xing, az AutoXing tanácsadó cég alapítója szerint
a Xiaomi fő riválisai a Tesla, a Porsche, a BMW és a Mercedes-Benz lesznek.
„Európában már létezik egy fogyasztói elektronikai márkaalap, ami jelentős előny más kínai márkákkal szemben” – mondta.
76 másodpercenként készül el egy autó
A Xiaomi még nem hozta nyilvánosságra, melyik európai piacon jelenik meg először, de tavaly Münchenben létrehozott egy elektromos járművek kutatás-fejlesztési központját, ahol több mint 75 mérnököt alkalmaz. Számos kínai márka gyorsan terjeszkedett Európában, ahol áraik nagyjából kétszer akkorák, mint Kínában, mégis versenyképesek maradnak a fejlett szoftverek miatt.
A Xiaomi egyetlen kínai elektromosautó-gyárában saját gyártási módszereket és anyagokat alkalmaz a költségek csökkentése és a tartósság növelése érdekében. Az üzemben
- 76 másodpercenként készül el egy autó,
- az automatizáltság mértéke 91 százalék,
- és több száz robotkar végzi az összeszerelést,
- miközben autonóm mobil robotok szállítják az alkatrészeket.
A formatervezés terén a vállalat továbbra is olyan riválisokra tekint, mint a Tesla és a Porsche. Ugyanakkor a Xiaomi pénzügyi igazgatója, Alain Lam szerint
az európai autógyártóknál hiányzik az „autók intelligenciája” és az a képesség, hogy az elektromos járműveket egy szélesebb ökoszisztémába – például okostelefonokkal és háztartási eszközökkel – integrálják.
Nem lesz könnyű betörni az európai piacra
Elemzők azonban figyelmeztetnek: a Xiaomi számára komoly kihívás lesz kínai sikerét Európában megismételni, ahol erős a márkahűség, különösen a prémium német autók iránt. Az év első három hónapjában a kínai márkák részesedése 8,6 százalék volt az újautó-piacon az Egyesült Királyságban és Európában, de Németországban és Franciaországban ennél jóval alacsonyabb — derül ki a Schmidt Automotive Research adataiból.
„A prémium piacra való belépés rendkívül hosszú folyamat” – mondta Matthias Schmidt, a kutatócég alapítója.
A Xiaomi sikeres lehet Európában, de inkább a tömegpiaci gyártók rovására, nem pedig a német prémium márkák ellenében
– tette hozzá.
A kínai szabályozó hatóságok tavaly szigorították a még nem teljesen bizonyított önvezető technológiák alkalmazását, miután három ember meghalt egy Xiaomi SU7-tel történt balesetben, amely félautonóm vezetési képességekkel rendelkezett. Chris Liu, az Omdia sanghaji elemzője szerint a Xiaomi elveszítheti néhány jelenlegi előnyét is, például a beszállítók hatékony koordinációját, amely lehetővé tette számára, hogy gyorsan és viszonylag olcsón fejlesszen fejlett autókat.
Versenyképességük jelentős része a kínai ökoszisztémához kötődik, és ezt nem könnyű Európába átültetni