A YouTube-hoz is begyűrűzik az áremelés: drágább lesz az előfizetés, és még több reklám jön – mintha semmit nem tanultak volna a streamingtől

Az amerikai médiapiacon kevésbé várt fordulat körvonalazódik: a hagyományos televíziózás visszaesése megtorpant, közben a streaming lendülete is lassul. Ebben a helyzetben a YouTube egyszerre emeli az előfizetési díjait és növeli a reklámterhelést, ami a felhasználói élmény romlásával járhat.
Gergely Máté
2026.04.16, 08:11

A YouTube 2026 nyarán egyszerre két fronton nyúl bele az üzleti modelljébe: három év után ismét emeli a Premium előfizetés árát, miközben a televíziós alkalmazásban megjelenő reklámok hossza miatt egyre több a panasz, ugyanis érkeznek a 90 másodperces, nem átugorható blokkok. A lépések önmagukban nem szokatlanok a streamingpiacon, időzítésük azonban már sokkal beszédesebb: mindez éppen akkor történik, amikor az Egyesült Államokban a hagyományos tévézés visszaesése megtorpant, és a nézők figyelméért újra élesedik a verseny.

A YouTube-hoz is begyűrűzik az áremelés: drágább lesz az előfizetés, és még több reklám jön – mintha semmit nem tanultak volna a streamingpiactól
A YouTube-hoz is begyűrűzik az áremelés: drágább lesz az előfizetés, és még több reklám jön – mintha semmit nem tanultak volna a streamingpiactól / Fotó: Ascannio

Az előfizetőknek küldött értesítések szerint 2026. június 7-től az egyéni YouTube Premium ára 15,99 dollárra (mintegy 5800 forint) emelkedik, a családi csomagért pedig már 26,99 dollárt (közel 9800 forintot) kell fizetni. Ez az első drágítás 2023 óta, és valójában nem is meglepő, ugyanis a streamingcégek az elmúlt két évben fokozatosan emelték áraikat, miközben egyre inkább a reklámok felé nyitottak.

A YouTube azonban egy lépéssel továbbmegy. A platform sajátossága, hogy az előfizetés csak a felhasználók egy részét érinti, a nézettség döntő többsége továbbra is az ingyenes, reklámokkal támogatott modellből származik. 

A cég 2025-ben több mint 40 milliárd dollár (mintegy 14 500 milliárd forint) reklámbevételt ért el, ami önmagában nagyobb, mint számos hagyományos médiavállalat teljes forgalma. 

Ez a bevétel viszont csak akkor tartható fenn, ha a felhasználók hajlandók végignézni a hirdetéseket.

A közelmúltban éppen a reklámok miatt volt jelentős feszültség. A televíziós felületen egyre gyakoribbak a hosszabb reklámblokkok, és bár a vállalat szerint a 90 másodperces nem átugorható hirdetések mögött részben egy technikai hiba áll, de a „hiba” már elég hosszú ideje fennáll. A nézők számára az a lényeg, hogy a YouTube egyre inkább a klasszikus televíziózásra emlékeztet: hosszabb megszakításokkal, kevésbé kontrollálható lejátszással.

A hagyományos tévézés megmutatta erejét

A Nielsen 2026-os adatai szerint a streaming részesedése ugyan továbbra is a legnagyobb az amerikai tévénézésen belül, de növekedése lelassult, miközben a broadcastcsatornák – elsősorban élő sportközvetítéseknek köszönhetően – időszakosan erősödni tudtak. Az NFL közvetítései továbbra is tömegeket vonzanak, ami stabil hirdetési bevételt biztosít a hagyományos szereplőknek.

Ebben a környezetben a YouTube lépései kettős kockázatot hordoznak. 

  1. Egyrészt a dráguló előfizetés a fizetőképes felhasználók egy részét is elbizonytalaníthatja egy olyan piacon, ahol az elmúlt években már általánossá vált az előfizetések lemondása és újraindítása. 
  2. Másrészt – és talán ez a fontosabb – a reklámterhelés növelése éppen azt a tömegbázist érinti, amelyre a teljes üzleti modell épül.

Az ingyenes felhasználók nem csupán belépőszintű nézők: ők adják a platform méretét és a hirdetési piac alapját. Ha a reklámélmény túlságosan romlik, az két irányból is visszaüthet. Egyrészt csökkenhet a nézett idő, ami közvetlenül rontja a hirdetési készletet, másrészt erősödhetnek az elkerülési stratégiák, az alternatív kliensek és a reklámblokkolók használata. Ez a dinamika ismerős a hagyományos televíziózásból, ahol a növekvő reklámterhelés hosszabb távon nézővesztést okozott.

A helyzet iróniája, hogy miközben a YouTube üzletileg egyre inkább a tévés logikát követi – több reklám vagy magasabb előfizetési díj –, a hagyományos tévé nem tűnt el olyan gyorsan, mint azt korábban sokan várták. A két modell így közelebb kerül egymáshoz, miközben a verseny nem csökken, hanem átalakul: a kérdés már nem az, hogy melyik platform győz, hanem az, hogy ki tudja hatékonyabban monetizálni a nézők idejét anélkül, hogy közben elveszítené őket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu