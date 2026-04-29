Szorítóba került Zelenszkij, nem utalják csak úgy a 90 milliárdot: brutális sarcot vár el az unió az ukrán elnöktől a pénzért cserébe

Az Európai Unió szigorúbb feltételekhez kötheti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, a kifizetések egy részét pedig egy, a vállalkozások körében népszerűtlen adóváltoztatás bevezetésétől teszi függővé – mondták az ügyet ismerő források a Bloombergnek.

Szorítóba került Zelenszkij, nem utalják csak úgy a 90 milliárdot / Fotó: AFP

Ukrajna régóta várja az uniós hitelt, mindig közbejön valami, ami miatt halasztják a kifizetést

Az Európai Bizottság terve az idén folyósítandó, úgynevezett makrofinanszírozási támogatás keretében várható 8,4 milliárd eurót érintené. Ez a program alapvető fontosságú ahhoz, hogy Ukrajna tovább tudja folytatni a harcot Oroszország teljes körű inváziójával szemben.

A lépés egybeesik azzal, hogy

Ukrajna másik nagy hitelezőjét, a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) is igyekszik rávenni arra: legalább halassza el ugyanezen feltétel érvényesítését, hogy felszabadulhasson további támogatás egy külön, több mint nyolcmilliárd dolláros hitelprogramból.

A vita középpontjába egy olyan kedvezményes adórendszer módosítása került, amely jelenleg egyes ukrán vállalatokra vonatkozik. Az eredetileg önfoglalkoztatók és kisvállalkozások számára kialakított rendszer lehetővé teszi, hogy a cégek a bevételük után mindössze 5 százalékos, minimális adót fizessenek. A változtatás a pénzügyminisztérium becslése szerint évente több mint 40 milliárd hrivnyával (907 millió dollárral) növelné a költségvetés bevételeit.

A pénzügyminisztérium és Ukrajna legfontosabb nemzetközi támogatói szerint ez a konstrukció terhet jelent a háborús költségvetésre, torzítja a versenyt, és hozzájárul a jelentős árnyékgazdaság fennmaradásához.

A javaslat előírná, hogy a kijevi hatóságok 20 százalékos általános forgalmi adót vessenek ki azokra a cégekre, amelyek jelenleg a kedvezményes rendszerben működnek, és éves árbevételük meghaladja a négymillió hrivnyát.

Az új feltétel által potenciálisan érintett uniós támogatás a teljes, kétéves csomagnak csak töredékét teszi ki. A csomag körülbelül 60 milliárd eurónyi védelmi támogatásból áll, a fennmaradó részt pedig makrofinanszírozási támogatás és az úgynevezett Ukraine Facility program adja, amely az általános költségvetési kiadásokat finanszírozza.