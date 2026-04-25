Zelenszkij egy olyan országban jelent meg, ahova egész Európa tülekszik, és elővette a drónkártyát
Súlyos kritikák érték az Európai Unió vezetői részéről a múltban Ilham Alijev azeri elnököt az ország demokratikus deficitje miatt. Ezek újabban megfogytak, sőt a dél-kaukázusi országban egymásnak adják a kilincset az európai hivatalnokok. Náluk is kevésbé zavarhatta a helyzet Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki háborúban álló országát két éve választások nélkül kormányozza. Szombaton ő látogatott el az azeri elnökhöz.
Azerbajdzsánba Európából nagyjából minden európai bürokrata ugyanazért megy: energiáért. Az Európai Unió önként vállalat, szankciós szándékú, de önbüntető leválása az energiáról eleve azt eredményezte, hogy alternatív források után kell néznie.
A helyzet pedig súlyosbodott az elmúlt majdnem két hónapban, mióta a világ ellátása fosszilis energiával megcsappant az iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása óta.
Zelenszkij Gabalában találkozott Ilham Alijev azeri elnökkel, ahol a tárgyalások középpontjában – minő meglepetés – a biztonsági és energetikai együttműködés állt.
A felek hat megállapodást írtak alá a kétoldalú együttműködés több területen történő bővítéséről – jelenti a Kyiv Independent ukrán lap.
Zelenszkij Azerbajdzsánban: a védelmi ipar és az energia a csomagban
A közös sajtótájékoztatón Zelenszkij kiemelte a két ország közötti védelmi ipari együttműködés lehetőségeit.
Mindenképpen fejleszteni fogjuk az együttműködésünket és a közös gyártást
– idézi a lap.
Konkrétan drónokról nem szóltak a tudósítások, de ez az a katonai iparág, amelyben az ukránok háborús tapasztalatai elismertek, és amelynek termékeivel Zelenszkij "házal" külföldön, hogy bevételeket szerezzen az országnak, amely az EU támogatása nélkül már csődbe ment volna.
Az utazás egy szaúd-arábiai látogatást követ – emlékeztet a brit The Guardian – , ahol Zelenszkij Mohamed bin Szalmán koronaherceggel találkozott, miközben az ukrán elnök arra törekszik, hogy megossza Kijev dróntechnológiai tapasztalatait az iráni háború által érintett öböl menti országokkal.
Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna „aktívan fejleszti” stratégiai biztonsági együttműködését három kulcsterületen: az ukrán katonai szaktudás és légvédelmi képességek exportján, az Ukrajnát segítő energetikai együttműködésen, valamint az élelmiszerbiztonságon.
A látogatás hozadékairól az ukrán elnök hozzátette: „A kereskedelmi forgalmat is megvitattuk, és azt növelni kell. Jelenleg több mint 500 millió dollár, és úgy gondolom, tovább fog növekedni, mert minden lehetőség adott.”
Az azeri hivatalos sajtó az energiaegyüttműködésról számol be, kiemelve, hogy az azeri állami olajcég (SOCAR) jelen van Ukrajnában, és általában megjegyzik, hogy mindkét országban fejlődik a katonai-ipari komplexum.
Azerbajdzsán kapcsolata Oroszországgal megromlott
Kijev a háború alatt végig jó kapcsolatokat ápolt Azerbajdzsánnal – húzza alá az ukrán lap. Baku humanitárius és gazdasági segítséget nyújtott, valamint részt vett Ukrajna újjáépítésében, különösen az energetikai szektorban.
Azerbajdzsán ugyanakkor szoros partnerséget tartott fenn Oroszországgal is, bár a kapcsolatok megromlottak, miután az orosz légvédelem 2024 decemberében lelőtt egy azeri utasszállító repülőgépet. Azóta Moszkva igyekszik helyreállítani a viszonyt Bakuval, alapos vizsgálatot és kártérítést ígérve a 38 ember halálát okozó katasztrófa után – emlékeztetnek.
Korábban felmerült, hogy Zelenszkij 2024-ben Azerbajdzsánba és Örményországba látogat, de az utat végül állítólag lemondták.
A mostani látogatás Zelenszkij első hivatalos útja a Dél-Kaukázusba azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját.
Ez azt követi, hogy az elnök április 24-én Szaúd-Arábiában járt, ami része Kijev törekvéseinek a biztonsági és dróntechnológiai együttműködés erősítésére az Öböl-menti országokkal. Zelenszkij korábban utalt arra, hogy Ukrajna hasonló megállapodásokat keres a Dél-Kaukázus országaival is.