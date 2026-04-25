Súlyos kritikák érték az Európai Unió vezetői részéről a múltban Ilham Alijev azeri elnököt az ország demokratikus deficitje miatt. Ezek újabban megfogytak, sőt a dél-kaukázusi országban egymásnak adják a kilincset az európai hivatalnokok. Náluk is kevésbé zavarhatta a helyzet Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki háborúban álló országát két éve választások nélkül kormányozza. Szombaton ő látogatott el az azeri elnökhöz.

Azerbajdzsánba Európából nagyjából minden európai bürokrata ugyanazért megy: energiáért. Az Európai Unió önként vállalat, szankciós szándékú, de önbüntető leválása az energiáról eleve azt eredményezte, hogy alternatív források után kell néznie.

A helyzet pedig súlyosbodott az elmúlt majdnem két hónapban, mióta a világ ellátása fosszilis energiával megcsappant az iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása óta.

Zelenszkij Gabalában találkozott Ilham Alijev azeri elnökkel, ahol a tárgyalások középpontjában – minő meglepetés – a biztonsági és energetikai együttműködés állt.

A felek hat megállapodást írtak alá a kétoldalú együttműködés több területen történő bővítéséről – jelenti a Kyiv Independent ukrán lap.

Zelenszkij Azerbajdzsánban: a védelmi ipar és az energia a csomagban

A közös sajtótájékoztatón Zelenszkij kiemelte a két ország közötti védelmi ipari együttműködés lehetőségeit.

Mindenképpen fejleszteni fogjuk az együttműködésünket és a közös gyártást

– idézi a lap.

Konkrétan drónokról nem szóltak a tudósítások, de ez az a katonai iparág, amelyben az ukránok háborús tapasztalatai elismertek, és amelynek termékeivel Zelenszkij "házal" külföldön, hogy bevételeket szerezzen az országnak, amely az EU támogatása nélkül már csődbe ment volna.

Az utazás egy szaúd-arábiai látogatást követ – emlékeztet a brit The Guardian – , ahol Zelenszkij Mohamed bin Szalmán koronaherceggel találkozott, miközben az ukrán elnök arra törekszik, hogy megossza Kijev dróntechnológiai tapasztalatait az iráni háború által érintett öböl menti országokkal.

Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna „aktívan fejleszti” stratégiai biztonsági együttműködését három kulcsterületen: az ukrán katonai szaktudás és légvédelmi képességek exportján, az Ukrajnát segítő energetikai együttműködésen, valamint az élelmiszerbiztonságon.