Új korszak a vállalatirányításban: Zuckerberg már AI-klónnal helyettesítené magát – a Meta szerint ez a jövő, de tele van kockázattal

A Meta olyan mesterséges intelligencián alapuló rendszert fejleszt, mely képes lehet részben kiváltani a vállalat vezérigazgatóját, Mark Zuckerberget a belső kommunikációban. A projekt lényege egy digitális Zuckerberg-klón, mely a dolgozók kérdéseire válaszol, visszajelzést ad, és akár stratégiai iránymutatást is közvetíthet – mindezt a vezérigazgató stílusában. A technológiai szektorban a mesterséges intelligencia már nemcsak termék, hanem a vállalatirányítás egyik eszközévé kezd válni, ami egyszerre ígér hatékonysági ugrást és vet fel komoly, rendszerszintű és etikai kockázatokat.

Új korszak a vállalatirányításban: Mark Zuckerberg már AI-klónnal helyettesítené magát – a Meta szerint ez a jövő, de tele van kockázattal

A Meta közel 79 ezer fős globális állományán belül régóta kihívás, hogyan lehet fenntartani a közvetlen kapcsolatot a felsővezetés és az alkalmazottak között. Erre kínálhat megoldást az a fotórealisztikus, háromdimenziós AI-karakter, melyet Zuckerberg saját közreműködésével tanítanak: beszédstílusát, gesztusait, nyilvános megszólalásait és aktuális stratégiai gondolkodását egyaránt beépítik a rendszerbe.

A cél, hogy a dolgozók úgy érezzék, közvetlenül a vezérigazgatóval kommunikálnak, még akkor is, ha erre a valóságban nincs lehetőség.

A vállalat az elmúlt időszakban több milliárd dollárt fordított mesterséges intelligenciára, hogy felzárkózzon a OpenAI és a Google által meghatározott versenyhez. A cél a személyes szuperintelligencia fejlesztése, miközben a belső működésben is egyre több folyamatot automatizálnak. A „CEO agent” például már most segíti a vezérigazgatót az információk gyors elérésében, a szervezet pedig egyre laposabbá válik, kevesebb köztes vezetői szinttel.

Ez a modell első ránézésre hatékonysági előnyt jelent: gyorsabb döntéshozatal, alacsonyabb költségek, skálázható vezetői jelenlét. Ugyanakkor éppen ezek a tényezők hordozzák a legnagyobb kockázatokat is.

Zuckerberg dedikált MI-kapacitást építtet a Metának A Meta Platforms akár 27 milliárd dollárt költhet adatközponti kapacitásokra a holland Nebiustól, hogy megerősítse pozícióját a mesterséges intelligencia piacán. A megállapodás részeként a Nebius 12 milliárd dollár értékben dedikált kapacitást épít a Metának, amely 2027-től válik elérhetővé, miközben a vállalat további 15 milliárd dollárnyi erőforrást is leköt. A beruházás a Meta egyik legnagyobb önálló szerződése, és illeszkedik abba a stratégiába, hogy a cég felzárkózzon az MI-fejlesztésben a versenytársakhoz. Mark Zuckerberg korábban jelezte, hogy 2028-ig összesen 600 milliárd dollárt fordítanak infrastruktúrára, részben hirdetési bevételekből, részben külső forrásokból.

Mi lesz, ha a Zuckerberg-klón nem jó utasítást ad?

Az egyik legfontosabb kérdés a hitelesség: ha egy dolgozó egy AI-rendszertől kap választ, mely a vezérigazgató hangján szólal meg, nehezen különíthető el, hogy az adott válasz mennyiben tekinthető valódi vezetői álláspontnak. Ez hosszabb távon torzíthatja a személyes vezetői felelősséget, és elmoshatja a döntések mögötti elszámoltathatóságot. Egy ilyen rendszerben már nem egyértelmű, hogy egy stratégiai iránymutatás emberi döntés vagy algoritmikus javaslat.