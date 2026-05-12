Sztrájkok miatt állnak a belga repülőterek

Sztrájkok zavarják Belgium légi és szárazföldi közlekedését. Május 12-én, kedden három nagy belgiumi szakszervezet is tüntetéseket tart a kormány által bevezetett, a nyugdíjrendszert és a munkakörülményeket érintő gazdasági reformok ellen. Emiatt a Charleroi repülőtér biztonsági okokra hivatkozva közölte, hogy nem tudja lebonyolítani a menetrend szerinti indulásokat és érkezéseket. Sőt egy másik repülőtéren, és a közösségi közlekedésben is fennakadásokra lehet számítani.
VG
2026.05.12, 11:41

A héten Belgium-szerte meghirdetett szakszervezeti akció miatt teljesen leáll a forgalom az ország második legforgalmasabb repülőterén. A vallóniai nemzetközi csomópont közlése szerint a járattörlések által érintett utasokkal felveszik a kapcsolatot az esetleges átfoglalásokkal vagy visszatérítésekkel kapcsolatban.

A fennakadások nem korlátozódnak Charleroi repülőtérre: az ország fő nemzetközi repülőtere is üzemzavarokra készül a sztrájk idején. Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Több repülőtéren is járattörléseket jelentettek be

A fennakadások nem korlátozódnak Charleroi repülőtérre: az ország fő nemzetközi repülőtere is üzemzavarokra készül a sztrájk idején –  számolt be a Turizmus.com. Egy szóvivő szerint kedden 

a brüsszeli repülőtérről induló járatok több mint felét törölhetik. 

A lépés célja, hogy a megmaradó járatok biztonságosan, és túlzott várakozási idők nélkül közlekedhessenek. 

Emellett a források a közösségi közlekedésben is fennakadásokra figyelmeztetnek – írja a Euronews.

A metrót, buszokat, villamosokat és a csökkent mozgásképességű utasokat szállító kisbuszokat a fővárosban és környékén üzemeltető STIB/MIVB közölte, hogy a keddi sztrájk idején legalább részleges szolgáltatást igyekszik fenntartani. „Ugyanakkor mindenkit arra kérünk, akinek van rá lehetősége, hogy aznap Brüsszelben más közlekedési megoldást keressen” – tette hozzá a STIB, példaként a kerékpárt vagy az autómegosztást említve.

A fővárosban a demonstrációk reggel kezdődnek és helyi idő szerint délután 2 óráig tartanak. A sztrájkolók követelései között szerepelnek a jobb munkakörülmények és nyugdíjrendszer, igazságosabb adórendszer, valamint az, hogy Belgiumban maradjon meg az inflációkövető automatikus béremelés – derült ki az Origo cikkéből.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
