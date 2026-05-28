Ismét csúszik a világ leghosszabb repülőjáratának indulása

A Qantas Airways, Ausztrália egyik vezető légitársasága már 2017-ben előállt azzal az egyedülálló tervével, miszerint 2025-től a menetrendjébe illeszti a világ leghosszabb repülőútját. A Sydney-t New Yorkkal illetve Londonnal összekötő légi útvonalat a Qantas gépei leszállás nélkül repülnék majd. A vállalat az Airbust bízta meg, hogy egy speciális, kiegészítő üzemanyagtartályokkal felszerelt A350-es repülőgépet építsen ehhez a 10 573 mérföldes, ún. „Project Sunrise” szolgáltatáshoz. Az ambiciózus projektet azonban sorozatosan halasztják: először a koronavírus-járvány miatt csúszott meg, most pedig az Airbus gépek elkészültében fellépő csúszások késleltetik az indulást.

Egy Airbus A350-es repülőgép: ennek egy változatával repülné a Sydney–London útvonalat a Qantas / Fotó: Wikipedia

Fényűző luxus lesz a Qantas Airways repülőgépein, amelyekkel 19 óra alatt szó szerint a világ másik felére juthatunk

A Heathrow-ról induló összeköttetés várhatóan körülbelül 19 órát vesz igénybe, ami négy órával gyorsabb, mint a jelenlegi, Szingapúron keresztül közlekedő, egyátszállásos járat. A későbbiekben a Project Sunrise-nak keresztelt gépekkel az utazók Sydney-ből és Melbourne-ből olyan városokba repülhetnek, mint New York és London. Egy repülőgép a tervek szerint 238 utast szállíthat majd.

Ugyanakkor az ilyen extra hosszúságú utak szinte elviselhetetlenek lennének a turistaosztályon, pláne a fapados járatokon, ezért

annak érdekében, hogy az utasok számára minél kényelmesebbé tegyék az utazást, a gépeket luxuskiegészítőkkel és tágas terekkel szerelték fel.

A fényűző repülőgépet tudományos kutatások alapján úgy tervezték meg, hogy az utazás után minél inkább elkerülhető legyen a jetlag. Például olyan, cirkadián ciklust követő világítást szereltek be, amely az emberi test természetes ritmusához, vagyis az alvás-ébrenlét körforgáshoz igazodik. Sőt a fedélzeten közösségi tereket is elhelyeztek, ahol az utasok számára lehetőség nyílik a nyújtásra, amelyet videós útmutatók is segítenek majd. A járaton utazók emellett ingyenes, nagy sebességű wifit és Bluetooth-t is kapnak.

A Project Sunrise-nak keresztelt járatok egyébiránt a méretükhöz viszonyítva a világon a legkevesebb ülőhellyel rendelkeznek a tágas kabinok, ágyak, dönthető fotelek és étkezősarkok kialakítása miatt.